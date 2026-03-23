Výborná Muchová zničila vycházející hvězdu! Na Masters prolétla už do čtvrtfinále

DNES, 17:10
Aktuality 54
WTA MIAMI - Karolína Muchová bleskově a naprosto suverénně vyhrála své první kariérní osmifinále na prestižní tisícovce v Miami a znovu vylepšila své maximum na floridském Masters. Poslední česká naděje ve dvouhře žen za hodinu deklasovala 6:0, 6:2 vycházející hvězdu a loňskou semifinalistku Alexandru Ealaovou.
Karolína Muchová předvedla v osmifinále parádní výkon (© Tnani Badreddine / DeFodi Images / Profimedia)

Muchová – Ealaová 6:0, 6:2

Do osmifinálového utkání s Ealaovou nastupovala Muchová jako jasná favoritka a začátek měla hodně snadný. Filipínská hvězdička totiž dost chybovala a po pár minutách vedla česká hráčka už 3:0 se dvěma brejky v zádech.

Zatímco Muchová pokračovala v aktivní a takřka bezchybné hře, Ealaová nebyla schopná najít rytmus ani v následujícím průběhu úvodního dějství, dál kupila chyby a za pouhých 22 minut schytala od olomoucké rodačky potupného kanára.

V tomto setu česká tenistka udělala jen jednu nevynucenou chybu a nastřílela deset vítězných úderů. Trápící se Ealaová naopak měla negativní poměr a získala dohromady jen šest míčů.

Ealaová se mohla dostat na výsledkovou tabuli po prvním gamu druhé sady. Jenže Filipínka zaváhala, chybami promarnila náskok 30:0 a Muchová ji potrestala dalším brejkem. Série Češky nakonec pokračovala i v následujících minutách, přestože soupeřka měla dva gameboly na zisk své první hry v zápase. Místo toho ale na skóre ukazovalo stav 6:0, 3:0.

Muchová pokračovala ve fantastickém a suverénním výkonu a rychle zvýšila na 4:0. Pak měla velký důvod k oslavě naopak Ealaová, protože v 11. hře už konečně zapsala svůj první vítězný game a odvrátila hrozbu dvou kanárů.

Česká favoritka pak na chvilku vypadla z tempa a dovolila Ealaové vedení 30:0 na returnu. Muchová však okamžitě zabrala, nepříznivé skóre bez větších problémů otočila a upravila na 5:1. Mladá Filipínka poté ještě snížila na 2:5, nicméně aktuální světová čtrnáctka ji nepustila k brejkbolu ani v závěru utkání a po hodině mohla slavit.

Muchová tak znovu vylepšila své maximum na Miami Open, kde při ani jednom z předchozích čtyř startů nepřekročila třetí kolo. Do čtvrtfinále na prestižních tisícovkách se dostala poosmé v kariéře a v této fázi má bilanci 4:3 včetně odstoupení v Dubaji 2023. Jejím maximem na této úrovni je letošní triumf v Dauhá, kde získala svůj druhý a zároveň největší titul.

Suverénním vítězstvím nad loňskou semifinalistkou Ealaovou, která prohrála i svůj 12. profesionální zápas s českými tenistkami, potvrdila Muchová vynikající formu. V letošní sezoně má nyní bilanci 17:3 a všechny tři porážky v tomto roce utrpěla proti někomu z TOP 3 žebříčku.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Čtvrtfinálovou soupeřkou poslední české naděje ve dvouhře žen bude Victoria Mboková, s níž se dosud utkala jen letos ve finále na podniku stejné kategorie v Dauhá, kde zvítězila ve dvou těsných setech Češka. Kanadská kometa přehrála v osmifinále 7:6, 4:6, 6:0 svou kamarádku a deblovou parťačku Mirru Andrejevovou.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Miami

