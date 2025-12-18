Výstavní prohoz Macháče nebo mistrovské dílo Lehečky. Nejlepší údery letošní sezony
Tenisová sezona je obvykle na různé parádičky a výborné výměny velmi bohatá. Sestavit stovku nejlepších úderů tak rozhodně nemůže být jednoduchým úkolem. Asociace tenisových profesionálů se o to nicméně pokusila a vzniklo bezmála hodinové video.
V něm najdeme i všechny tři nejlepší české tenisty v žebříčku ATP. Pojďte si připomenout skvělou předvídavost Jakuba Menšíka (33:07), výstavní prohoz Tomáše Macháče v United Cupu (33:50) nebo fantastický tweener Jiřího Lehečky (42:53).
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře