Zbytečné drama. Sabalenková se trápila s bývalou Ruskou, letos poprvé nedominovala
Sabalenková – Potapovová 7:6, 7:6
Měla to být další jednoznačná výhra pro Sabalenkovou. Největší adeptka na triumf na letošním Australian Open však neměla svůj den a ve třetím kole s bývalou ruskou tenistkou Potapovovou si pořádně komplikovala život. Přestože v letošní sezoně poprvé nezvítězila suverénně, dokázala i tak vylepšit svou bilanci v tomto roce na 8:0.
Na kurtu strávila přes dvě hodiny, nicméně postup mohla slavit mnohem rychleji. Na začátku zápasu však nepotvrdila brejk a pak při skóre 6:5 nevyužila tři setboly v řadě na returnu. Úvodní dějství nakonec urvala až v tie-breaku, který získala poměrem 7:4.
Potapovovou jasně přehrávala pouze v úvodu následující sady, když si suverénně vypracovala náskok 4:0. Světová jednička však luxusní vedení zahodila a pak utkání za stavu 5:4 nedopodávala. I tento set musel rozhodnout tie-break a tentokrát byla rakouská hráčka mnohem nebezpečnější. Sabalenková ovšem všechny čtyři setboly včetně tří hrozeb v řadě zlikvidovala a rozhodující dějství po vítězství 9:7 v této zkrácené hře nepřipustila.
Sabalenková, která se stejně jako loni naladila na Australian Open triumfem v Brisbane a vyhrála už 19 tie-breaků v řadě na grandslamech, přišla čtyřikrát o vlastní servis a vyrobila více nevynucených chyb (44) než vítězných úderů (34). Sama přiznala, že její páteční výkon nebyl ideální. "Ona hrála neuvěřitelně, pořád jsem tahala za kratší konec. Byl to jeden z těch dnů, kdy musíte bojovat. Můj mozek byl jinde a musela jsem zjistit, jak s ním propojit zbytek těla."
Navzdory slabšímu výkonu se už při 13. startu v řadě na grandslamových turnajích dostala do osmifinále a navázala na Serenu Williamsovou (US Open 2014 - Australian Open 2019), které se to podařilo dokonce 14krát po sobě.
Pro Sabalenkovou je Australian Open nejúspěšnějším majorem. V roce 2023 tady získala první ze svých čtyř titulů na grandslamové scéně, o rok později triumf zopakovala a loni byla pár gamů od hattricku. V Melbourne Parku je v osmifinále už pošesté v řadě.
V osmifinále letošní edice bude plnit roli favoritky proti kometě loňské sezony a teenagerce Victorii Mbokové. Kanaďanka v souboji mladých talentů přetlačila 7:6, 5:7, 6:3 Claru Tausonovou a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále grandslamu.
Výsledky dvouhry žen na Australian Open
