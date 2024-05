Vondroušová se pokusí pomstít Siniakovou, Bouzková vyzve největší favoritku Šwiatekovou

V rámci šestého hracího dne letošního ročníku French Open se o postup do druhého týdne poperou dvě české naděje. Bývalá finalistka Markéta Vondroušová nastoupí proti domácí divoké kartě Chloé Paquetové, která v předchozím kole vyřadila Kateřinu Siniakovou. Marie Bouzková vyzve světovou jedničku, trojnásobnou šampionku a obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Šlágr obstarají Carlos Alcaraz se Sebastianem Kordou.

Přehled toho nejzajímavějšího, pátek 31. 5.

Češi v akci

Vondroušová (5-ČR) - Paquetová (Fr.) | Court Simonne-Mathieu (12:30 SELČ)

Bouzková (ČR) - Šwiateková (1-Pol.) | Court Philippe-Chatrier (15:30 SELČ)



Šlágr dne

Korda (27-USA) - Alcaraz (3-Šp.) | Court Philippe-Chatrier (20:15 SELČ)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Vondroušová je jasná favoritka, Bouzková outsiderka

Markéta Vondroušová má na French Open zajímavé pravidlo. Buď skončí v úvodních dvou kolech, nebo dojde do druhého týdne. Finalistka ročníku 2019 bude ve třetím kole čelit domácí divoké kartě Chloé Paquetové a může pomstít krajanku Kateřinu Siniakovou. Zatímco česká favoritka je úřadující wimbledonskou šampionkou, Francouzka došla do třetího kola grandslamů poprvé v kariéře.

Více informací

U Marie Bouzkové se ani nepředpovídá, zda má šanci na postup, ale spíše se diskutuje o tom, kolik gamů uhraje. Ve svém premiérovém třetím kole na French Open totiž vyzve největší favoritku, světovou jedničku, trojnásobnou šampionku a obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Nic na tom nemění fakt, že Polka musela v předchozím kole odvracet mečbol. Pražská rodačka může potřetí postoupit do druhého týdne majorů (Wimbledon 2022-23).

Více informací

Alcaraze čeká šlágr s Kordou

Carlos Alcaraz už na letošním French Open ztratil set a zřejmě šetří nedávno zraněnou pravou paži. V pátečním šlágru se Sebastianem Kordou si to ale možná nebude moct dovolit, protože Američan s českými kořeny by měl být těžším soupeřem než trápící se Jeffrey John Wolf i nezkušený Jesper de Jong. Včetně souboje na Next Gen ATP Finals vede ve vzájemné bilanci 3:1 Španěl, který dominoval předloni v tomto dějišti i loni na trávě v Queen's Clubu.

Více informací

Více informací k vybraným zápasům

Vondroušová (5-ČR) - Paquetová (Fr.)

Bouzková (ČR) - Šwiateková (1-Pol.)

Korda (27-USA) - Alcaraz (3-Šp.)

* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské i mužské dvouhry. Od osmifinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.

Páteční program

COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)

1. Gauffová (3-USA) - Jastremská (30-Ukr.)

2. Kotov (-) - Sinner (2-It.)

3. Bouzková (ČR) - Šwiateková (1-Pol.)

4. Korda (27-USA) - Alcaraz (3-Šp.) / nejdříve ve 20:15 SELČ



COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)

1. Samsonovová (17-) - Cocciarettová (It.)

2. Rubljov (6-) - Arnaldi (It.)

3. Fernandezová (31-Kan.) - Jabeurová (8-Tun.)

4. Zhizhen Zhang (Čína) - Tsitsipas (9-Řec.)



COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)

1. Danilovičová (Srb.) - Vekičová (Chorv.)

2. Vondroušová (5-ČR) - Paquetová (Fr.)

3. Hurkacz (8-Pol.) - Shapovalov (Kan.)

4. Moutet (Fr.) - Ofner (Rak.)



COURT 2 (od 10:00 SELČ)

1. Stalder/Verbeek (USA/Niz.) - Balaji/Reyes-Varela (Indie/Mex.)

2. Barrientos/Cabral (Kol./Portug.) - Andreozzi/Hijikata (Arg./Austr.)

3. Linetteová/Peraová (Pol./USA) - Moratelliová/Rosatellová (It.) 4:3 / dohrávka

4. Kolodziejová/Sisková (ČR) - Alexandrovová/Pavljučenkovová (-)



COURT 9 (od 10:00 SELČ)

1. Behar/Pavlásek (Urug./ČR) - Ram/Salisbury (3-USA/Brit.)



COURT 12 (od 10:00 SELČ)

1. Krejčíková/Siegemundová (4-ČR/Něm.) - Piterová/Schmiedlová (Pol./SR)

2. Griekspoor/Stevens (Niz.) - Purcell/Thompson (Austr.)

3. Dodig/Krajicek (4-Chorv./USA) - Cash/Galloway (Brit./USA)

4. Perezová/Ebden (1-Austr.) - Andrianjafitrimová/Humbert (Fr.)

5. Nosková/Mihalíková (ČR/SR) - Jacquemotová/Tanová (Fr.) 6:5 / dohrávka

Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje