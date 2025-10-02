Viďmanová v Samsunu postoupila za 39 minut. Ve čtvrtfinále je i Bartůňková
Viďmanová – Cengizová 6:1, 6:0
Viďmanová ve druhém kole tureckého podniku proti domácí naději Cengizové naprosto dominovala. Jediný game prohrála hned v úvodu zápasu a od stavu 1:1 už soupeřku k ničemu nepustila. Vyhrála 11 her v řadě, nečelila ani jednomu brejkbolu a ve zbytku zápasu už nemusela ani přes shodu.
Bývalou 190. hráčku světa převálcovala za pouhých 39 minut, což je rozhodně jedno z nejrychlejších vítězství v její kariéře a možná i nejrychlejší na úrovni WTA 125. Pomohla si celkem šesti esy a neudělala ani jednu dvojchybu, zatímco soupeřka jich spáchala hned pět.
Naopak v prvním kole potřebovala Viďmanová na postup dvě hodiny, ani v úvodním zápase však neztratila set. Postupem do čtvrtfinále potvrdila pozici nasazené pětky a o semifinále se utká s vítězkou duelu dvou Francouzek mezi Tiantsoe Sarah Rakotomangaovou Rajaonahovou a Amandine Hesseovou.
Aksuová – Bartůňková 3:6, 1:6
Osmifinálový duel nad domácí hráčkou zvládla suverénně i Bartůňková, která postoupila po výhře 6:3, 6:1 nad Aylou Aksuovou. Češka si pomohla čtyřmi esy a odvrátila dva ze tří brejkbolů. Podání ztratila pouze v úvodu zápasu a nechala soupeřku srovnat na 2:2. Následně však zvládla dlouhý pátý game, do konce utkání už prohrála jen dvě hry a doplnila Viďmanovou ve čtvrtfinále.
Díky získaným bodům za postup mezi osmičku nejlepších mají obě hráčky jistotu, že vylepší své kariérní maximum. V aktuálním živém žebříčku je Viďmanová na 143. pozici a Bartůňková je ještě dvě příčky před ní.
