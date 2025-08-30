Výhra z toalety? Je mi 37 let a tohle je poprvé, smál se příští soupeř Lehečky
Jak se to říká? Všechno je jednou poprvé. Mannarino zamířil po vyrovnání na 2:2 na sety na toaletu, aby se zkoncentroval na rozhodující dějství v bitvě s domácím favoritem Sheltonem. Po několikaminutové pauze si ale prožil ve 37 letech něco, co se mu nikdy předtím nestalo.
Shelton se totiž vydal přímo za francouzským veteránem, podal mu ruku a kvůli zranění ramene zápas skrečoval. Američan se rozhodl napínavý duel vzdát už ve chvíli, kdy se Mannarino nacházel v útrobách stadionu.
"Je mi 37 let a poprvé jsem vyhrál ve chvíli, kdy jsem byl zrovna na toaletě," vtipkoval Francouz. "Kdyby se Ben nezranil, tak bych asi prohrál. Před tím zraněním vedl. Ani nevím, co na to mám říct. Jsem rád, že postupuju a přeju Benovi jen to nejlepší," uznal Mannarino kvality soupeře.
A tohle není jediné Mannarinovo kariérní poprvé na probíhajícím US Open. V minulosti se totiž představil na posledním grandslamu sezony celkem 17krát a do druhého týdne nikdy nedošel. Povedlo se mu to až letos navzdory naprosto katastrofální úvodní půlce roku.
Francouzský veterán, který se ještě na konci června potácel v krizi a ve druhé stovce žebříčku, se zase rozjel až na oblíbených travnatých kurtech a teď exceluje i na severoamerických betonech. Dokonce nedávno v Cincinnati potrápil světovou jedničku Jannika Sinnera.
V osmifinále na grandslamové scéně je teprve pošesté v kariéře. Do další fáze nikdy neprošel, což se pokusí změnit v nedělním duelu s Jiřím Lehečkou. Český tenista bude v premiérovém vzájemném měření sil favoritem. "Užívám si ten fakt, že pořád můžu být na kurtech. Doufám, že si pobyt na US Open dokážu ještě prodloužit," řekl Mannarino.
Tak snad si aspoň stihl umýt ruce.
Lehe to mebude mít snadné, ale snad se s tím nějak popere.
Klíčová slova z nadpisu by se měly v článku dále rozvést.
..asi tak no