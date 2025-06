Vítězka pařížské juniorky hraje bekhend jednoruč. Prostě jsem se vsadila, říká Lilli Taggerová

Antukový grandslam v Paříži pomalu odeznívá, jednou z nečekaných hrdinek, o kterých se tolik nepsalo, ale byla Lilli Taggerová (17). Vítězka dvouhry juniorek upoutala pozornost výjimečným tenisovým stylem. Za celý turnaj neztratila jediný set a soupeřky ničila na ženský tenis naprosto nevídaným jednoručným bekhendem.

Sedmnáctiletá Rakušanka, kterou trénuje Francesca Schiavoneová, měla báječné antukové jaro, ze 17 odehraných zápasů vyhrála 15 a dohromady ztratila jen pět setů. "Začala jsem trénovat na její akademii v říjnu 2023, i když jsme se vídaly už dříve. Pamatuji si, že mi před pár dny někdo ukázal video, jak tady Francesca vyhrála, jak byla královnou antuky," usmívala se Taggerová. I tento moment pro ni byl motivací.

Když pak ve finále doslova zničila svou ladnou hrou Hannah Klugmanovou z Velké Británie, padaly dotazy, proč se vlastně rozhodla hrát bekhendem jednoruč, který je pro dívky ještě náročnější než pro muže.

"Vlastně si to zas tak dobře nepamatuji, protože mi bylo asi 11 nebo 12 let, ale byla to nějaká sázka. Seděli jsme na tribuně a já tátovi řekla: 'Když vyhraju, chci hrát s jednoručním bekhendem'," vzpomínala Lilli Taggerová. Turnaj hráček do 12 let nedaleko Vídně vyhrála a došlo na splnění slibu.

"Je pravda, že v tom věku bylo trochu těžké návyky změnit, ale při tréninku i zápasech jsem si užila spoustu zábavy. Nikdy jsem si nemyslela, že to bylo špatné rozhodnutí. Když se na to dnes dívám zpětně, naopak jsem přesvědčená, že jsem se rozhodla správně," říká juniorská šampionka z Paříže, která aktuálně figuruje na 519. místě žebříčku WTA.

Z elitní stovky hrají dnes tímto skoro až romantickým úderem jen tři hráčky, Viktorii Golubicové a Tatianě Mariaové už bylo 30 let. Jedinou tenistkou z nastupující generace je Diane Parryová (22 let). Sedmnáctiletá Rakušanka Lilli Taggerová je tak opravdu unikát.

