Výstavní prohoz Macháče nebo mistrovské dílo Lehečky. Nejlepší údery letošní sezony

DNES, 10:00
Téma 0
Skoro hodinové video si pro tenisové fanoušky připravili představitelé ATP, kteří vybrali stovku nejlepších úderů letošní sezony na mužském okruhu. Na seznamu najdeme i všechny tři nejlepší české hráče. Pojďme se podívat, čím tenisový svět ohromili.
Profily hráčů
Macháč Tomáš
Lehečka Jiří
Menšík Jakub
Tomáš Macháč trefil v United Cupu výstavní prohoz (© JASON MCCAWLEY / GETTY IMAGES ASIAPAC / GETTY IMAGES VIA AFP)

Tenisová sezona je obvykle na různé parádičky a výborné výměny velmi bohatá. Sestavit stovku nejlepších úderů tak rozhodně nemůže být jednoduchým úkolem. Asociace tenisových profesionálů se o to nicméně pokusila a vzniklo bezmála hodinové video.

V něm najdeme i všechny tři nejlepší české tenisty v žebříčku ATP. Pojďte si připomenout skvělou předvídavost Jakuba Menšíka (33:07), výstavní prohoz Tomáše Macháče v United Cupu (33:50) nebo fantastický tweener Jiřího Lehečky (42:53).

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist