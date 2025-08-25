Venus? Hrála rychle a přesně. Odehrála super zápas, přiznala Muchová
"V New Yorku se mi líbí, je to tu fajn. Už jsem stihla nějaký koncert a super restauračky. Je to vždy skvělé, když člověk přiletí ze Cincinnati do New Yorku, kde má spoustu možností. Pokaždé se sem těším," řekla Muchová, která zde také oslavila před pár dny 29. narozeniny.
"Byly jsme na společné večeři s Maky (Vondroušovou) a měli fajn českou partu. Byla jsem i na koncertě Lady Gaga. Z toho se ještě trochu fyzicky dostávám, regeneruju," doplnila s úsměvem.
Turnaj pro ní začal z českých hráček nejdříve, neboť se ještě před startem dvouher účastnila minulý týden po boku Andreje Rubljova z Ruska smíšené čtyřhry v novém formátu. "Byla to sranda. Bavilo mě to a bylo to zajímavé. Vůbec by mi nevadilo, kdyby to bylo ještě někdy znovu. Bylo to hezké zpestření, zahráli jsme si na dobrém kurtu," líčila Muchová, která s Rubljovem vypadla ve čtvrtfinále.
Absolvovala už ale také 1. kolo dvouhry, v němž v pondělí porazila sedminásobnou grandslamovou šampionku a pětačtyřicetiletou ikonu Venus Williamsovou. Zdolala ji ve třech setech.
"Myslím, že odehrála super zápas. Nedívala jsem se na statistiky, ale cítila jsem, že mi na začátku pomohla pár chybami. Já jsem také hrála docela solidně. Potom mi už ale tolik míčů zadarmo nedala. Dobře servírovala. Druhý servis měla pomalejší, takže tam jsem mohla víc tlačit, ale neřekla bych, že jí je pětačtyřicet. Hrála rychle a přesně. Byl to těžký zápas," uvedla Muchová.
Do 2. kola grandslamu postoupila rodačka z Olomouce teprve podruhé v sezoně. Napravila nezdary z Wimbledonu a Roland Garros. A mohla se po zranění znovu spolehnout na zápěstí u levé ruky a obouručný bekhend.
"To je velká pomoc. Tři čtyři měsíce jsem hrála jen slice a bez bekhendu. Myslím, že si ten bekhend potřebuju trošičku vyhrát, protože si to furt někdy až moc zbytečně obíhám a mám z toho strach. Musím to ale zaklepat, ruka drží a mohu hrát," řekla Muchová.
"Myslím, že pomohl klid. Byla jsem u spousty doktorů, na spoustě rehabilitací a cvičení. Zkusila jsem úplně všechno. Ani nevím, co nakonec zabralo, protože toho bylo hodně. Jsem ale ráda, že jsem tady a hraju. Doufám, že zápěstí bude držet a že dohraju sezonu," přála si.
Poté, co v červenci ukončila spolupráci s trenérem Emilem Miškem, v New Yorku jí nově pomáhá Šafránek. "Chtělo to změnu. Cítila jsem, že dynamika týmu a všeho už není taková, už to bylo nějaký pátek pomalejší. Cítila jsem, že je čas se někam posunout a mít kolem sebe nové lidi," uvedla.
"Vencu znám hodně dlouho. Pamatuju si, že jsme se míjeli na turnajích starších žáků a tak dále. Byli jsme si spolu zahrát padel. Protože nám chyběl čtvrtý hráč, tak jsem se ho ptala, co dělá. Připojil se do týmu jako sparing. Myslím, že je to super kluk, sedíme si, má dobré tenisové názory. Jsem spokojená," řekla Muchová.
Ráda by ve spolupráci pokračovala minimálně do konce sezony. "Popravdě jsme se o tom nebavili. Ono to tak plynule a přirozeně na sebe navázalo. Doufám, že spolu vydržíme do konce sezony. A určitě se pak budeme bavit dál," doplnila Muchová.
