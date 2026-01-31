Djokovič děkoval všem, kteří už ho odepsali: Mýlili jste se. Já o sobě nikdy nepochyboval
S Djokovičem to v průběhu zápasu několikrát nevypadalo vůbec dobře. Proti o 14 let mladšímu Sinnerovi musel dvakrát dohánět manko setu a v rozhodujícím dějství čelil celkem osmi brejkbolům a sám měl jen jednu takovou šanci. Přesto se po více než čtyřhodinovém boji dokázal vzepřít roli obrovského outsidera.
"Nikdy jsem nepochyboval a nikdy jsem nepřestal věřit sám v sebe. Ale kolem mě je spousta lidí a expertů, kteří teď nebo v posledních letech chtějí, abych ukončil kariéru," uvedl Djokovič na tiskové konferenci po vítězství nad šampionem posledních dvou ročníků Sinnerem.
Právě pochybovači a různí tenisoví experti, kteří už nejúspěšnějšího hráče všech dob odepsali, mu k vítězství pomohli. "Chci jim všem poděkovat, protože mi dodali sílu a dali mi motivaci, abych jim ukázal, že se mýlí. Což se mi dnes večer povedlo."
Se Sinnerem před nástupem na kurt prohrál posledních pět zápasů a není tajemstvím, že právě Ital je v současnosti jeho nejtěžší překážkou na turnajích. Ani tak ho ale skalp světové dvojky nepřekvapil. "Upřímně, pro mě to překvapení není. Vím, čeho jsem schopný," prohlásil majitel 101 titulů.
Zároveň však už v rozhovoru na kurtu přiznal, že má pro něj vítězství nad Sinnerem obrovskou cenu. "Dalo by se přirovnat ke grandslamovému titulu. Nemůže to být už o moc lepší než teď. Momentálně si užívám dnešní večer."
V nedělním finále vyzve dalšího mnohem mladšího rivala Carlose Alcaraze a zaútočí na rekordní 25. grandslamovou trofej. Také Španěl musel v semifinále absolvovat extrémně náročnou pětisetovou bitvu.
"Loni jsem ho tady porazil a byl to vyčerpávající zápas. Uvidíme, jak na tom oba budeme se silami. I on má za sebou těžké semifinále a je asi o 15 let mladší než já, takže by pro něj mělo být snadnější se zotavit. Na finále se každopádně těším."
