Vyhraje Sabalenková všechny grandslamy v sezoně 2026? Má na to, věří bývalá světová trojka
Dosáhnout na tzv. kalendářní Grand Slam je extrémně těžký úkol. V historii vyhráli všechny grandslamové podniky v rámci jedné sezony pouze Don Budge (1938), Maureen Connollyová (1953), Rod Laver (1962 a 1969), Margaret Courtová (1970) a Steffi Grafová (1988).
Na tento úspěch tedy tenisový svět čeká už přes 37 let. Jako poslední se přiblížili Serena Williamsová v roce 2015 (prohrála semifinále US Open s Robertou Vinciovou) a Novak Djokovič v sezoně 2021 (porážka s Daniilem Medveděvem ve finále US Open).
Bývalá světová trojka Petrovová věří, že aktuální lídryně ženského žebříčku Sabalenková by mohla být další, kdo se v tomto ohledu zapíše do historie. "Má obrovskou příležitost. Letos prožila velmi sebevědomou sezonu."
Majitelka čtyř grandslamových trofejí Sabalenková je suverénní světovou jedničkou naprosto zaslouženě. V právě skončeném tenisovém roce posbírala čtyři tituly, byla devětkrát ve finále a pravidelně postupovala do závěrečných kol.
Na každém z letošních grandslamů prošla minimálně do semifinále. V Austrálii a Paříži padla až ve finále a na US Open obhájila titul. "Samozřejmě měla i momenty, kdy klopýtla před cílovou páskou. Ale z toho se poučí a bude zkušenější a silnější," myslí si Petrovová.
"Možná bude hrát víc uvolněně a nenechá se tolik strhnout emocemi. Rozhodně si v této sezoně výrazně zvedla sebevědomí a očekávám, že do té další vstoupí sebejistě," dodala vítězka 13 turnajů WTA.
