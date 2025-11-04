Vyčerpaný Djokovič selhání nedovolil. Tabila zdolal na třetí pokus a v Aténách postupuje
Djokovič – Tabilo 7:6, 6:1
Ani v jednom ze tří soubojů nebyl Djokovič stoprocentně ve své kůži. S Tabilem jasně prohrál loni v Římě, kdy nastupoval po incidentu s kovovou lahví, a také letos v Monte Carlu, přičemž za mizerný výkon v Monaku se dokonce omluvil.
V ideálním rozpložení nepůsobí ani v tomto týdnu v Aténách, kam zřejmě i kvůli konfliktu se srbským prezidentem přesunul domácí turnaj z Bělehradu a údajně se s manželkou a oběma dětmi přestěhoval. V úvodní sadě neproměnil dva brejkboly, a přestože na vlastním servisu dominoval, získal ji až poměrem 7:3 v tie-breaku.
Po více než hodinovém setu vypadal Djokovič vyčerpaně. S úplně stejným problémem bojoval také v brutálních podmínkách na Masters v Šanghaji a v polovině října na exhibici Six Kings Slam, kde skrečoval. Po odvráceném brejkbolu v úvodním gamu ovšem dominoval a postup do čtvrtfinále si značně usnadnil.
Majitel 24 grandslamových trofejí Djokovič hrál domácí turnaj v Bělehradu celkem šestkrát a ve třech případech získal trofej pro šampiona. V srbském hlavním městě naposledy účinkoval v roce 2022, kdy prohrál finále s Andrejem Rubljovem.
Pokud mu to zdraví dovolí, bude ve čtvrtečním čtvrtfinálovém zápase čelit kvalifikantovi Spizzirrimu, nebo nasazené šestce Borgesovi. V Aténách má nejúspěšnější hráč všech dob šanci zabojovat o svůj 101. kariérní titul.
Podnikem v Aténách by pro Djokoviče letošní sezona skončit neměla. Podle slov prezidenta italské tenisové federace totiž má v příštím týdnu účinkovat na Turnaji mistrů v Turíně. Sám srbský rekordman se zatím k účasti veřejně nevyjádřil.
Výsledky turnaje ATP 250 v Aténách
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
