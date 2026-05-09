Vzteklá Gauffová se mlátila raketou do hlavy. V Římě předvedla nevídaný výbuch

DNES, 14:18
WTA ŘÍM - Pořádné překvapení se mohlo odehrát hned na úvod sobotního programu na prestižní tisícovce v Římě. Loňská finalistka a světová čtyřka Coco Gauffová sice po mentálním výbuchu na kurtu nadělila soupeřce kanára, ale v rozhodujícím setu prohrávala už o dva brejky. Obrovskou outsiderku Solanu Sierraovou nakonec přetlačila 5:7, 6:0, 6:4 a prošla do osmifinále.
Coco Gauffová se během zápasu rozčilovala několikrát (© ČTK / AP / Alessandra Tarantino)

Gauffová – Sierraová 5:7, 6:0, 6:4

Měla to být pro Gauffovou formalita. Přemožitelka Terezy Valentové nastupovala proti Sierraové jako jednoznačná favoritka. Ocitla se však ve velmi obtížné situaci, a dokonce nechybělo moc k tomu, aby se s turnajem v Římě rozloučila.

Svou frustraci ze slabšího výkonu ukázala na konci úvodního setu. Dokonce předvedla mentální výbuch, který u této americké hvězdy na kurtech takřka nevídáme. Po ztraceném servisu za stavu 5:5 se dvakrát udeřila rukou do hlavy. Vztek dala najevo také po prohraném prvním setu, když se praštila raketou do hlavy.

Právě tento výlev emocí jí ale zřejmě pomohl nastartovat obrat. Ve druhém dějství nadělila Sierraové kanára. Pak ale přišly další problémy a v rozhodujícím setu prohrávala už 0:3 se dvěma brejky.

Gauffová, která na lednovém Australian Open po kruté porážce rozmlátila raketu v útrobách stadionu, však získala šest z následujících sedmi gamů a nakonec postup po více než dvou hodinách urvala. Zápas mohla ukončit již na vlastním podání, ale neproměnila mečbol a musela ještě zabojovat.

Úřadující šampionce French Open se v poslední době ve Foro Italico daří náramně. Předloni prošla do semifinále a loni padla až ve finále s Jasmine Paoliniovou. V obhajobě loňské finálové účasti bude pokračovat proti krajance Taylor Townsendové, nebo Ivě Jovicové.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
Přidat komentář
pantera1
09.05.2026 14:54
Musíš to udělat pořádně, až teče krev, jako Južný. Jinak to nemá ten efekt
paddy
09.05.2026 14:50
pěkné sebepoškozování smile
naštěstí nepřišla o žádný zub smile
snad to policie nevyhodnotí jako napadení s rasistickým podtextem

nechápu, proč WTA z kurtu neodstraní všechny kamery, aby hráči měli soukromí, jak nedávno požadovala Gauff smile

mělo by to jen malinkou nevýhodu
bez kamer by turnaje měly jen mizivé příjmy z prodeje lístků a reklamy okolo kurtu, ale za soukromí hráčů by to určitě stálo
při zisku titulu šek na 5 tis. USD a rozteklý dort k tomu
co víc si hráči můžou přát smile smile
paddy
09.05.2026 14:57
pěkně ji sejmula smile smile
smile
https://www.youtube.com/shorts/6RzINDtX_7w
Marduch
09.05.2026 15:05
je potřeba průběžně testovat pevnost výpletu
Diabolique
09.05.2026 14:25
Ja to delam furt a nikde se o tom nepise.
Marduch
09.05.2026 14:39
přesně :)))
