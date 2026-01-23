Zbytečné drama. Sabalenková se trápila s bývalou Ruskou, letos poprvé nedominovala

AUSTRALIAN OPEN - Aryna Sabalenková (27) nepůsobila ve třetím kole Australian Open jako světová jednička ani největší favoritka na triumf. Dvojnásobná šampionka a loňská finalistka zahazovala vedení, v letošní sezoně poprvé nedominovala a pořádně se nadřela na postup do osmifinále. Reprezentantku Rakouska a bývalou ruskou tenistku Anastasiji Potapovovou (24), která dokonce měla několik setbolů, udolala ve dvou tie-breacích.
Aryna Sabalenková si zbytečně komplikovala postup do osmifinále (© WILLIAM WEST / AFP)

Sabalenková – Potapovová 7:6, 7:6

Měla to být další jednoznačná výhra pro Sabalenkovou. Největší adeptka na triumf na letošním Australian Open však neměla svůj den a ve třetím kole s bývalou ruskou tenistkou Potapovovou si pořádně komplikovala život. Přestože v letošní sezoně poprvé nezvítězila suverénně, dokázala i tak vylepšit svou bilanci v tomto roce na 8:0.

Na kurtu strávila přes dvě hodiny, nicméně postup mohla slavit mnohem rychleji. Na začátku zápasu však nepotvrdila brejk a pak při skóre 6:5 nevyužila tři setboly v řadě na returnu. Úvodní dějství nakonec urvala až v tie-breaku, který získala poměrem 7:4.

Potapovovou jasně přehrávala pouze v úvodu následující sady, když si suverénně vypracovala náskok 4:0. Světová jednička však luxusní vedení zahodila a pak utkání za stavu 5:4 nedopodávala. I tento set musel rozhodnout tie-break a tentokrát byla rakouská hráčka mnohem nebezpečnější. Sabalenková ovšem všechny čtyři setboly včetně tří hrozeb v řadě zlikvidovala a rozhodující dějství po vítězství 9:7 v této zkrácené hře nepřipustila.

Sabalenková, která se stejně jako loni naladila na Australian Open triumfem v Brisbane a vyhrála už 19 tie-breaků v řadě na grandslamech, přišla čtyřikrát o vlastní servis a vyrobila více nevynucených chyb (44) než vítězných úderů (34). Sama přiznala, že její páteční výkon nebyl ideální. "Ona hrála neuvěřitelně, pořád jsem tahala za kratší konec. Byl to jeden z těch dnů, kdy musíte bojovat. Můj mozek byl jinde a musela jsem zjistit, jak s ním propojit zbytek těla."

Navzdory slabšímu výkonu se už při 13. startu v řadě na grandslamových turnajích dostala do osmifinále a navázala na Serenu Williamsovou (US Open 2014 - Australian Open 2019), které se to podařilo dokonce 14krát po sobě.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Pro Sabalenkovou je Australian Open nejúspěšnějším majorem. V roce 2023 tady získala první ze svých čtyř titulů na grandslamové scéně, o rok později triumf zopakovala a loni byla pár gamů od hattricku. V Melbourne Parku je v osmifinále už pošesté v řadě.

V osmifinále letošní edice bude plnit roli favoritky proti kometě loňské sezony a teenagerce Victorii Mbokové. Kanaďanka v souboji mladých talentů přetlačila 7:6, 5:7, 6:3 Claru Tausonovou a poprvé v kariéře postoupila do osmifinále grandslamu.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
jacksomm
23.01.2026 06:53
Jestli ona nebyla hlavou už na té své budoucí svatbě...
