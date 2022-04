WTA uvažuje o trestech pro Wimbledon za vyloučení Rusek a Bělorusek

Rusům a Bělorusům byla zakázána účast ve Wimbledonu kvůli invazi na Ukrajinu. Ve středu o tom informoval All England Lawn Tennis Club a zdůvodnil to snahou o to, aby nebyl turnaj zneužit k propagaci ruského režimu.

Proti rozhodnutí se postavili například světová jednička Novak Djokovič, legendární Martina Navrátilová a také představitelé mužského okruhu ATP i ženského WTA. Obě organizace navíc vůči organizátorům Wimbledonu zvažují sankce.

Jedním z možných trestů je podle Simonova dopisu, který má francouzský list k dospozici, mimo jiné i možnost, že by hráčky za Wimbledon nedostaly body do světového žebříčku. O podobném kroku údajně uvažuje i ATP.

O dalším postupu budou představitelé WTA, zástupci hráčů i organizátorů londýnského grandslamu podle L'Équipe jednat příští týden během turnaje v Madridu. Wimbledon odstartuje 27. června.