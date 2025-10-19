Velký krok v boji o Turnaj mistrů. Ruud triumfoval ve Stockholmu a živí šanci na Turín

DNES, 16:45
ATP STOCKHOLM - Casper Ruud (26) ve finále na podniku ATP 250 ve Stockholmu přehrál jednoznačně 6:2, 6:3 Francouze Uga Humberta (27) a získal druhý letošní a celkově 14. titul, poprvé slavil v halových podmínkách. Nor tak výrazně zvýšil své šance v boji o Turnaj mistrů v Turíně, aktuálně je druhým náhradníkem.
Casper Ruud ovládl turnaj ve Stockholmu (@ JESPER ZERMAN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia)

Humbert – Ruud 2:6, 3:6

Ruud předvedl ve finále na halovém turnaji ve Stockholmu další skvělý výkon a bez ztráty servisu naprosto jednoznačně přehrál Francouze Humberta, který je jedním z nejlepších hráčů pod zataženou střechou. Norský tenista předvedl dominanci především na servisu, při kterém v celém zápase ztratil pouhé tři míčky. Využil tři z šesti brejkbolů a po 68 minutách mohl slavit.

Na švédské dvěstěpadesátce získal už 14. kariérní titul, druhý mimo oblíbenou antuku a první v halových podmínkách. Letos triumfoval také na Masters v Madridu, kde vyhrál svou největší trofej.

Nor se tak dále drží v boji o závěrečný podnik sezony pro osm nejlepších tenistů v Turíně. Aktuálně je druhým náhradníkem hned za Félixem Augerem-Aliassimem, který hned taktéž zabojuje o titul v Bruselu. Na osmou příčku, kterou drží Lorenzo Musetti ztrácí 740 bodů.

Přiblížit se účasti v Turíně zkusí i následující týden v Basileji, kde je čtvrtým nasazeným a začne proti jednomu z kvalifikantů. Velké množství bodů se následně pokusí nasbírat na závěrečné tisícovce v Paříži. O jednu z postupových příček se stále snaží také Daniil Medveděv, který triumfoval v Almatech. Naopak zranění achilovky vyřadilo Holgera Runeho, který skrečoval semifinále ve Stockholmu.

Výsledky turnaje ATP 250 ve Stockholmu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

2
Amadeus1
19.10.2025 17:45
Můj oblíbený zlatý retrívr tenisu. Muck.
com
19.10.2025 16:47
smile
