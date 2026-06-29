Wimbledon: Plíšková vyzve krajanku! Začnou i Nosková a Menšík, Lehečka může mít potíže
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 30. 6.
Češi v akci
T. Valentová (ČR) – Plíšková (ČR) | Court 4 (12:00 SELČ)
Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.) | Court 17 (12:00 SELČ)
Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.) | No.3 Court (15:30 SELČ)
Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.) | Court 17 (16:00 SELČ)
Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.) | Court 16 (17:00 SELČ)
Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.) | Court 17 (17:30 SELČ)
Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.) | Court 18 (18:00 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Plíšková vyzve Valentovou, v akci i Nosková a Bouzková
Už před startem úterního programu je jisté, že ve druhém kole letošního ročníku Wimbledonu přibude další české jméno. Hned na úvod hracího plánu se totiž v prvním kole střetnou finalistka z roku 2021 Karolína Plíšková a debutantka v hlavní soutěži nejslavnějšího turnaje Tereza Valentová. Půjde o první vzájemný zápas, který se dá považovat za souboj generací. Mírnou kurzovou favoritkou je bývalá světová jednička Plíšková, jež má s travnatým povrchem podstatně víc zkušeností než o 15 let mladší krajanka. Zatímco Valentové se přípravné turnaje příliš nepovedly, Plíšková zapsala čtvrtfinále v londýnském Queen's Clubu a semifinále v Nottinghamu. Vítězka s největší pravděpodobností půjde v dalším kole na obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou.
Linda Nosková se konečně po dlouhé době dočkala svého druhého kariérního titulu a přerušila sérii finálových nezdarů. Po triumfu v Berlíně, kde ve finále skolila světovou čtyřku Jessicu Pegulaovou, se zařadila do širšího okruhu favoritek na celkový triumf ve Wimbledonu. Nosková má momentálně vynikající formu a nic na tom nemění jasná porážka v Bad Homburgu, kam přijela okamžitě po berlínském prvenství. Souboj prvního kola s Ellou Seidelovou v All England Clubu by tak pro ni měl být pouhou formalitou. Světová dvanáctka je obrovskou favoritkou a měla by slavit rychlý postup do další fáze turnaje. Seidelová má v prvním kole grandslamů bilanci 0:4 a s hráčkami TOP 20 sehrála pět soubojů, přičemž vyhrála jen jeden.
Favoritkou na postup je i další nasazená česká tenistka Marie Bouzková. Tu ale na rozdíl od Noskové čeká na papíře podstatně těžší výzva. Na Wimbledon se naladila triumfem v Nottinghamu a zkompletovala sbírku trofejí ze všech povrchů. I proto se jí proti Talii Gibsonové věří. S Australankou ovšem měla velké potíže už na začátku loňské sezony na betonu v Brisbane a teď je Gibsonová ještě lepší hráčkou a nedávno prožívala životní období. Navíc na trávě vzdorovala pozdější šampionce Madison Keysové v Eastbourne i Karolíně Plíškové v Nottinghamu. Bouzková, která byla už dvakrát ve druhém týdnu Wimbledonu, to tedy nemusí mít vůbec jednoduché. Pokud ale naváže na výkony z Nottinghamu, měla by se do dalšího kola dostat.
Lehečka může mít potíže, nastoupí i Menšík a Kopřiva
Jiří Lehečka vstoupí do Wimbledonu jako jasný kurzový favorit. Jenže na posledním turnaji nepřesvědčil, když vypadl ve druhém kole s outsiderem Rinkym Hijikatou a loni se mu na nejslavnějším turnaji nedařilo. Nevyzpytatelný Alexei Popyrin tak může být velmi nepříjemnou výzvou. Australan má dělový servis, a pokud mu to zrovna sedne, dokáže potrápit kohokoli na tour. Ukázal to ostatně i nedávno v Římě, kde skolil Jakuba Menšíka. Teď má však na kontě čtyři porážky v řadě a v letošní sezoně disponuje hrozivou bilancí 8:17. Ještě k tomu v přípravě na trávě celkem jasně nestačil na Raphaëla Collignona ani Jana Choinskiho. Lehečka si tedy roli favorita zaslouží, ale letos padl na obou grandslamech v prvním kole s outsiderem.
