Vondroušová v Adelaide dál exceluje! V souboji o čtvrtfinále nadělila kanára Kanepiové

Markéta Vondroušová se loni rozhodla vyřešit problémy se zápěstím operací a přišla o šest měsíců uplynulé sezony. Na kurty se vrátila na konci října a po svatbě se svým dlouholetým partnerem Štěpánem Šimkem. První turnaj pro ni skončil hned v úvodním kole, postupně se však rozehrála do skvělé formy, rozšířila svou sbírku titulů a velmi rychle se vrátila do elitní stovky pořadí.

Návrat na hlavní okruh a zároveň vstup do nového tenisového roku absolvuje v Adelaide. V australské metropoli začala prohraným setem, ale od té doby exceluje. Na úvod si vyšlápla na nasazenou osmičku Jekatěrinu Alexandrovovou a dnes v souboji o čtvrtfinále zametla 6-0 6-4 s veteránkou Kaiou Kanepiovou.

Back and better than ever



First through to the Adelaide final eight ➡️ Marketa Vondrousova#AdelaideTennis pic.twitter.com/nRJ0tEWdfR — wta (@WTA) January 4, 2023

Vondroušová vlétla do souboje s estonskou ranařkou jako uragán a na co sáhla, to jí vycházelo. V úvodním dějství praktikovala svůj tradiční celodvorcový tenis, trefila 11 vítězných úderů, nespáchala ani jednu nevynucenou chybu a za pouhých 22 minut nadělila Kanepiové kanára. Sérii vyhraných her nakonec protáhla na osm. Ve zbytku utkání už přece jen nějaké chyby přicházely, náskok brejku si však udržela až do konce zápasu, ačkoli musela v závěrečném gamu likvidovat jedinou brejkbolovou šanci soupeřky.

O vylepšení svého maxima v tomto dějišti bude 23letá Češka bojovat s nasazenou dvojkou Arynou Sabalenkovou, se kterou prohrála poslední tři souboje. Běloruska ve dvou tie-breacích přetlačila Rusku Ljudmilu Samsonovovou, přestože v úvodní sadě prohrávala už 1-5 a čelila celkem sedmi setbolům.

Zítra se Vondroušovou mezi nejlepší osmičkou pokusí doplnit Linda Nosková, jež se v duelu kvalifikantek utká s Američankou Claire Liuovou.