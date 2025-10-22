Závěr sezony Macháčovi nevychází, ve Vídni nestačil na Cobolliho

DNES, 14:59
ATP VÍDEŇ - Jediný český zástupce na turnaji ve Vídni Tomáš Macháč (25) dohrál v úvodním kole. Nad možnosti berounského rodáka byl Flavio Cobolli (23), který zvítězil ve dvou setech 7:6 a 6:2. Italský tenista se ve druhém kole může potkat s krajanem Jannikem Sinnerem (24), ten si však musí poradit s Němcem Danielem Altmaierem (27). Macháč tak nezažívá příliš povedený závěr sezony, když ztratil čtvrtý z posledních pěti zápasů.
Tomáš Macháč do druhého kola turnaje ve Vídni nepostoupil (@ CRISTOBAL HERRERA ULASHKEVICH / EPA / Profimedia)

Macháč – Cobolli 6:7, 2:6

Macháč mohl do souboje s Cobollim nastupovat s optimismem, všechny čtyři dosavadní souboje totiž skončily vítězstvím českého tenisty.

První dramatičtější moment vídeňského duelu přišel ve čtvrté hře, ve které musel berounský rodák odvracet hned tři brejkové hrozby Itala.

V následujících gamech naprosto jednoznačně dominovali hráči na servisu. Až za stavu 5:4 pro Cobolliho to byl znovu český tenista, který musel při svém podání čelit dvěma setbolovým možnostem svého soupeře.

I tentokrát uspěl a o výsledku dramatické úvodní sady tak rozhodl tie-break. Do něho vstoupil mnohem lépe rodák z Florencie, když se dostal do vedení 4:1.

Macháč však dokázal závěr setu pořádně zdramatizovat. Za stavu 3:6 odvrátil znovu tři možnosti Itala na ukončení sady a srovnal krok.

Poslední dva míče však přece jen patřily jeho soupeři, který zkrácenou hru získal poměrem 8:6 a po více než hodině šel do vedení 1:0 na sety.

Cobolli, povzbuzený zvládnutou koncovkou prvního dějství, výborně vstoupil i do toho druhého. Poprvé v zápase prolomil hned úvodní Macháčův servis, brejk následně potvrdil a ujal se vedení 2:0.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

O poslední naděje na zvrat v utkání přišel svěřenec Daniela Vacka v sedmé hře, kdy znovu neudržel podání a nabral manko 2:5.

Cobolli si už výborně rozehraný duel utéct nenechal, utkání i přes drobné problémy, když proměnil až třetí mečbol, dopodával a za hodinu a 37 minut mohl slavit po výsledku 7:6, 6:2 postup do druhého kola.

Macháč tak nenavázal na úspěšný loňský rok ve Vídni, kde se probil až do čtvrtfinále. Zde skončil po třísetovém zápase na pozdějším vítězi Britu Jacku Draperovi.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

26
Přidat komentář
PTP
22.10.2025 16:06
The feeling has gone, only you and I
This means nothing to me
Oh, Vienna
Reagovat
frenkie57
22.10.2025 16:11
Nechci googlit, to by bylo trapně jednoduché, takže si tipnu: Alphaville? (Nevím,zdá jsem to napsal správně)
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 16:14
U _ _ _ _ _ _ _
Reagovat
PTP
22.10.2025 16:16
Správně 3CHM
Reagovat
frenkie57
22.10.2025 16:21
Co to je,toto? Předem se omlouvám za natvrdlost.
Reagovat
PTP
22.10.2025 16:23
Toto taky nebyla špatná kapela
Reagovat
muster
22.10.2025 16:14
Alpalil a Modrý Tanky, kapely našeho mládí
Reagovat
frenkie57
22.10.2025 16:18
Modrý Tanky - jeden vypadal docela normálně, takový echt Nemčour, ale ten druhý, to byl oříšek, nejspíše teplej tranzistor.
Reagovat
muster
22.10.2025 16:21
Anders přesolárkovanej chlapec s trvalou na hlavě
Reagovat
frenkie57
22.10.2025 16:25
Ty trvalý na palicích hudebníků v osmdesatkach fest trčely, viz. Europe, Bon Jovi, Queen atd. Též mejkap k tomu nerozlučně patřil.
Reagovat
muster
22.10.2025 16:26
jj módní trend, ale písničky měli dobrý
Reagovat
PTP
22.10.2025 15:34
Cobolli i Čobolka Macháče
vždycky nějak přeskáče.
Reagovat
muster
22.10.2025 15:41
Čo bolí to prebolí
už to skrývá tvár
dvaja blázni na mori
niekto nám veslo vzal
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 15:15
Věřím, že Tomáš má smysl pro humor a nebude si toto brát osobně
https://suno.com/s/dycykP1WiMFIlsl9
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 15:18
Volně inspirováno rýmem pana PTP někdy z března (občas seřve strejdu Vacka...)
(*Písnička nemá nikoho urazit a slouží pouze pro pobavení )
Reagovat
frenkie57
22.10.2025 15:32
No věř mi, že pobavila a to velmi.
Reagovat
frenkie57
22.10.2025 15:33
Ta o Vítkovi jakbysmet.
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 15:35
Děkuji, děkuji
Reagovat
PTP
22.10.2025 15:25
S tím se může Emmička přihlásit do Eurovision Song Contest!
Reagovat
Trojchyba_Mat
22.10.2025 15:35
Reagovat
muster
22.10.2025 15:36
Reagovat
muster
22.10.2025 15:11
šetří se na boj o Salátovou mísu
Reagovat
com
22.10.2025 15:07
Tak dneska mi to nejak nevychazi

Tipoval sem konec smilekové, Muchy a Mensika
Postup Lehe a Macháče a zatim vsechno naopak

Ze bych mel 0% uspesnost
Reagovat
tommr
22.10.2025 15:24
můžeš jen doufat že to českej tlučhuba nějak uhaluzí ...
Reagovat
tommr
22.10.2025 15:25
vlastně obráceně ...
Reagovat
com
22.10.2025 15:29
kdyz ja mam radsi Joaoa smilesmile
Reagovat

