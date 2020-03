WTA: Hrát se nebude ani v Guadalajaře a v dubnu v Bogotě

WTA rozšířila včerejší prohlášení o zrušených turnajích, které zapříčinila pandemie koronaviru. Po Miami a Charlestonu došlo podle očekávání také na mexickou Guadalajaru a kolumbijskou Bogotu.



Podnik WTA 125k na tvrdém povrchu v Mexiku se měl konat v příštím týdnu a loňské finále měla obhajovat ve formě hrající česká tenistka Marie Bouzková. Pořadatelé před pár dny zvýšili kapacitu turnaje, aby dali možnost hráčkám, které přišli o start v Indian Wells, ale nakonec museli svou akci také 'odpískat'.



Antukový turnaj WTA International s dotací 275.000 dolarů v Bogotě se měl konat od 6. dubna a svůj premiérový titul měla obhajovat americká teenagerka Amanda Anisimovová. Současně se mělo hrát v Charlestonu.



"Kolumbijská vláda dnes přijala opatření a zakázala všechny veřejné i soukromé akce pro 500 a více lidí. Zároveň uzavírá hranice a omezuje cestování v důsledku šíření koronaviru," vydalo WTA oficiální prohlášení.



V týdnu od 13. dubna byl už dříve odložen finálový turnaj Fed Cupu. Organizátoři se ho budou snažit uspořádat na konci sezony.

NEJBLIŽŠÍ KALENDÁŘ TURNAJŮ WTA a VĚTŠÍCH AKCÍ ŽEN:

TÝDEN OD: TURNAJ: STAV 9. března WTA Premier Mandatory Indian Wells (USA / Kalifornie) zrušeno 16. března WTA Premier Mandatory Indian Wells (USA / Kalifornie) zrušeno 16. března WTA 125k Guadalajara (Mexiko) zrušeno 23. března WTA Premier Mandatory Miami (USA / Florida) zrušeno 30. března WTA Premier Mandatory Miami (USA / Florida) zrušeno 6. dubna WTA Premier Charleston (USA / Jižní Karolína) zrušeno 6. dubna WTA International Bogotá (Kolumbie) zrušeno 13. dubna finálový turnaj Fed Cupu (Budapešť / Maďarsko) odloženo 20. dubna WTA Premier Stuttgart (Německo) zatím aktivní 20. dubna WTA Internation Istanbul (Turecko) zatím aktivní

Tenistky se tak do bojů dostanou nejdříve 20. dubna, kdy by měly začít antukové turnaje v Evropě. O konání akcí WTA Premier ve Stuttgaru a WTA International v Istanbulu se má jednat příští týden.



ATP už včera zrušila všechny turnaje v následujících šesti týdnech (Miami, Houston, Marrákeš, Budapešť, Monte Carlo, Barcelona). Zákaz se týká rovněž challengerů. Tenisté se na kurty vrátí nejdříve 27. dubna, kdy jsou na programu podniky ATP v Mnichově a Estorilu.



Mezinárodní tenisová federace ITF také již včera přerušila všechny soutěže dospělých i dětí do 20. dubna.