Zaváhání favoritek v Cincinnati. Hned na úvod vypadly obhájkyně titulu Gauffová i Rybakinová

WTA CINCINNATI - Turnaj WTA 1000 v Cincinnati přišel hned v úvodu o dvě favoritky. Porážkou se po nemoci vrátila světová čtyřka Jelena Rybakinová (25), jež neproměnila dva mečboly proti Leylah Fernandezové (21), a třísetový duel prohrála také druhá hráčka světa Coco Gauffová (20). Američanka v generálce před obhajobou titulu na US Open nestačila na Kazašku Julii Putincevovou (29) a nezopakuje loňský triumf. Naopak vítězně odstartovala Aryna Sabalenková (26).

Putincevová – Gauffová 6:4, 2:6, 6:4

Coco Gauffová na začátku roku vyhrála 10 zápasů v řadě a hned na první akci sezony v Aucklandu obhájila triumf. Od té chvíle ale už sedm měsíců čeká na finále a je v útlumu.

Po nezdaru na olympijském turnaji na pařížské antuce, na které se ani v jedné ze tří disciplín nedostala do bojů o medaili, se jí na rozdíl od loňska nedaří ani na US Open Series. Zatímco před rokem na letních podnicích na severoamerických betonech vyhrála 18 z 19 zápasů, ovládla tři ze čtyř akcí a skvělé období zakončila ziskem první grandslamové trofeje, letos před posledním majorem sezony vyhrála jen jeden ze tří zápasů.

Po porážce s Dianou Šnajderovou v Torontu zaváhala v Cincinnati dokonce hned s první vyzyvatelkou. Kazašce Julii Putincevové, kterou ve všech třech předchozích soubojích porazila, podlehla 4:6, 6:2, 4:6.

Dvacetiletá Američanka přitom měla skvěle nastartovaný obrat. Ve třetí sadě vedla 4:2 a 15:0, od té chvíle ale prohrála 16 z 18 výměn a jen potvrdila nízké sebevědomí a mizernou formu.

Gauffová v Cincinnati neobhájí loňský titul a přijde o post světové dvojky. Triumf na US Open bude obhajovat z pozice nasazené trojky.

Putincevová se v osmifinále utká se Španělkou Paulou Badosaovou, která z posledních 13 utkání zaznamenala 11 vítězství. Ve druhém kole si poradila s Annou Kalinskou.

Fernandezová – Rybakinová 3:6, 7:6, 6:4

Světová čtyřka Jelena Rybakinová po porážce v semifinále Wimbledonu s Barborou Krejčíkovou onemocněla a kvůli zánětu průdušek jí lékaři zakázaly start na olympiádě. Zpátky na kurty se vrátila až po pěti týdnech a byť to tak zpočátku nevypadalo, překvapivě prohrála.

V Cincinnati v prvním duelu na tvrdém povrchu od březnového Miami nedorazila Leylah Fernandezovou. Přestože měla za stavu 6:3, 6:5 a 40:15 při svém podání dva mečboly, nakonec i vinou šesti ztracených servisů prohrála 6:3, 6:7, 4:6.

Cincinnati bylo pro vítězku předloňského Wimbledonu Rybakinovou jediným přípravným turnajem před US Open, na kterém nikdy nepřešla přes třetí kolo. Letos do New Yorku dorazí nerozehraná a bez formy.

Fernandezové se povedla odveta za únorové Dauhá a popáté v kariéře porazila členku TOP 5. Naposledy se jí to povedlo cestou do finále US Open 2021, na kterém skolila dokonce tři hráčky elitní pětky.

O postup do čtvrtfinále se jednadvacetiletá Kanaďanka utká v prvním vzájemném duelu s o rok mladší Dianou Šnajderovou. Ruská tenistka letos vyhrála už tři turnaje na třech různých površích a minulý týden v Torontu si zahrála své největší semifinále. K tomu přidala olympijské stříbro ve čtyřhře žen.

Sabalenková – Cocciarettová 6:4, 6:3

Světová trojka Aryna Sabalenková po zranění ramena, které ji připravilo o Wimbledon, skončila na dvou turnajích v rámci US Open Series už na druhé soupeřce. Na tisícovce v Ohiu zahájila své účinkování výhrou 6:3, 6:4 nad Italkou Elisabettou Cocciarettovou a na 12. ze 13 letošních turnajů zvládla své úvodní vystoupení.

V osmifinále běloruská semifinalistka z let 2018, 2022 a 2023 narazí na Elinu Svitolinovou (H2H 3:1). Ukrajinka ve druhém kole přehrála 6:4, 6:1 španělskou náhradnici Jessicu Bouzasovou.

