Viďmanová se konečně dočkala! V Memphisu ukončila dlouhé čekání na nejvyšší úrovni

DNES, 06:29
Aktuality 8
WTA MEMPHIS - Darja Viďmanová si v americkém Memphisu připsala teprve druhé kariérní vítězství v hlavní soutěži na nejvyšším okruhu. Česká tenistka v prvním kole po dvou hodinách a čtvrt přetlačila 6:2, 3:6, 6:4 Španělku Marinu Bassolsovou a zahraje si o své největší čtvrtfinále.
Profily hráčů
Bassols Ribera Marina
Vidmanova Darja
Darja Viďmanová podruhé vyhrála na hlavním okruhu (© JUSTIN FORD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Viďmanová – Bassolsová 6:2, 3:6, 6:4

Viďmanová v úvodní polovině zápasu s přehledem plnila roli favoritky. Češka měla brejkbol na 4:0, v první sadě na kurtu dominovala a po 36 minutách měla v zádech náskok setu. Od poloviny druhého dějství však měla s Bassolsovou velké potíže a po ztraceném podání v pátém gamu definitivně pustila soupeřku do zápasu.

Španělka si náskok jediného brejku ve druhém setu pohlídala a po 80 minutách musel rozhodnout třetí set. Ten byl suverénně nejdelší a trval bezmála hodinu. Viďmanová v něm nepotvrdila brejk z úvodního gamu, nicméně v páté hře sebrala Bassolsové servis čistou hrou a pak už zase byla na kurtu jasně lepší.

Bývalá 90. a v současnosti 114. žena světového pořadí další brejkbolovou možnost Bassolsové nenabídla a náskok si uhájila. Duel mohla ukončit už na returnu, avšak mečbol neproměnila a více než dvouhodinovou bitvu musela doservírovat.

Přestože už Viďmanová byla chvíli členkou elitní stovky žebříčku, jedná se o její teprve druhé kariérní vítězství v hlavní soutěži na nejvyšší tour. Jediné předchozí slavila loni v září proti Alycii Parksové na pětistovce v mexické Guadalajaře.

Ve čtvrtek bude mít velmi solidní šanci zapsat své první čtvrtfinále na hlavním okruhu. Nastoupí totiž proti domácí grandslamové šampionce Sloane Stephensové, která se v posledních letech ohromně trápí a letos má negativní bilanci.

Američanka, jež momentálně figuruje až ve čtvrté stovce žebříčku, zaskočila v prvním kole nasazenou Juliji Starodubcevovou. Viďmanová vyzve bývalou světovou trojku poprvé.

Výsledky turnaje WTA 250 v Memphisu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

8
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P.T.P.
29.07.2026 09:36
Darina má ruku jako Nadal.
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Georgino
29.07.2026 09:41
Vysvalenou dost. Ale asi o něco méně šikovnou
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Nereknu
29.07.2026 09:32
Btw článek o tom, co se stalo Kátě Alexandrový na tomhle povedeným turnaji nikdo nenapíše?
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Tomas_Smid_fan
29.07.2026 10:17
co se jí stalo? Vzdala za stavu 4:5 ve třetím?
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Vachon
29.07.2026 10:47
Proč by se někdo zajímal o jakoukoli Rusku? Leda v tom smyslu, aby žádná nemohla turnaje hrát, dokud budou vraždit na Ukrajině
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tenisman1233
29.07.2026 10:55
Ta ruska žije v česku a ještě před válkou si žádala o české občanství.
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falcon_heavy
29.07.2026 11:21
Nežádala. Zvažovala to, ale žádost nakonec nepodala. Prý moc práce.
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Nereknu
29.07.2026 09:30
Sloane se sice trápí, ale ty podmínky... je tam neskutečný vlhko a spalující vedro, Darja dneska vypadala úplně vycucaná. Nevím úplně, jestli to vydrží, speciálně se Stephens, která umí udržet míček v kurtu dlouho..
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