Výběr Plíškové v Prostějově vede nad týmem Kvitové 3-1

Další díl charitativního turnaje rozehrály Barbora Strýcová s Karolínou Muchovou a dopřály divákům pořádnou bitvu. Lépe do utkání vstoupila veteránka Strýcová, jenže Muchová zvládla stav utkání srovnat a rozhodnout musel super tie-break. Také v něm byl průběh velmi těsný, Muchová se díky esu za stavu 8-8 dostala k prvnímu mečbolu a ten vzápětí proměnila, když Strýcová vyrovnaný zápas pod zataženou střechou zakončila celkově osmou dvojchybou.

Muchová a Strýcová se během akcí na našem území, které mají hráčům pomoci se rozehrát před srpnovým návratem na mezinárodní turnaje, potkaly podruhé a opět se na konci radovala mladší Muchová. Rodačka z Olomouce před měsícem uspěla na betonech na Spartě, kde rovněž zvítězila v super tie-breaku.

"Byl to těžký zápas s Bárou, dlouhý a jsem ráda, že nakonec byl ten supertie-break a ne třetí set a že to na konci bylo v můj prospěch," řekla vítězka novinářům. Mohla těžit z rad trenéra Davida Kotyzy, který dříve vedl i Strýcovou. Byla ráda, že se postupně dostávala do rytmu. "Začátek byl trochu pomalejší, hodně chyb. Druhý set už byl lepší a ke konci jsem už tam zahrála i pár winnerů," ocenila Muchová.



Alexandrovová porazila Vondroušovou a srovnala skóre

Radost celku Plíškové ale netrvala příliš dlouho, jelikož ruská jednička Jekatěrina Alexandrovová v následujícím utkání zdolala 4-6 6-2 10-5 finalistku loňského French Open Markétu Vondroušovou, získala bod pro Růžový tým Kvitové a srovnala skóre na 1-1.

Alexandrovová nechala zapomenout na nevydařené zápasy z Prahy a vytáhla se na hráčku elitní světové dvacítky. První set ztratila, ale od druhé sady agresivní hrou dominovala a jednoznačně ovládla i rozhodující tie-break. Obě tenistky se dnes ještě na kurt vrátily na závěrečnou čtyřhru. Tam byla úspěšnější Vondroušová po boku Kristýny Plíškové.

Před tím se srdnatým výkonem ve třetí dvouhře blýskla patnáctiletá juniorka Linda Fruhvirtová, která po hladce ztracené první sadě s Terezou Martincovou srovnala krok a vybojovala druhý set. V rozhodující zkrácené hře vládla Martincová.

"Nebylo to vůbec jednoduchý, i když první set byl 6-1. Linda se dostala na koně a začala hrát výborně. Hraje skvěle, když jí to sedne, tak vás fakt žene," ocenila Martincová výkon mladičké soupeřky.

Nakonec ji zdolala a vrátila vedení týmu v čele se třetí hráčkou světa Plíškovou, který vyhrál i první díl této akce. V Praze porazil Růžový tým Petry Kvitové 7-4, tentokrát má po prvním ze tří hracích dnů dvoubodový náskok.

Do bojů by tentokrát měla zasáhnout i kapitánka Kvitová. Ta se kvůli potížím s levým předloktím na kurt na Štvanici nedostala, ovšem stav její ruky se zlepšil a v Prostějově by se mohla představit i ve dvouhře.

Každý turnajový den se odehrají vždy tři dvouhry a jedna čtyřhra. Jednotlivé duely se nemohou během jednoho turnaje opakovat, což v praxi znamená, že každý den proti sobě nastoupí jiné soupeřky. Začátky jsou naplánovány na poledne.

Turnaj se po skončení prostějovského klání vrátí na Štvanici, kde se bude hrát 11. až 13. července a 25. až 27. července. Tam před 14 dny triumfoval poměrem 7-4 tým české jedničky Plíškové.

Každý odehraný fiftýn bude oceněn padesáti korunami od organizátora, které následně zdvojnásobí Nadace Tipsport. Vítězný tým obdrží po celé sérii šek s částkou, kterou věnuje na charitativní využití podle vlastního uvážení.