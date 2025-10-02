Viďmanová v Samsunu postoupila za 39 minut. Ve čtvrtfinále je i Bartůňková

WTA 125 SAMSUN - Darja Viďmanová (22) na akci WTA 125 v Samsunu předvedla jednu z nejrychlejších možných dvousetových výher. Domácí divokou kartu Berfu Cengizovou (25) smetla 6:1, 6:0 za pouhých 39 minut. Češka prohrála pouze 17 výměn a stala se první čtvrtfinalistkou turnaje. Osmifinálový duel nad domácí hráčkou zvládla suverénně i Nikola Bartůňková (19), která postoupila po výhře 6:3, 6:1 nad Aylou Aksuovou (29). Obě Češky si vylepší svá žebříčková maxima.
Darja Viďmanová v Samsunu prolétla do čtvrtfinále (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGENSHOP AGENCIA FOTOGRAFICA)

Viďmanová – Cengizová 6:1, 6:0

Viďmanová ve druhém kole tureckého podniku proti domácí naději Cengizové naprosto dominovala. Jediný game prohrála hned v úvodu zápasu a od stavu 1:1 už soupeřku k ničemu nepustila. Vyhrála 11 her v řadě, nečelila ani jednomu brejkbolu a ve zbytku zápasu už nemusela ani přes shodu.

Bývalou 190. hráčku světa převálcovala za pouhých 39 minut, což je rozhodně jedno z nejrychlejších vítězství v její kariéře a možná i nejrychlejší na úrovni WTA 125. Pomohla si celkem šesti esy a neudělala ani jednu dvojchybu, zatímco soupeřka jich spáchala hned pět.

Naopak v prvním kole potřebovala Viďmanová na postup dvě hodiny, ani v úvodním zápase však neztratila set. Postupem do čtvrtfinále potvrdila pozici nasazené pětky a o semifinále se utká s vítězkou duelu dvou Francouzek mezi Tiantsoe Sarah Rakotomangaovou Rajaonahovou a Amandine Hesseovou.

Aksuová – Bartůňková 3:6, 1:6

Osmifinálový duel nad domácí hráčkou zvládla suverénně i Bartůňková, která postoupila po výhře 6:3, 6:1 nad Aylou Aksuovou. Češka si pomohla čtyřmi esy a odvrátila dva ze tří brejkbolů. Podání ztratila pouze v úvodu zápasu a nechala soupeřku srovnat na 2:2. Následně však zvládla dlouhý pátý game, do konce utkání už prohrála jen dvě hry a doplnila Viďmanovou ve čtvrtfinále.

Díky získaným bodům za postup mezi osmičku nejlepších mají obě hráčky jistotu, že vylepší své kariérní maximum. V aktuálním živém žebříčku je Viďmanová na 143. pozici a Bartůňková je ještě dvě příčky před ní.

Výsledky turnaje WTA 125 v Samsunu

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Mantra
02.10.2025 10:49
Má ty nápisy rusky anglicky nebo česky, to hodně naznačí, jak to má v hlavě s tou nacionalitou.
Reagovat
Serpens
02.10.2025 10:51
Anglicky. Ale to má kdekdo.
Reagovat
3ryba16
02.10.2025 10:56
Reagovat
Serpens
02.10.2025 11:06
Podle nicku a reakce soudím, že by to měla mít rusky. Máš smůlu, brouku
Reagovat
Mantra
02.10.2025 10:57
to jo, to je pravda, a je to takové "světové" - se stydí za svůj jazyk. No chce tam žít, jen oni moc nechtějí, to my jsme jiní chábři, bereme "talenty" z veřejných peněz to pipláme a pak to jde stejně ven. Tam o ní ani článek nevyjde, dokud něco nevyhraje, to už o ní napíšou raději v její domovině o tom jak je pro západ prodala.
Reagovat
Serpens
02.10.2025 11:05
To si nemyslím, že se lidi obvykle stydí, je to přesně jak říkáš, je to světové a musí tomu rozumět všichni.

A k tomu druhému, je chyba tenisového svazu, když někdo dá přednost tréninku v zahraničí. Měli by si dát záležet, aby se to nedělo. Byť u Viďmanové jsou samozřejmě studijní důvody.
Reagovat
Mantra
02.10.2025 11:09
dobře, s tím se dá souhlasit, ale já tetování beru spíše jako osobní věc, motivační třeba - a tam bych si myslel, že nejblíže je mi jazyk, kterým na mě mluvili máma s tátou, když jsem byl děcko, ale chápu, že to může být ukázka, výkřik nebo prezentace pro druhé
Reagovat
Mantra
02.10.2025 11:10
ps. otázka je, zda Darja umí vůbec česky. Spíš se mi líbí cesta Katky z Říčan
Reagovat
Trojchyba_Mat
02.10.2025 11:11
https://www.youtube.com/watch?v=JbGEB9yGYXw
Reagovat
Mantra
02.10.2025 11:13
Reagovat
Serpens
02.10.2025 11:12
Umí, nějaké rozhovory jsou na YouTube, i když ten hlas nema moc příjemný
Reagovat
Mantra
02.10.2025 11:14
Reagovat
PTP
02.10.2025 11:16
Kékes je s výškou 1014 m n. m. nejvyšším vrcholem Maďarska. Leží v pohoří Mantra na severu Maďarska v župě Heves.
Reagovat
Serpens
02.10.2025 11:10
A já si zase myslím, že většina lidi to právě bere jako pózu a něco, co mají vidět ostatní
Reagovat
Mantra
02.10.2025 11:11
nojo, asi dnes jo. já to mám jinak, ale kdo jsem já.
Reagovat

Nový komentář