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Kapitan_Teplak
23.03.2026 20:41
Tak vlasatici ušatici přilétl kanárek.
paddy
23.03.2026 19:15
Olmütz, jawohl
jako Ničitel Conan smile
https://www.youtube.com/shorts/BIUAqOxobRE

není to překvapení, protože Miami je turnaj v oranžové barvě, stejně jako letošní popelářská kolekce z adidasu
oranžové auto s logem Mercedesu by chtěl mít doma každý smile
https://www.youtube.com/watch?v=vjf8hfwdavE&t=12s
Sinuhet1
23.03.2026 18:57
Mboko bere prvni set
jeronym
23.03.2026 19:22
Jsou na stejny urovni.. andreeva nervoznejsi
Sinuhet1
23.03.2026 19:48
jo, je to hodne vyrovnany - preci jen bych radsi chtel vyhru Mboko
jeronym
23.03.2026 18:54
odsejpa to, zadny rucniky, dobrej rytmus..
Marsia01
23.03.2026 18:53
Karolona Muchova je cista sila a preciznost!Velmi pekny tenis zo strany Karoliny Muchovej!Blahozelam este Xkrat
zfloyd
23.03.2026 18:34
každopádně Mušku nečeká ve čtvrtfinále nic lehkého a je asi jedno
zfloyd
23.03.2026 18:34
která to bude
Sinuhet1
23.03.2026 18:32
Jak uz tady nekdo psal, taky mi prijde Eala precenovana....
jeronym
23.03.2026 18:09
Mboko-Andreeva, zapas dne, bohuzel se tam rozpadla sit...
tommr
23.03.2026 17:40
Karolína to zvládla nečekaně hladce. Hodně jí pomoh dobrej vstup do zápasu kterej umlčel potenciální kraválisty ... smile
Překvapilo mě taky že kurt nebyl úplně vyprodanej. Bud je v Miami málo Filipínců nebo měli tušení že to s Ealou špatně dopadne a tak radši zůstali doma ...
Nola
23.03.2026 17:58
ja si zase myslim, ze ten hype vytvaraju prave pisalkovia, mozno plateni od organizatorov, aby predali co najviac vstupeniek, ja nevidim na jej hre absolutne nic, cim by ma zaujala....
Vlk-v-trave
23.03.2026 18:23
Podle mne take o tu jeji hru moc nejde... proste prorazila na jednom turnaji, a stala se hlavne znama tim, ze ji vychovala tenisova akademie Nadala...takze se to tak nejak rozletelo do sveta, bonus, ze pochazi z Filipin, takova exotika... to se dobre prodava...;-)
no a hra... u mne taky nic, ani tuk... vubec...nic...
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 21:42
porazila Igu
Vlk-v-trave
23.03.2026 23:00
;-)) tak jiste, pisu jednou prorazila, jak ji jeste nemeli poradne nactenou...
Tomas_Smid_fan
23.03.2026 23:07
za mě top50 v pohodě. I na zlepšení má pořád čas. Na top hráčky zatím nemá hru ani hlavu, přesto může některou ve slabší chvilce překvapit.
drabona
23.03.2026 17:33
Pisálkům se jaksi peklo nedostavilo, byl to rozdíl nejméně třídy ne-li ještě větší. Gratuluji k postupu. A nyní možná bude o čem psát, i když už tam není hráčka, kterou by nemohla Karolina hrající, v takové pohodě, porazit.
Otmar
23.03.2026 17:29
Tak to byl rachot, nebýt těch tří nesmyslů na konci, nebylo o čem kvákat. Ale když to Mušce "odsejpá" jako dnes, je to děsná radost. Bravo!
Krisboy
23.03.2026 17:27
Muška opět přeskočila Pupíka a bude znovu českou jedničkou.
tommr
23.03.2026 17:34
a bude nejhůř na 13.místě ve světovým žebříčku protože už jí žádná hráčka nemůže přeskočit ...
frenkie57
23.03.2026 17:41
A pokud by se podívala do finále, tak i desítka by mohla být.
tommr
23.03.2026 17:55
a když nebude po Miami měla by ta desítka klapnout během antukový sezony. Loni totiž odehrála na antuce jen jeden zápas takže letos na ní může jen získávat ...
Vlk-v-trave
23.03.2026 17:52
V mem zebricku ji nemuze preskocit zadna,... :-))
Fionka
23.03.2026 18:24
misa
23.03.2026 18:29
com
23.03.2026 18:32
no v tvym zebricku ji preskocila Bouzkova smile
The_Punisher
23.03.2026 18:37
misa
23.03.2026 18:44
Každý může mít svou vlastní jedničku smile
com
23.03.2026 18:48
já mám svou vlastní byvalou smile světovou smile jedničku smilesmile
Davor1
23.03.2026 17:27
Posledné 3 prehry Ealy:
Muchová-Eala 6-0, 6-2
Nosková-Eala 6-2, 6-0
Gauff-Eala 6-0, 6-2

