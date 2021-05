Veselý končí na French Open opět na Chačanovovi. Letos v 1. kole uhrál jen šest gamů

Jiří Veselý měl v úvodu sezony solidní formu, ale na konci února prodělal nemoc Covid-19 po návratu na kurty vyhrál jen 2 z 9 zápasů proti paírově slabším soupeřům.



Poslední nezdar utrpěl dnes na úvod French Open, ze kterého vypadl druhý rok po sobě s Rusem Karenem Chačanovem. Ale zatímco loni mu vzdoroval ve čtyřech setech a tři z nich dotáhl do tie-breaku, dnes uhrál jen šest her a po hodině a půl prohrál 1-6 2-6 3-6.



"Dojem mám hrozný, od začátku do konce jsem byl jasně horší. Víceméně to bylo na jednu bránu," komentoval zklamaný Veselý. "Chybí mi turnaje, zápasy, vítězství, víceméně úplně všechno. Zas se bohužel plácám v krizi a hledám cestu ven," dodal 27letý rodák z Příbrami



Na Roland Garros hrál Veselý devátý rok po sobě a popáté skončil hned po úvodním vystoupení. Jeho maximem je 3. kolo ze sezony 2017.



Veselý byl jediným českým zástupcem v soutěžích mužů. Už v kvalifikaci vypadli Lukáš Rosol, Zdeněk Kolář a Tomáš Macháč. Do čtyřhry Češi nezasáhnou.