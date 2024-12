Zaváhání v Džiddě zapomenuto. Menšík v Brisbane zahájil sezonu výhrou nad Kukuškinem

ATP BRISBANE – Jakub Menšík (19) se dokázal rychle oklepat z nečekaného výbuchu na Next Gen ATP Finals v Džiddě a do nové sezony vstoupil vítězstvím. V australském Brisbane si Nováček roku 2024 poradil se zkušeným Kazachem Michajlem Kukuškinem (37), kterého porazil 7:6, 6:3. Jakub Menšík narazí ve druhém kole turnaje ATP 250 v Brisbane na Dušana Lajoviče (H2H 2:0), který do soutěže zasáhl až jako lucky loser po odhlášení Sebastiana Kordy. Neúspěšný srbský kvalifikant uchopil roli náhradníka pevně do svých rukou a Francouze Arthura Cazauxe porazil dvakrát 6:4. Další informace najdete v článku.

Jakub Menšík (© Dubreuil Corinne/ABACA / Abaca Press / Profimedia)