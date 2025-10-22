Závěr sezony Macháčovi nevychází, ve Vídni nestačil na Cobolliho
Macháč – Cobolli 6:7, 2:6
Macháč mohl do souboje s Cobollim nastupovat s optimismem, všechny čtyři dosavadní souboje totiž skončily vítězstvím českého tenisty.
První dramatičtější moment vídeňského duelu přišel ve čtvrté hře, ve které musel berounský rodák odvracet hned tři brejkové hrozby Itala.
V následujících gamech naprosto jednoznačně dominovali hráči na servisu. Až za stavu 5:4 pro Cobolliho to byl znovu český tenista, který musel při svém podání čelit dvěma setbolovým možnostem svého soupeře.
I tentokrát uspěl a o výsledku dramatické úvodní sady tak rozhodl tie-break. Do něho vstoupil mnohem lépe rodák z Florencie, když se dostal do vedení 4:1.
Macháč však dokázal závěr setu pořádně zdramatizovat. Za stavu 3:6 odvrátil znovu tři možnosti Itala na ukončení sady a srovnal krok.
Poslední dva míče však přece jen patřily jeho soupeři, který zkrácenou hru získal poměrem 8:6 a po více než hodině šel do vedení 1:0 na sety.
Cobolli, povzbuzený zvládnutou koncovkou prvního dějství, výborně vstoupil i do toho druhého. Poprvé v zápase prolomil hned úvodní Macháčův servis, brejk následně potvrdil a ujal se vedení 2:0.
O poslední naděje na zvrat v utkání přišel svěřenec Daniela Vacka v sedmé hře, kdy znovu neudržel podání a nabral manko 2:5.
Cobolli si už výborně rozehraný duel utéct nenechal, utkání i přes drobné problémy, když proměnil až třetí mečbol, dopodával a za hodinu a 37 minut mohl slavit po výsledku 7:6, 6:2 postup do druhého kola.
Macháč tak nenavázal na úspěšný loňský rok ve Vídni, kde se probil až do čtvrtfinále. Zde skončil po třísetovém zápase na pozdějším vítězi Britu Jacku Draperovi.
