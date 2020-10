Verdasco v Kolíně nad Rýnem porazil Murrayho a má první výhru po pauze

Fernando Verdasco měl v srpnu pozitivní test na Covid-19 a i když byl bezpříznakový, přišel o restart sezony ve Spojených státech amerických včetně US Open. Po koronavirové pauze se vrátil až 12. září na antukovém Masters v Římě, kde v prvním kole kvalifikace utrpěl debakl s Damirem Džumhurem.



Jenže o následné Roland Garros ho připravil další pozitivní test na koronavirus v Paříži. Pořadatelé antukového grandslamu mu odmítli udělat kontrolní testy a do turnaje ho nepustili. Zkušený Španěl si pak sice na vlastní náklady nechal udělat dva kontrolní PCR testy, které byly negativní, ale ke startu na French Open mu to nepomohlo.



A tak teprve druhý turnaj po dlouhé pauze absolvuje tento týden v Kolíně nad Rýnem. Hned v prvním kole ho čekal šlágr proti bývalé světové jedničce Andymu Murraymu a Verdasco si proti Britovi připsal první výhru v hlavní soutěži od lednového Australian Open.



Šestatřicetiletý Verdasco v zápase odvrátil 9 z 11 brejkbolů, využil 4 z 9 šancí na brejk a po sto minutách hry zvítězil 6-4 6-4. O tři roky mladšího Murrayho porazil potřetí za sebou, jinak ale v celkové vzájemné bilanci prohrává 3-15.



"Z mnoha důvodů je to pro mě velmi důležité vítězství. S Andym proti sobě nastupujeme celou kariéru a za ty roky jsme svedli už spoustu velkých bitev. Vždycky je to pro mě výzva a motivace hrát proti někomu, jako je on. Jsem rád, že jsem si takový zápas mohl zahrát a navíc ho vyhrál," komentoval Verdasco.



Naopak Murray, který má za sebou dvě operace kyčle, od pětisetové výhry v prvním kole US Open nad Japoncem Nišiokou prohrál už tři zápasy a osm setů v řadě. V New Yorku nestačil na Felixe Augera-Aliassimeho a na French open uhrál pouhých šest gamů se Stanem Wawrinkou.



"Dnes jsem pár šancí měl, ale nepodával jsem dobře. Tyhle kurty jsou docela pomalé, takže musíte proměňovat brejkboly, což se mi nedařilo," uvedl třiatřicetiletý Murray.



Verdasco se ve druhém kole utká s domácí nasazenou jedničkou Alexanderem Zverevem, s nímž ve vzájemné bilanci prohrává 2-3. Naposledy na o třináct let mladšího Němce nestačil letos v Melbourne.



"Ze všech sil se budu snažit vyhrát. Zkusím si to užít a doufám, že budu schopný předvést dobrý výkon. Bude to dobrý zápas," těší se vítěz sedmi turnajů ATP Verdasco.







Nasazenou dvojkou je světová desítka Španěl Roberto Bautista, jenž do soutěže vstoupí duelem se svým neoblíbeným soupeřem Gillesem Simonem (h2h 1-5). Francouzský tenista v prvním kole smetl 6-0 6-3 maďarského čtvrtfinalistu letošního Roland Garros Mártona Fucsovicse.



Kvarteto nejvýše nasazených, kteří měli v prvním kole volný los, doplňují kanadský mladík Felix Auger-Aliassime a Francouz Benoit Paire.



Osmý nasazený Marin Čilič na úvod halového podniku potřeboval tři sety proti americkému lucky loserovi Marcosi Gironovi, kterého zdolal i díky odvrácení 15 z 18 brejkbolů 6-2 4-6 6-3.



"Giron je těžký soupeř. Dnes jsem s ním hrál poprvé a já musel tvrdě bojovat, hlavně ve třetím setu. Povrch je tady o něco pomalejší, takže si každý bod musíte vypracovat," komentoval bývalý třetí hráč světa Čilič.



O postup do čtvrtfinále se zkušený Chorvat utká se španělským mladíkem Alejandrem Davidovichem, který uspěl v duelu s Finem Emilem Ruusuvuorim.



Kolín nad Rýnem je jedním ze tří měst, která letos získala krátkodobou licenci na pořádání turnaje ATP. Vedení okruhu je dodatečně zařadilo do programu, který má kvůli pandemii koronaviru silně okleštěnou podobu, s cílem nabídnout hráčům možnost vydělat peníze a získat body do žebříčku.



V německém Kolíně se bude akce kategorie ATP 250 konat i příští týden, kdy by se měli představit i Diego Schwartzman, Gaël Monfils či Denis Shapovalov. Tento týden se nově hraje také na antuce na Sardinii a od 26.října se chystá halový podnik v kazašském Nur-Sultanu. Organizátoři se musí přizpůsobit řadě přísných hygienických a bezpečnostních podmínek.

• ATP 250 KOLÍN NAD RÝNEM •

Německo, tv. povrch / hala, 325.610 eur

úterní výsledky (13. 10. 2020) • Dvouhra - 1. kolo • Čilič (8-Chorv.) - Giron (USA) 6-2 4-6 6-3 Verdasco (Šp.) - A. Murray (Brit.) 6-4 6-4 Simon (Fr.) - Fucsovics (Maď.) 6-0 6-3 Laaksonen (Švýc.) - Altmaier (Něm.) 3-6 6-3 7-6(5) Harris (JAR) - Edmund (Brit.) 7-5 7-6(1) Davidovich Fokina (Šp.) - Ruusuvuori (Fin.) 7-5 6-4