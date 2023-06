Vondroušová: Z prohry se hroutit nebudu, odnesu si dobré věci

"Kdybych možná hrála s někým jiným, třeba by to vyšlo. Nejsem ale nasazená, takže musím čekat i takovýto los. Jsem ráda, že jsem tu uhrála kolo a i tenhle zápas byl dobrý. Nebudu se z toho hroutit a odnesu si dobré věci. Darja je na antuce jedna z nejlepších a není náhoda, že tu hrála semifinále," řekla Vondroušová.

Třiadvacetiletá rodačka ze Sokolova, které patří v žebříčku 60. místo, vyřadila v 1. kole Američanku Alycii Parksovou. S Kasatkinovou však prohrála třetí z pěti vzájemných zápasů.

"Člověk si musí losy občas vyžrat. Musí se s tím smířit a hlavně se z toho nehroutit, že zápasy někdy prohraje. Je dobré vidět, že s těmi holkami mohu hrát. Ona je devátá na světě a není to náhoda. Jsem ráda, že to proti mně nejsou jednoznačné zápasy. Je super vidět, že se takhle držím a mohu s nimi hrát," uvedla.

Nevyužité brejkboly mrzí

Navzdory tomu, že zápas skončil ve dvou setech, trval hodinu a 44 minut. Vondroušová doplatila na 35 nevynucených chyb a využila jen dva z 12 brejkbolů. Naopak Kasatkinová proměnila čtyři z 11.

"Těch brejkbolů byla škoda, ale ona proti nim zahrála často dost dobře. Nedala mi je zadarmo, musela jsem víc riskovat. Hrála opravdu dobře, ale ani já nebyla špatná. Netrhám si z toho vlasy," podotkla finalistka Roland Garros z roku 2019.

Tweener? Věřila si

Šestadvacetiletá soupeřka se blýskla i ve třetím setu za stavu 2:3, kdy získala míček na 40:30 tweenerem, tedy úderem mezi nohama. "Celý zápas bylo vidět, že si dost věří a tohle tomu nasadilo korunu. Za takového stavu zahrát tohle...," řekla Vondroušová.

