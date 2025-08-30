Výhra z toalety? Je mi 37 let a tohle je poprvé, smál se příští soupeř Lehečky

Adrian Mannarino (37) se dočkal ve třetím kole US Open velmi zvláštního postupu do druhého týdne posledního grandslamu sezony. Francouzský veterán se totiž před rozhodujícím setem v utkání s Benem Sheltonem (22) vydal na toaletu a nakonec už nemusel odehrát ani jeden míček.
Adrian Mannarino postoupil po návratu z toalety (© ANGELA WEISS / AFP)

Jak se to říká? Všechno je jednou poprvé. Mannarino zamířil po vyrovnání na 2:2 na sety na toaletu, aby se zkoncentroval na rozhodující dějství v bitvě s domácím favoritem Sheltonem. Po několikaminutové pauze si ale prožil ve 37 letech něco, co se mu nikdy předtím nestalo.

Shelton se totiž vydal přímo za francouzským veteránem, podal mu ruku a kvůli zranění ramene zápas skrečoval. Američan se rozhodl napínavý duel vzdát už ve chvíli, kdy se Mannarino nacházel v útrobách stadionu.

"Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál ve chvíli, kdy jsem byl zrovna na toaletě," vtipkoval Francouz. "Kdyby se Ben nezranil, tak bych asi prohrál. Před tím zraněním vedl. Ani nevím, co na to mám říct. Jsem rád, že postupuju a přeju Benovi jen to nejlepší," uznal Mannarino kvality soupeře.

A tohle není jediné Mannarinovo kariérní poprvé na probíhajícím US Open. V minulosti se totiž představil na posledním grandslamu sezony celkem 17krát a do druhého týdne nikdy nedošel. Povedlo se mu to až letos navzdory naprosto katastrofální úvodní půlce roku.

Francouzský veterán, který se ještě na konci června potácel v krizi a ve druhé stovce žebříčku, se zase rozjel až na oblíbených travnatých kurtech a teď exceluje i na severoamerických betonech. Dokonce nedávno v Cincinnati potrápil světovou jedničku Jannika Sinnera.

V osmifinále na grandslamové scéně je teprve pošesté v kariéře. Do další fáze nikdy neprošel, což se pokusí změnit v nedělním duelu s Jiřím Lehečkou. Český tenista bude v premiérovém vzájemném měření sil favoritem. "Užívám si ten fakt, že pořád můžu být na kurtech. Doufám, že si pobyt na US Open dokážu ještě prodloužit," řekl Mannarino.

Zraněný Shelton: Neuslyšíte mě kňourat, vím, že mám být za co vděčný

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 15:06
ano, spojení pros*at zápas zde dostává nový význam.smile

Tak snad si aspoň stihl umýt ruce.

Lehe to mebude mít snadné, ale snad se s tím nějak popere.
muster
30.08.2025 15:13
Ianny
30.08.2025 15:16
Ale v tomhle případě ten zápas nepros*al, ale vys*al
Tomas_Smid_fan
30.08.2025 15:24
bylo to myšleno, že dorazil už vlastně po zápase
muster
30.08.2025 14:48
místo zápasu v hajzlu výhra z hajzlu
PTP
30.08.2025 14:45
Proč mu nezavolal Ben - telefonista, že už nemusí pospíchat?
com
30.08.2025 14:29
Chybi dost dulezita informace - nikde sem se v clanku nedocetl, jestli byl lulat, nebo delal cislo 2 smile To si rikate novinari, kdyz podavate neuplny informace
Ondřej.Jirásek
30.08.2025 14:31
com
30.08.2025 14:39
Každý nadpis by měl čtenáři poskytnout představu o informacích, které může získat z článku níže.

Klíčová slova z nadpisu by se měly v článku dále rozvést.

..asi tak no smilesmile
Trojchyba_Mat
30.08.2025 14:34
Tvl
muster
30.08.2025 15:02
ještě mohl dělat číslo 3, tvé oblíbené
com
30.08.2025 15:05
a myslel při tom jak mu na kurtu nakládá kučeravý Shelton
