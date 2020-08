Vondroušová bez ztráty setu prošla do druhého kola US Open. Hrát budou ještě Karolína Plíšková, Kvitová, Bouzková a Martincová

US OPEN - Na úvod letošního US Open se v soubojích prvního kola představí pětice českých tenistek. Svůj zápas už má za sebou Markéta Vondroušová, která si bez ztráty setu poradila s Greet Minnenovou a stala se první postupující do druhého kola obvykle závěrečného grandslamu sezony. O postup v průběhu dnešního programu zabojují ještě turnajová jednička Karolína Plíšková, Petra Kvitová, Marie Bouzková a Tereza Martincová.

Markéta Vondroušová do letošní sezony vstoupila velmi nadějně, když v Adelaide suverénně prošla do čtvrtfinále a v něm statečně vzdorovala světové jedničce Ashleigh Bartyové. Jenže od té doby se finalistka loňského French Open trápí a před startem US Open na dalších šesti turnajích slavila jedinou výhru, přičemž po restartu sezony skončila na antuce v Palermu i přípravném turnaji v New Yorku hned v prvním kole na žebříčkově podstatně níže postavených soupeřkách.

Na úvod letošního netradičního ročníku US Open však nasazená dvanáctka nezaváhala a po výhře 6-1 6-4 nad Greet Minnenovou se stala vůbec první postupující do druhého kola.

Vondroušová v úvodní sadě, v níž spáchala pouhé dvě nevynucené chyby a zaznamenala devět vítězných úderů včetně dvou es, dominovala. I ve druhé sadě to za stavu 2-0 vypadalo na hladkou jízdu, ale česká favoritka si vlastními chybami cestu za postupem zkomplikovala. Dokonce prohrávala 3-4 15-40, oba brejkboly Belgičanky však zlikvidovala, znovu získala převahu a za 63 minut slavila své první vítězství od února.

O postup do třetího kola se předloňská osmifinalistka utká s domácí Francescou Di Lorenzovou, nebo Běloruskou Aljaksandrou Sasnovičovou.

První kolo dnes čeká další čtyři české tenistky. Turnajová jednička a světová trojka Karolína Plíšková momentálně na centrálním dvorci Arthura Ashe čelí Anhelině Kalininové z Ukrajiny, nasazená šestka Petra Kvitová bude hrát s Irinou Beguovou z Rumunska, Marie Bouzková nastoupí proti domácí Jessice Pegulaové a Tereza Martincová se pokusí zaskočit osmičku Petru Martičovou z Chorvatska.