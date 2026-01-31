Zklamaný Sinner: Hodně to bolí. Djokovič mi dal lekci a potvrdil, že je nejlepší
Podle papírových předpokladů to měla být formalita. Sinner se měl v neděli poprat o hattrick na Australian Open a Djokovič asi tak 20 let nebyl takto výrazným kurzovým outsiderem. Jenže páteční program v Melbourne Parku si připravil pro diváky velkou senzaci, když o 14 let starší srbský rekordman urval vítězství v pěti setech.
Sinner se tak musel před nejúspěšnějším hráčem všech dob sklonit a na tiskové konferenci po nečekané porážce neskrýval zklamání. "Hodně to bolí. Byl to pro mě velmi důležitý grandslam. Oba jsme odehráli dobrý zápas. Měl jsem šance, ale nevyužil je," připomněl fakt, že v utkání proměnil jen dva z 18 brejkbolů.
Vysoká úroveň Djokoviče, který většinu brejkbolů zlikvidoval vynikajícím servisem a aktivní hrou, ho nepřekvapila. "Vyhrál 24 grandslamů. Známe se velmi dobře a víme, jak ten druhý hraje. Nejsem překvapený, protože on je už mnoho let nejlepším hráčem. Beru tuhle porážku jako lekci."
Sinner si musel před utkáním s Djokovičem věřit. Proti srbskému rekordmanovi totiž vyhrál posledních pět duelů a po zisku úvodní sady v semifinále Australian Open protáhl svou dominanci nad 10násobným šampionem už na deset setů.
"Samozřejmě už i kvůli věku a dalším věcem hraje méně turnajů. Ale víme, jak moc jsou pro něj grandslamy důležité. Pořád má motivaci a odehrál skvělý zápas," pochválil Djokoviče.
Djokovič dokázal alespoň na chvíli přerušit dominanci Sinnera a Carlose Alcaraze, kterého vyzve v nedělním finále. Ital a Španěl si rozdělili posledních osm grandslamových titulů a obstarali finále na posledních třech majorech.
Djokovič děkoval všem, kteří už ho odepsali
