Wimbledon: Rozjetá Muchová čelí šampionce Krejčíkové! Česko má jistou čtvrtfinalistku
Přehled toho nejzajímavějšího, neděle 5. 7.
Češi v akci
Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) | No.2 Court (13:30 SELČ)
* Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry. Od čtvrtfinále se můžete těšit na podrobnější denní preview.
Muchová vyzve v derby Krejčíkovou
Česko má jistou čtvrtfinalistku v letošním ročníku Wimbledonu. Barbora Krejčíková totiž prošla sekcí smrti, ve které byly její další dvě krajanky a ruská favoritka Mirra Andrejevová, a vyzve v osmifinále Karolínu Muchovou. Krejčíková má v zádech skalpy Andrejevové a Nikoly Bartůňkové a v posledních dvou zápasech se dost nadřela. Naopak Muchová prošla do druhého týdne naprosto suverénně a bez ztráty setu.
Muchové se podařilo už v úvodním zápase přerušit hrozivou sérii čtyř vypadnutí v prvním kole nejslavnějšího turnaje. A teď může dodržet své wimbledonské pravidlo, protože v minulosti dvakrát přešla přes úvodní kolo a vždy se dostala do čtvrtfinále. Krejčíková je v All England Clubu ještě úspěšnější a překvapivě zde předloni získala svůj druhý grandslamový titul ve dvouhře.
Jejich vzájemná bilance nebude hrát žádnou roli. Sice se potkaly už třikrát, nicméně jedná se o souboje z nejnižšího okruhu ITF a ten poslední je starý osm let. V Praze v roce 2018 měla navrch Muchová a poprvé Krejčíkovou porazila. Navíc se poprvé střetnou mimo antukové kurty. Favoritkou na postup je Muchová, která má včetně triumfu v Bad Homburgu na kontě sedm výher v řadě. Krejčíková naopak v této sezoně znovu bojovala se zdravotními problémy a moc toho neodehrála.
Na programu je první polovina osmifinálových zápasů. V akci budou také světové jedničky Aryna Sabalenková s obhájcem titulu Jannikem Sinnerem, Novak Djokovič či hvězdné Američanky Coco Gauffová a Jessica Pegulaová. Na Livesportu najdete preview ke každému zápasu ženské dvouhry i mužské dvouhry.
Nedělní program
CENTRE COURT (od 14:30 SELČ)
1. Safiullin (-) – Djokovič (7-Srb.)
2. Sabalenková (1-) – Ósakaová (14-Jap.)
3. Sinner (1-It.) – Močizuki (Jap.)
NO.1 COURT (od 14:00 SELČ)
1. Pegulaová (4-USA) – Jovicová (16-USA)
2. Auger-Aliassime (3-Kan.) – Davidovich (22-Šp.)
3. Bencicová (11-Švýc.) – Gauffová (7-USA)
NO.2 COURT (od 12:00 SELČ)
1. Pavlásek/Rikl (ČR) – Heliövaara/Patten (1-Fin./Brit.)
2. Muchová (10-ČR) – Krejčíková (ČR) / nejdříve ve 13:30 SELČ
COURT 17 (od 12:00 SELČ)
1. Krawietz/Pütz (7-Něm.) – Cabral/Miedler (11-Portug./Rak.)
2. Piterová/Sisková (Pol./ČR) – Malečková/Škochová (ČR)
3. Nosková/R. Šramková (ČR/SR) – Fossaová Huergová/Korpatschová (Arg./Něm.)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
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