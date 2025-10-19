Velký krok v boji o Turnaj mistrů. Ruud triumfoval ve Stockholmu a živí šanci na Turín
Humbert – Ruud 2:6, 3:6
Ruud předvedl ve finále na halovém turnaji ve Stockholmu další skvělý výkon a bez ztráty servisu naprosto jednoznačně přehrál Francouze Humberta, který je jedním z nejlepších hráčů pod zataženou střechou. Norský tenista předvedl dominanci především na servisu, při kterém v celém zápase ztratil pouhé tři míčky. Využil tři z šesti brejkbolů a po 68 minutách mohl slavit.
Na švédské dvěstěpadesátce získal už 14. kariérní titul, druhý mimo oblíbenou antuku a první v halových podmínkách. Letos triumfoval také na Masters v Madridu, kde vyhrál svou největší trofej.
Nor se tak dále drží v boji o závěrečný podnik sezony pro osm nejlepších tenistů v Turíně. Aktuálně je druhým náhradníkem hned za Félixem Augerem-Aliassimem, který hned taktéž zabojuje o titul v Bruselu. Na osmou příčku, kterou drží Lorenzo Musetti ztrácí 740 bodů.
Přiblížit se účasti v Turíně zkusí i následující týden v Basileji, kde je čtvrtým nasazeným a začne proti jednomu z kvalifikantů. Velké množství bodů se následně pokusí nasbírat na závěrečné tisícovce v Paříži. O jednu z postupových příček se stále snaží také Daniil Medveděv, který triumfoval v Almatech. Naopak zranění achilovky vyřadilo Holgera Runeho, který skrečoval semifinále ve Stockholmu.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře