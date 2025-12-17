Vyprodáno za necelou hodinu! O Davis Cup na české půdě je obrovský zájem
"Velký zájem o zápas jsme po oznámení místa konání registrovali, ale dnešní vstupenková lavina naplnila ta nejoptimističtější očekávání. Potvrzuje se, jak atraktivní jsou pro fanoušky domácí zápasy reprezentace. Tentokrát se k tomu navíc přidal i efekt úplně nového daviscupového místa konání, kterým se díky nové aréně stává Jihlava," řekl předseda svazu Jakub Kotrba.
Čeští tenisté, za něž by mohli nastoupit Jiří Lehečka, Jakub Menšík či Tomáš Macháč, se představí před domácími fanoušky po roce. Na přelomu letošního ledna a února sehráli kvalifikaci v Ostravě-Porubě, kde porazili Jižní Koreu 4:0. V soutěži skončili ve čtvrtfinále, když prohráli na turnaji v Boloni se Španělskem.
"Podobné informace o raketovém předprodeji jsem slyšel naposledy jako hráč před domácím finále se Španěly. Těší mě, jaký zájem mají naši fanoušci o domácí zápasy. Pro hráče je to skvělá zpráva, protože je jistě čeká fantastická atmosféra před plnými tribunami. Věřím, že si ji užijí. Děkuji všem za zájem a těším se na všechny, kteří vstupenky sehnali, v Jihlavě," uvedl kapitán českého týmu Tomáš Berdych.
V případě postupu by Češi narazili ve 2. kole kvalifikace na vítěze duelu mezi USA a Maďarskem. Také tento zápas by sehráli v domácím prostředí.
