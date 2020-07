Z Palerma se odhlásily také Muchová, Kuzněcovová či Ostapenková

Do Palerma bylo přihlášeno pět členek Top 20 a tři grandslamové šampionky včetně světové dvojky Simony Halepové a pořadatelé si mnuli ruce, jak kvalitní startovní pole se na Sicílii chystá.



Jenže o zhruba tři týdny později už takové nadšení nesdílejí. Tři dny před startem turnaje a den před losem na seznamu zbyly jen tři hráčky elitní dvacítky a žádná grandslamová vítězka.



Před pár dny se kvůli obavám z koronaviru i hrozící karanténě odhlásila vítězka French Open 2018 a Wimbledonu 2019 Simona Halepová, světová čtrnáctka Johanna Kontaová dává přednost přípravě na 'americké betony' a dnes dorazily další omluvenky.



Z dosud neznámých důvodů oddálily svůj návrat do sezony 26. hráčka světa Karolína Muchová, vítězka US Open 2004 a Roland Garros 2009 Ruska Světlana Kuzněcovová, šampionka z French Open 2017 Lotyška Jelena Ostapenková, její krajanka Anastasija Sevastovová či Polka Iga Šwiateková.



Nejvýše nasazenými hráčkami by nyní měly být světová patnáctka Chorvatka Petra Martičová a Češka Markéta Vondroušová.



Z českých tenistek se na restart sezony v Itálii chystají ještě Kristýna Plíšková a Tereza Martincová, která zkusí štěstí v tříkolové kvalifikaci. Dnešní los jí jako první soupeřku přisoudil 19letou Švýcarku Leonii Küngovou.



Organizátory může těšit alespoň fakt, že už nechali udělat 190 testů na Covid-19 a všechny byly negativní.

Here’s the final entry sheet for Palermo Open, tennis’s first official tour event since early March, only just been settled. An all European field and as you can see, quite a few late second thoughts. pic.twitter.com/gtKo5N477g