Zaskočená Sabalenková: Organizátoři zvažovali zrušení mého zápasu. To jsem nezažila
"Byla jsem velmi překvapená, že zvažovali zrušení mého zápasu a nabídli mi několik možností hrát na jiných kurtech. Nechápala jsem, v čem je problém, když Alcaraz a Fonseca měli začít hrát až později. Rozhodla jsem se ale hrát dnes, abych si odpočinula," popsala nečekané trable Sabalenková.
"Toto rozhodnutí na mě mělo velký dopad, ale alespoň mi umožnili zvolit si hrát na jiném kurtu. Nikdy jsem se s takovou situací nesetkala; nevadilo by mi čekat, ale chápu, že to bylo nejlepší organizační rozhodnutí," uvedla Sabalenková na tiskové konferenci po vítězství nad domácí Američankou Annou Liovou.
Běloruská tenistka se vyjádřila také k významu triumfu na turnaji v Indian Wells, kde dokázala porazit Jelenu Rybakinovou. Podle svých slov šlo o důležitý moment z hlediska sebevědomí po předchozích neúspěších ve finále.
"Bylo to pro mě klíčové, protože jsem prohrála několik finále na důležitých turnajích. Ani jsem nechtěla pomyslet na to, že bych mohla prohrát třetí finále v řadě s Jelenou. Vím, že v těch prohraných zápasech jsem měla své šance a byla jsem velmi zklamaná, že jsem je nedokázala využít. Chtěla jsem si dokázat, že se po takovém zklamání můžu vrátit silnější. Díky nim jsem psychicky silnější," uvedla.
Jedním z výrazných momentů její aktuální formy je také úspěšnost v tie-breacích, v nichž zaznamenala sérii 19 vítězství v řadě. "Pokud to takhle bude pokračovat, mým herním plánem před každým zápasem by mělo být dosáhnout tie-breaku," uvedla s nadsázkou. "Nemyslím na tu bilanci; hraji jen bod po bodu, snažím se držet své strategie a užívat si to," dodala.
Sabalenková se ve třetím kole utká s Američankou Catherine McNallyovou.
