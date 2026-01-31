Zklamaný Sinner: Hodně to bolí. Djokovič mi dal lekci a potvrdil, že je nejlepší

DNES, 10:15
Rozhovory 3
Jannik Sinner (24) nastupoval do semifinále Australian Open s Novakem Djokovičem (38) jako obrovský favorit. Vítěz posledních dvou ročníků ale padl se srbským rekordmanem v pětisetové bitvě a na tiskové konferenci po vyřazení z úvodního grandslamu sezony neskrýval zklamání.
Jannik Sinner překvapivě nezvládl semifinále s Novakem Djokovičem (© Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)

Podle papírových předpokladů to měla být formalita. Sinner se měl v neděli poprat o hattrick na Australian Open a Djokovič asi tak 20 let nebyl takto výrazným kurzovým outsiderem. Jenže páteční program v Melbourne Parku si připravil pro diváky velkou senzaci, když o 14 let starší srbský rekordman urval vítězství v pěti setech.

Sinner se tak musel před nejúspěšnějším hráčem všech dob sklonit a na tiskové konferenci po nečekané porážce neskrýval zklamání. "Hodně to bolí. Byl to pro mě velmi důležitý grandslam. Oba jsme odehráli dobrý zápas. Měl jsem šance, ale nevyužil je," připomněl fakt, že v utkání proměnil jen dva z 18 brejkbolů.

Vysoká úroveň Djokoviče, který většinu brejkbolů zlikvidoval vynikajícím servisem a aktivní hrou, ho nepřekvapila. "Vyhrál 24 grandslamů. Známe se velmi dobře a víme, jak ten druhý hraje. Nejsem překvapený, protože on je už mnoho let nejlepším hráčem. Beru tuhle porážku jako lekci."

Sinner si musel před utkáním s Djokovičem věřit. Proti srbskému rekordmanovi totiž vyhrál posledních pět duelů a po zisku úvodní sady v semifinále Australian Open protáhl svou dominanci nad 10násobným šampionem už na deset setů.

"Samozřejmě už i kvůli věku a dalším věcem hraje méně turnajů. Ale víme, jak moc jsou pro něj grandslamy důležité. Pořád má motivaci a odehrál skvělý zápas," pochválil Djokoviče.

Djokovič dokázal alespoň na chvíli přerušit dominanci Sinnera a Carlose Alcaraze, kterého vyzve v nedělním finále. Ital a Španěl si rozdělili posledních osm grandslamových titulů a obstarali finále na posledních třech majorech.

Djokovič děkoval všem, kteří už ho odepsali

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
pantera1
31.01.2026 10:41
Přece je ten respekt potřeba ke starému pánovi, je dobře že si to Jeník uvědomil .
Reagovat
PatLa
31.01.2026 10:38
Djokovic muze rikat, jak v sebe veril, ale tohle byla naprosta senzace, v kterou nemohl ani on sam verit do posledniho mice. Nicmene odehral fantasticke utkani. Za me nejdulezitejsi v jeho kariere, protoze tim neco rekl. Nebyl mozna uplne lepsim hracem, ale dal do toho neco ze sve mentality, ze porazil lepsiho hrace, ktery nema srovnani. Rekl moc pekna slova, ze Musetti byl lepsi a vyhral by, ale leze mi na nervy, ze rika, ze vzdy veril, ze je stejne dobrym hracem jako Sinner. :) Kazdopadne zitra to muze ukazat vsem, protoze Carlos mu nakonec vice herne sedi, ale sazim barak, ze unava mu jiz vystavi stopku. Vek do toho nechci plest, ale boze je mu 38 let a pretlaci Sinnera? Nechapu. Nemusim ho, ale tezkej respekt.
Reagovat
JLi
31.01.2026 10:47
Aby z tebe nebyl bezdomovec.
Reagovat

