Výborný výkon i smutný konec. Plíšková si zahraje čtvrtfinále, Mboková skončila v bolestech
Mboková - Plíšková 2:6, hraje se 2. set
Utkání mezi Plíškovou a Mbokovou začalo kvůli rozmarům počasí zhruba s hodinovým zpožděním. Česká tenistka ale do něj vstoupila tím nejlepším možným způsobem. Na returnu se dostala do vedení 40:15, druhý brejk proměnila a získala hned úvodní podání soupeřky. Brejk následně s lehkými problémy potvrdila a vedla už o dvě hry.
Plíšková světovou devítku trápila v úvodu utkání výbornými returny a i ve třetí hře měla možnost prolomit soupeřce podání. Ta si ho pro tento případ ale uhájila a snížila na 1:2. Lounská rodačka byla v úvodních gamech aktivnější hráčkou. Dlouhými údery k základní čáře držela soupeřku pod tlakem, mohla se spolehnout na svůj servis a držela náskok.
V šesté hře měla Plíšková první drobnější problémy na servisu. Ani v ten moment ale Mbokovou k brejku nepustila, pomohla si esem a šla do vedení 4:2. Kanaďanka působila v prvním setu nervózním dojmem. Špatně reagovala na returny Češky, hladce si prohrála další servis a ztrácela už tři gamy. Za stavu 5:2 musela Plíšková odvracet brejkbolovou možnost, opět si ale pomohla na servisu a získala první set hladce 6:2.
Do druhého setu vstoupila parťačka Sereny Williamsové s novou energií. Výrazně prodloužila údery, přidala i na agresivitě. První game na svém podání získala čistou hrou, ve druhém si vypracovala brejkbol, servis české tenistky ale ani tentokrát neprolomila.
Bývalá světová jednička na rozdíl od předcházejícího zápasu s McCartney Kesslerovou podávala velmi soustředěný výkon. Neustále se snažila o agresivní hru od základní čáry, pomáhala si výborným podáním a bez problémů držela s o patnáct let mladší soupeřkou krok.
Obě tenistky byly ve druhém dějství na svém podání velmi jisté a po šesti gamech tak byl stav vyrovnaný – 3:3. Kritický moment přišel za stavu 4:3 pro Mbokovou, kdy se Plíšková na podání dostala do stavu 0:40. Všechny brejkboly dokázala odvrátit, hodně nepříjemný moment pro Kanaďanku ale přišel při třetím. Při zpětném pohybu uklouzla a v bolestech zůstala ležet na kurtu.
Po několika minutách se z pažitu zvedla a v doprovodu fyzioterapeuta zamířila na lavičku. Chvíli poté utkání skrečovala. "Přeji především Victorii, aby se brzy uzdravila. Já se na trávě cítím skvěle, daří se mi tady a doufám, že si ještě nějaké výhry připíšu. Užívám si to a jsem ráda za to, jak se mi po návratu na kurty daří. Už se nemůžu dočkat Wimbledonu," říkala po výhře Plíšková.
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Pliskova samosebou nadsena... ted rika...jeji nejoblibenejsi povrch,... jiste :-) souperky ji tolik nebehaji... :-)) a odskok je sakra nizky... :-))
Furt to melduji, na trave se ma hrat celou sezonu... jinak to nedava uz pomalu smysl... ty navyky nejen z antuky mohou byt na trave likvidacni.... hlavne holky... to je obcas mazec...