Vyzerá to tak, že keď už v turnaji narazí na lepšiu súperku, tak 2 uhrané gamy sú jej bežný štandard :)
Kapitan_Teplak
23.03.2026 17:29
Tomu říkám konzistence
misa
23.03.2026 17:34
Mediální hvězda na úrovni Raducanu
Kreuz
23.03.2026 17:26
jsem vcera napsal ze by mela vsechno rozmlatit.. asi to cetla
Alien
23.03.2026 17:23
Uf, to byly nervy! Ještě teď je mi z toho horko. Buďme rádi, že má Karolína toto neskutečné peklo za sebou a teď už jen vzhůru za dalším titulem! Super Kája.
Kapitan_Teplak
23.03.2026 17:20
Tak na to peklo opravdu došlo
PTP
23.03.2026 17:16
Bílý šaty s oranžovým pásečkem - krása. Jsem zcela ukojen po všech stránkách.
frenkie57
23.03.2026 17:20
Proto na ní nalétávala ta včela, měla jí za kopretinu.
Vlk-v-trave
23.03.2026 17:35
;-))
EllNino
23.03.2026 17:15
Karolína, když je zdravá, není o čen :)
PTP
23.03.2026 17:17
Ani Čen Čchin-wen!
frenkie57
23.03.2026 17:20
Ondřej.Jirásek
23.03.2026 17:24
A211
23.03.2026 17:15
Gratulace k vítězství Karolíně M jen tak dál a přidávat ať se daří smilesmile
George_Renel
23.03.2026 17:13
Dnes mi Karolína trochu připomínala Krejčíkovou na vrcholu. Až tedy na ty dva-3 voleje.
Hezky tu hvězdu zhasla i s publikem.
Vlk-v-trave
23.03.2026 17:17
Ona ty chyby na konci zapasu vysvetlila... pry znervoznela, ze to jde nejak jednoduse... tak nastesti z toho jeste nevykresala dramo...;-)
HAJ
23.03.2026 17:13
Tak to byl fičáák. Karolína skvělý výkon.
Krisboy
23.03.2026 17:12
Nádhera, Kájo!
PTP
23.03.2026 17:12
Škoda těch dvou gamů, myslel jsem, že Kájina bude tuplovat.
Vlk-v-trave
23.03.2026 17:18
No jo nervozita... skoda, ale trebas ji to vyjde v dalsim kole s Puncochou, pokud by postoupila ona ;-)) (ma uz dnes zkusenost)
frenkie57
23.03.2026 17:22
Ušatice se mi jeví jako schůdnější soupeřka než nabušená černá gazela, ale mám takový povit, že to bude v QF právě ona.
PTP
23.03.2026 17:26
Pipi Dlouhá punčocha nebo Viktorka od splavu - máme se na co těšit!
Vlk-v-trave
23.03.2026 17:49
Jako ze to bude takovy turnaj exotickych souperek... Kolumbie, Velka Britanie, Filipiny, Afrika...:-) Je to mozne a je fajn ze se s Mboko nedavno potkaly...snad to krasne africance zustalo v pameti... ;-)
pantera1
23.03.2026 17:12
