Vítězka French Open Šwiateková: Tahle zkušenost mi změní život

Polka Iga Šwiateková si je vědoma, že jí titul na Roland Garros změní život. Na pařížské antuce překvapivě triumfovala bez ztráty setu v devatenácti letech jako velké překvapení. "Nečekala jsem to," přiznala.

Šwiateková se zařadila mezi nastupující generaci, která v posledních letech získává grandslamové tituly. Už současná hvězda Japonka Naomi Ósakaová ovládla předloni ve dvaceti letech US Open, čímž Polku inspirovala. Loni v New Yorku slavila překvapivě další dvacetiletá hráčka, Kanaďanka Bianca Andreescuová.

"Jsem další outsider, který vyhrál grandslam v ženské dvouhře. To je bláznivé," podivovala se Šwiateková krátce po utkání a později na tiskové konferenci dodala: "Jsem na sebe pyšná. Mám za sebou neuvěřitelné dva týdny."

Dotáhla do konce, co před ní nedokázala žádná Polka, ani Agnieszka Radwaňská, kterou všichni označovali za budoucí grandslamovou šampionku. Stala se jí až Šwiateková. "Píšu historii. Tahle zkušenost mi změní život," řekla Šwiateková a ocenila Radwaňskou. "Dokázala hodně, byla ve špičce snad dvanáct let. Lidé nás budou srovnávat a já ještě musím hodně ukázat, abych se jí vyrovnala."

Očekává, že se z ní v Polsku stane ostře sledovaná hvězda. "Budu si na to muset zvyknout, ale to nebude problém. Nevadí mi pozornost," uvedla varšavská rodačka a vítězka juniorky ve Wimbledonu 2018, která před titulem na Roland Garros nevyhrála ani jeden titul na okruhu WTA. Sedm jich má z nižší série ITF.

Finále Roland Garros se hrálo před téměř prázdným hledištěm centrálního dvorce, jelikož kvůli opatřením proti koronaviru měla do areálu povolen vstup jen tisícovka lidí. "Turnaj byl jiný. Nevím, jak bych se chovala před plným stadionem. Snad si atmosféru vyzkouším už brzy na jiném grandslamu," přála si hráčka, která se během koronavirové pauzy mimo jiné rozehrávala i na exhibici v Praze.

Turnaj, v kterém vyřadila i loňskou finalistku Markétu Vondroušovou či rumunskou favoritku Simonu Halepovou, zvládla výborně psychicky. Čerpá z dvouleté spolupráce se sportovní psycholožkou Dariou Abramowiczovou. "Před finále mi řekla, abych se držela základních věcí a každodenní rutiny. Abych nemyslela na výsledek, ale předvedla svůj tenis. Hrála jsem míč po míči, což je základ," řekla Polka.

Mezi jinými děkovala za úspěch i svému otci Tomaszovi. Někdejší veslař startoval na olympijských hrách v Soulu 1988. "Udělal pro mě a pro sestru hodně a těžko se mi popisují pocity, které prožívám. Raději o něm mluvím v polštině," řekla.

Plánem Šwiatekové do budoucna je pracovat na své hře, aby hrála vyrovnaně. "Vím, že moje hra ještě není perfektní," řekla. Ráda by podobné výkony jako ty z Paříže opakovala pravidelně. "Nevyrovnanost je problém ženského tenisu. Proto nemáme vítězky, jakými jsou Rafa, Roger a Novak," jmenovala dlouholeté vládce mužského tenisu Španěla Nadala, Švýcara Federera a Srba Djokoviče.