Rovněž vysoko nasazený Jakub Menšík by měl první kolo zvládnout. Ani on ale nesmí svého soupeře podcenit. Čeká ho totiž domácí naděje Toby Samuel, který bude mít v zádech publikum a na poslední generálce v Eastbourne coby lucky loser překvapil postupem do semifinále, v němž měl na lopatě pozdějšího šampiona Zizoua Bergse. Samuel si zatím hlavní soutěž grandslamu zahrál jen nedávno na French Open a schytal výprask od Alexe de Minaura. Jedná se o jeho jediný dosavadní duel s někým z TOP 20 žebříčku. Menšíka tedy čeká papírově docela snadný soupeř, který ještě nikdy nebyl v elitní stovce. Český tenista by tak měl úspěšně vykročit za obhajobou loňského třetího kola. Navíc je známý tím, že úvodní zápasy na turnajích prostě umí.
Z českého tria by mohl uspět i Vít Kopřiva. Rodák z Bílovce má jedinečnou šanci poprvé v kariéře překročit první kolo slavného Wimbledonu. Los k němu byl celkem milosrdný a přisoudil mu do úvodního zápasu domácí divokou kartu Jana Choinskiho, který uzavírá elitní stovku žebříčku. Brit ale vyhrál poslední dva souboje a ve vzájemné bilanci vede 2:1, přestože se pokaždé potkali na Kopřivově oblíbené antuce. Český tenista se až nečekaně dobře prezentoval v přípravě. V Halle sebral set grandslamovému šampionovi a domácí hvězdě Alexanderovi Zverevovi a na Mallorce byl kousek od semifinále. Kopřiva je mírným favoritem na postup, ale bude proti sobě mít publikum i soupeře, který má s travnatým povrchem více zkušeností.
Bejlek má největší hrozbu
Jasně nejtěžší výzvu z osmi českých tenistů v rámci úterního programu má Sára Bejlek, a proto je nejvíc v ohrožení. Po šokujícím triumfu na únorovém podniku WTA 500 v Abú Zabí vůbec nemá formu a v tomto období takřka neustále bojuje se zdravotními problémy, což potvrzují jen čtyři výhry za posledních skoro pět měsíců. Aby toho nebylo málo, tak před týdnem v Eastbourne kvůli zranění levého lokte nenastoupila k zápasu druhého kola. Není tak divu, že proti Soraně Cirsteaové, která hraje poslední a zároveň nejlepší sezonu kariéry, bude outsiderkou. Pro Rumunku je tráva nejslabším povrchem a ve Wimbledonu ještě nikdy nebyla ve druhém týdnu, nicméně i tak by měla trápící se Bejlek porazit.
Úterní program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Townsendová (USA) – Šwiateková (3-Pol.)
2. Blockx (Belg.) – Zverev (2-Něm.)
3. S. Williamsová (USA) – Jointová (Austr.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Fritz (6-USA) – Lajovič (Srb.)
2. Boissonová (Fr.) – Rybakinová (2-Kaz.)
3. Wawrinka (Švýc.) – M. Berrettini (It.)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Anisimovová (6-USA) – Gjorčeská (Mak.)
2. Virtanen (Fin.) – Shelton (4-USA)
3. Svitolinová (8-Ukr.) – Snigurová (Ukr.)
4. Navone (Arg.) – Cobolli (9-It.)
NO.3 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Boulterová (Brit.) – Grantová (It.)
2. De Minaur (5-Austr.) – Burruchaga (Arg.)
3. Menšík (15-ČR) – Samuel (Brit.)
COURT 18 (od 12:00 SELČ)
1. Dayová (USA) – Keysová (26-USA)
2. Nakashima (28-USA) – Pinnington Jones (Brit.) 6:3, 7:6, 4:3 / dohrávka / nejdříve ve 13:30 SELČ
3. Chačanov (19-) – Harris (Brit.)
4. Sweeny (Austr.) – Dimitrov (Bulh.)
5. Nosková (9-ČR) – Seidelová (Něm.)
COURT 4 (od 12:00 SELČ)
1. T. Valentová (ČR) – Plíšková (ČR)
COURT 16 (od 12:00 SELČ)
1. Beguová (Rum.) – Swanová (Brit.)
2. Džumhur (Bosna) – Fery (Brit.)
3. Navarrová (23-USA) – Badosaová (Šp.)
4. Kopřiva (ČR) – Choinski (Brit.)
COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Bouzková (21-ČR) – Gibsonová (Austr.)
2. Humbert (27-Fr.) – Bergs (Belg.)
3. Bejlek (ČR) – Cirsteaová (17-Rum.)
4. Lehečka (13-ČR) – Popyrin (Austr.)
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