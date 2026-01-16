Z kvalifikace až k titulu. Cocciarettová ovládla turnaj v Hobartu, ve finále přehrála Jovicovou
Jovicová – Cocciarettová 4:6, 4:6
Před začátkem turnaje rozhodně nepatřila k aspirantkám na titul. Cocciarettová, které v žebříčku patří až 80. příčka, se musela do hlavní fáze probít přes dva kvalifikační boje. O jediný set přišla bývalá 29. hráčka světa ve druhém kole s Američankou Annou Liovou.
Do finálového souboje s osmnáctiletou Jovicovou vstoupila lépe, když v páté hře vzala své soupeřce servis, brejk následně potvrdila a šla do vedení 4:2. Američanka reagovala bleskově, i ona uspěla na returnu a srovnala.
Závěr sady ale už patřil zkušenější z obou tenistek. Cocciarettová první set získala za 49 minut 6:4 a šla do vedení.
I druhý set se nesl ve stopách toho prvního. Opět to byla pátá hra, kdy si Jovicová nepohlídala servis a prohrávala 2:4. Když přišla vzápětí i o své další podání, zdálo se, že je o osudu utkání rozhodnuto.
Mladá Američanka ještě zabojovala, snížila na 4:5, na víc už ale nedosáhla. Cocciarettová utkání za hodinu a 38 minut získala dvakrát 6:4.
V žebříčku se Cocciarettová posune na 56. místo, Jovicová znovu vylepší své dosavadní maximum, kterým byla 30. příčka, když bude 27. hráčkou světa.
Šampionka z Hobartu bude v prvním kole Australian Open čelit rakouské soupeřce Julii Grabherové, Jovicová si střihne zápas s krajankou Katie Volynetsovou.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře