ŽIVĚ: Bejlek ve druhém kole čelí obrovské favoritce. Pokouší se překvapit Šwiatekovou
Bejlek – Šwiateková hraje se 1. set
Pro Bejlek je French Open rozhodně nejoblíbenějším grandslamem. Už loni zde vyřadila favorizovanou Martu Kosťukovou a včetně kvalifikace zvládla čtyři duely v řadě. Letos se jen těsně nevešla mezi nasazené a na úvod smetla grandslamovou šampionku Američanku Sloane Stephensovou. Ve druhém kole jí však čeká obrovská výzva.
V zahajovacím zápase na kurtu Philippa Chartriera nastoupí proti jedné z největších adeptek na titul, světové trojce a zdejší čtyřnásobné vítězce Šwiatekové. Polka má na pařížském grandslamu famózní bilanci 41 výher a pouhé tři porážky, všechny přišly až během druhého týdne. Mladá česká naděje se však této překážky nebojí, zápas si chce užít a vydat ze sebe maximum.
Výsledky dvouhry žen na French Open
Tak jedem, kdyby se ti podařilo Igušku skvěle vypakovat, to by ten dnešek začal moc pěkně.
