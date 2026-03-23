Výborná Muchová zničila vycházející hvězdu! Na Masters prolétla už do čtvrtfinále
Muchová – Ealaová 6:0, 6:2
Do osmifinálového utkání s Ealaovou nastupovala Muchová jako jasná favoritka a začátek měla hodně snadný. Filipínská hvězdička totiž dost chybovala a po pár minutách vedla česká hráčka už 3:0 se dvěma brejky v zádech.
Zatímco Muchová pokračovala v aktivní a takřka bezchybné hře, Ealaová nebyla schopná najít rytmus ani v následujícím průběhu úvodního dějství, dál kupila chyby a za pouhých 22 minut schytala od olomoucké rodačky potupného kanára.
V tomto setu česká tenistka udělala jen jednu nevynucenou chybu a nastřílela deset vítězných úderů. Trápící se Ealaová naopak měla negativní poměr a získala dohromady jen šest míčů.
Ealaová se mohla dostat na výsledkovou tabuli po prvním gamu druhé sady. Jenže Filipínka zaváhala, chybami promarnila náskok 30:0 a Muchová ji potrestala dalším brejkem. Série Češky nakonec pokračovala i v následujících minutách, přestože soupeřka měla dva gameboly na zisk své první hry v zápase. Místo toho ale na skóre ukazovalo stav 6:0, 3:0.
Muchová pokračovala ve fantastickém a suverénním výkonu a rychle zvýšila na 4:0. Pak měla velký důvod k oslavě naopak Ealaová, protože v 11. hře už konečně zapsala svůj první vítězný game a odvrátila hrozbu dvou kanárů.
Česká favoritka pak na chvilku vypadla z tempa a dovolila Ealaové vedení 30:0 na returnu. Muchová však okamžitě zabrala, nepříznivé skóre bez větších problémů otočila a upravila na 5:1. Mladá Filipínka poté ještě snížila na 2:5, nicméně aktuální světová čtrnáctka ji nepustila k brejkbolu ani v závěru utkání a po hodině mohla slavit.
Muchová tak znovu vylepšila své maximum na Miami Open, kde při ani jednom z předchozích čtyř startů nepřekročila třetí kolo. Do čtvrtfinále na prestižních tisícovkách se dostala poosmé v kariéře a v této fázi má bilanci 4:3 včetně odstoupení v Dubaji 2023. Jejím maximem na této úrovni je letošní triumf v Dauhá, kde získala svůj druhý a zároveň největší titul.
Suverénním vítězstvím nad loňskou semifinalistkou Ealaovou, která prohrála i svůj 12. profesionální zápas s českými tenistkami, potvrdila Muchová vynikající formu. V letošní sezoně má nyní bilanci 17:3 a všechny tři porážky v tomto roce utrpěla proti někomu z TOP 3 žebříčku.
Čtvrtfinálovou soupeřkou poslední české naděje ve dvouhře žen bude Victoria Mboková, s níž se dosud utkala jen letos ve finále na podniku stejné kategorie v Dauhá, kde zvítězila ve dvou těsných setech Češka. Kanadská kometa přehrála v osmifinále 7:6, 4:6, 6:0 svou kamarádku a deblovou parťačku Mirru Andrejevovou.
Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Překvapilo mě taky že kurt nebyl úplně vyprodanej. Bud je v Miami málo Filipínců nebo měli tušení že to s Ealou špatně dopadne a tak radši zůstali doma ...
Muchová-Eala 6-0, 6-2
Nosková-Eala 6-2, 6-0
Gauff-Eala 6-0, 6-2
Vyzerá to tak, že keď už v turnaji narazí na lepšiu súperku, tak 2 uhrané gamy sú jej bežný štandard :)
Hezky tu hvězdu zhasla i s publikem.