Veselý v Pau vyřadil juniorského šampiona z Melbourne. O finále se utká s Janowiczem

CHALLENGER PAU - Jiří Veselý na challengeru ve francouzském Pau zdolal v souboji dvou bývalých vítězů juniorky Australian Open dvakrát 7-6 domácí osmnáctiletou naději Harolda Mayota a postoupil do semifinále. V něm se nejvýše nasazený Čech střetne s Polákem Jerzym Janowiczem.

Jiří Veselý začátkem února vyhrál turnaj ATP 250 v indickém Pune. Minulý týden sice neuspěl v Delray Beach, kde vypadl v prvním kole s domácím Brandonem Nakashimovou, ale tento týden se vrátil zpět na vítěznou vlnu na halovém challengeru ve francouzském Pau.



Nejvýše nasazený Čech přešel už přes tři domácí soupeře. Po Mathiasi Bourguem a Constantu Lestiennem si dnes v souboji bývalý vítězů chlapeckého Australian Open poradil i s osmnáctiletým Haroldem Mayotem.



Šestadvacetiletý rodák z Příbrami nevstoupil do duelu s francouzským mladíkem, který si na konci ledna odvezl grandslamovou trofej z Melbourne, ideálně. Jako první přišel o servis a prohrával 1-3, ovšem rychle dokázal vyrovnat na 3-3.



V dalším průběhu utkání už žádný další brejk k vidění nebyl. Rozhodovat tedy museli tie-breaky a v nich pokaždé uspěl český tenista, který tak zvítězil po necelých dvou hodinách hry 7-6 7-6.



O postup do finále, v němž by usilovat o osmý challengerový titul, si Veselý zahraje s bývalou světovou čtrnáctkou Jerzym Janowiczem. Devětadvacetiletý Polák hraje na teprve třetím turnaji po více než dvouleté pauze zaviněné operací kolena.



Druhou semifinálovou dvojici vytvořili také bývalí hráči Top 50 Lotyš Ernests Gulbis a Rus Tejmuraz Gabašvili (h2h 2-4), kteří ve čtvrtfinále rovněž vyřadili domácí soupeře.