Vykašli se na French Open, to nemá cenu, radí Djokovičovi bývalá britská jednička
Srbský tenista vyhrál pařížský grandslam v kariéře "jen" třikrát, což z Roland Garros činí jeho nejtěžší grandslamový turnaj. Na londýnské trávě je však výrazně úspěšnější, když na All England Clubu zvedl trofej už sedmkrát. Právě proto se Rusedski domnívá, že by se Djokovič měl zaměřit především na travnatou část sezony, kde má podle něj větší šanci konkurovat hráčům, jako jsou Jannik Sinner nebo Carlos Alcaraz, než na antuce.
"Moje rada pro Novaka je jasná. Vykašli se na French Open, to nemá cenu. Soustřeď se na Wimbledon," uvedl Rusedski v podcastu Off Court with Greg. Takové rozhodnutí by sice neslo určité riziko v podobě menší zápasové praxe před třetím grandslamem sezony, zároveň by však Djokovič dorazil do Londýna odpočatější.
Jisté je, že Djokovič se v současnosti téměř výhradně soustředí na grandslamové turnaje, které ho motivují nejvíce. V minulé sezoně se sice objevil na turnaji ATP 500 v Dauhá, kde nastoupil především ve čtyřhře po boku Fernanda Verdasca na jeho posledním profesionálním turnaji, letos by však jeho start před turnajem Masters v Indian Wells byl spíše překvapením. Otázkou zůstává také účast na amerických Masters, protože loni se v Miami probojoval až do finále.
Antuková část sezony bude záviset především na Djokovičových pocitech. Aktuálně je světovou trojkou a ví, že má prostor získat další body do žebříčku ještě před Roland Garros, jelikož loni brzy vypadl v Indian Wells, Monte Carlu i Madridu. Pokud by vynechal také Řím, v následujících měsících by prakticky nemusel obhajovat body, s výjimkou finále v Miami a titulu v Ženevě, který byl jeho stým v kariéře.
Mezi Roland Garros a Wimbledonem Djokovič v roce 2025 žádný turnaj nehrál, a proto by vynechání druhého grandslamu sezony dávalo podle Rusedského smysl spíše jen v případě zdravotních problémů. Ani loni však po vyřazení svou účast v Paříži okamžitě nepotvrdil. Je tak možné, že dá přednost delší přípravě a dorazí na svůj druhý nejoblíbenější grandslam svěží, stejně tak ale může znovu překvapit a objevit se v Paříži s cílem zopakovat výkony z Melbourne.
