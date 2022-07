Wimbledon: Shrnutí

Co přinesl letošní ročník Wimbledonu? Kdo posbíral jednotlivé trofeje? Jak si ve slavném All England Clubu vedli čeští zástupci a jak dopadli nasazení hráči? Kdo se postaral o největší překvapení? Které zápasy byly nejdelší a kdo prohrál nejrychleji?

Překvapivou vítězkou se stala Jelena Rybakinová. Třiadvacetiletá rodačka z Moskvy, jež na turnaji startovala díky před čtyřmi lety změněnému občanství, ve finále zdolala Tunisanku Ons Džabúrovou a zapsala se do tenisové historie jako první grandslamový vítěz reprezentující Kazachstán.

Novak Djokovič ve svém rekordním 32. grandslamovém finále porazil Australana Nicka Kyrgiose, s nímž si poradil až na třetí pokus, a získal 21. titul z turnajů velké čtyřky. Ve Wimbledonu zvítězil počtvrté v řadě a celkově posedmé v kariéře.

Barbora Krejčíková a Kateřina Siniaková proměnily šesté grandslamové finále v již pátý titul. V závěrečném zápase přehrály nejvýše nasazené belgicko-čínské duo Elise Mertensová, Shuai Zhang a navázaly na triumf z roku 2018.

Matthew Ebden a Max Purcell slavili premiérový triumf na grandslamu ve čtyřhře mužů. Cestou za ním Australané vyhráli pět ze šesti duelů až po pětisetové bitvě, ve dvou z nich odvrátili celkem osm mečbolů. Ve finále po více než čtyřech hodinách boje udolali chorvatské obhájce titulu Nikolu Mektiče s Matem Pavičem.

Desirae Krawczyková a Neal Skupski ve finále smíšené čtyřhry porazili australské duo Samantha Stosurová, Matthew Ebden a obhájili loňský triumf. To se na trávě v All England Clubu povedlo naposledy před 25 lety sourozencům Heleně a Cyrilu Sukovým.

Vítězkou dvouhry juniorek se stala nejvýše nasazená Liv Hovdeová. Šestnáctiletá Američanka ve finále přehrála Maďarku Lucu Udvardyovou. Z Američanek v Londýně naposledy triumfovala Claire Liuová v roce 2017.

Dvouhru juniorů ovládl 17letý Mili Poljičak. Třetí nasazený ve finále zdolal Američana Michaela Zhenga a zaznamenal životní úspěch. Stal se teprve třetím chorvatským šampionem v této disciplíně, prvním od Borny Čoriče (US Open 2013).

Největší překvapení (turnaj)

Největším překvapením byl triumf Jeleny Rybakinové. Reprezentantka Kazachstánu do Londýna nepřijela v dobré formě (na generálkách prohrála s Lesjou Curenkovou a Shelby Rogersovou) a nepatřila do okruhu favoritek. V sedmi zápasech v All England Clubu však ztratila jen dva sety a mimo jiné vyřadila bývalou šampionku Simonu Halepovou. Za zmínku určitě stojí semifinálová účast Tatjany Mariaové, 34letá Němka je nejstarší debutantkou v semifinále majorů v open éře.

Největší překvapení (zápas)

Zápasových překvapení bychom tradičně našli několik, ale tím suverénně největším byla porážka světové jedničky Igy Šwiatekové ve třetím kole s Alizé Cornetovou. Bývalá juniorská šampionka do utkání nastupovala s 37zápasovou neporazitelností, nejdelší v tomto století, a Cornetová má na trávě negativní kariérní bilanci.

Nejdelší zápasy (bez skreče)

Mertensová (24-Belg.) - Udvardyová (Maď.) 3-6 7-6(5) 7-5 | 3h 15min / 2. kolo

Goffin (Belg.) - Tiafoe (23-USA) 7-6(3) 5-7 5-7 6-4 7-5 | 4h 36min / osmifinále

Nejkratší zápasy (bez skreče)

Tanová (Fr.) - Boulterová (Brit.) 6-1 6-1 | 0h 51min / 3. kolo

Otte (32-Něm.) - Gojowczyk (Něm.) 6-1 6-2 6-1 | 1h 18min / 1. kolo

