Zraněný Shelton: Neuslyšíte mě kňourat, vím, že mám být za co vděčný
Před turnajem patřil mezi vážné kandidáty na titul. Kombinace formy, žebříčkového postavení i výkonů z posledních týdnů dělala z mladého Američana v New Yorku jednoho z hráčů, na které si soupeři museli dávat velký pozor. V úvodních dvou zápasech navíc neztratil ani set. O to bolestnější pro Sheltona bylo, že pro něj turnaj skončil tímto způsobem.
"Cítil jsem velmi ostrou bolest. Nejsem si jistý, kdy přesně začala, nikdy předtím jsem se ze zápasu neodstoupil. Nejsem typ hráče, který by utkání skrečoval. Ale nebyla jiná možnost, už to prostě nešlo," říkal Shelton.
"Vždycky se snažím zůstat ve hře, bez ohledu na zranění nebo nemoc. Tentokrát to ale bylo mnohem těžší. Momentálně nevím vůbec nic bližšího, nemám k zranění co víc říct," dodal Američan po utkání.
Zároveň vyzdvihl výkon svého přemožitele: "Je to skvělý hráč, někdy je těžké najít na jeho hru adekvátní odpověď. Ve své hře nemá žádné slabiny, každý míč velmi dobře kontroluje, ví, co má hrát. Má jiný styl podání, který ho odlišuje od ostatních. Je to rozhodně skvělý soupeř, měl jsem proti němu mnoho bitev," řekl Shelton, který Mannarina zdolal jen jednou ze čtyř vzájemných zápasů.
Američan přiznal, že se snažil hledat způsob, jak v utkání pokračovat i přes bolest. "Myslel jsem jen na to, jak se přizpůsobit a co musím udělat, abych mohl hrát dál. Navzdory bolesti jsem se snažil udržet pozitivní přístup a najít cestu, jak pokračovat. To byla moje jediná myšlenka na konci čtvrtého setu," popsal.
Výměna snů i Sheltonovy slzy. Lehečka zná svého dalšího soupeře
Přestože v zápase nakonec nemohl pokračovat, Shelton našel i pozitiva: "Vím, že mám za co být vděčný. Měl jsem v životě velké štěstí, jsem si toho vědom. Ale takový malý neúspěch samozřejmě bolí, hodně bolí. Hrál jsem velmi dobře, byl jsem ve formě a měl sebevědomí. Bylo to skvělé léto, za které jsem vděčný. Neuslyšíte mě tady kňourat, jak je to špatné, po tom, co jsem za poslední měsíce prožil. Za krátkou dobu jsem dosáhl velkých věcí a mám kolem sebe skvělý tým. Pořád se cítím požehnaný," uzavřel Shelton.
Dalším soupeřem Mannarina bude v osmifinále Jiří Lehečka.
