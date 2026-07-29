Viďmanová se konečně dočkala! V Memphisu ukončila dlouhé čekání na nejvyšší úrovni
Viďmanová – Bassolsová 6:2, 3:6, 6:4
Viďmanová v úvodní polovině zápasu s přehledem plnila roli favoritky. Češka měla brejkbol na 4:0, v první sadě na kurtu dominovala a po 36 minutách měla v zádech náskok setu. Od poloviny druhého dějství však měla s Bassolsovou velké potíže a po ztraceném podání v pátém gamu definitivně pustila soupeřku do zápasu.
Španělka si náskok jediného brejku ve druhém setu pohlídala a po 80 minutách musel rozhodnout třetí set. Ten byl suverénně nejdelší a trval bezmála hodinu. Viďmanová v něm nepotvrdila brejk z úvodního gamu, nicméně v páté hře sebrala Bassolsové servis čistou hrou a pak už zase byla na kurtu jasně lepší.
Bývalá 90. a v současnosti 114. žena světového pořadí další brejkbolovou možnost Bassolsové nenabídla a náskok si uhájila. Duel mohla ukončit už na returnu, avšak mečbol neproměnila a více než dvouhodinovou bitvu musela doservírovat.
Přestože už Viďmanová byla chvíli členkou elitní stovky žebříčku, jedná se o její teprve druhé kariérní vítězství v hlavní soutěži na nejvyšší tour. Jediné předchozí slavila loni v září proti Alycii Parksové na pětistovce v mexické Guadalajaře.
Ve čtvrtek bude mít velmi solidní šanci zapsat své první čtvrtfinále na hlavním okruhu. Nastoupí totiž proti domácí grandslamové šampionce Sloane Stephensové, která se v posledních letech ohromně trápí a letos má negativní bilanci.
Američanka, jež momentálně figuruje až ve čtvrté stovce žebříčku, zaskočila v prvním kole nasazenou Juliji Starodubcevovou. Viďmanová vyzve bývalou světovou trojku poprvé.
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