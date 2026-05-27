ŽIVĚ: Bejlek ve druhém kole čelí obrovské favoritce. Pokouší se překvapit Šwiatekovou

DNES, 11:45
FRENCH OPEN - Sáru Bejlek čelí jedné z nejtěžších výzev na ženském okruhu. Ve druhém kole French Open na kurtu Philippa Chatriera stojí proti Ize Šwiatekové. Češka je proti aktuální světové trojce a zdejší čtyřnásobné šampionce velkou outsiderkou a může jen překvapit. Zápas vám přinášíme v živé reportáži na Tenisportálu.
Sáru Bejlek ve druhém kole čeká Iga Šwiateková (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Bejlek – Šwiateková hraje se 1. set

Pro Bejlek je French Open rozhodně nejoblíbenějším grandslamem. Už loni zde vyřadila favorizovanou Martu Kosťukovou a včetně kvalifikace zvládla čtyři duely v řadě. Letos se jen těsně nevešla mezi nasazené a na úvod smetla grandslamovou šampionku Američanku Sloane Stephensovou. Ve druhém kole jí však čeká obrovská výzva.

V zahajovacím zápase na kurtu Philippa Chartriera nastoupí proti jedné z největších adeptek na titul, světové trojce a zdejší čtyřnásobné vítězce Šwiatekové. Polka má na pařížském grandslamu famózní bilanci 41 výher a pouhé tři porážky, všechny přišly až během druhého týdne. Mladá česká naděje se však této překážky nebojí, zápas si chce užít a vydat ze sebe maximum.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry žen na French Open

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Diabolique
27.05.2026 12:08
Iga nebude videt odkud prijel ten vlak co ji prejel.
pantera1
27.05.2026 12:07
Sáro nemáš co ztratit a můžeš mile překvapit

Tak jedem, kdyby se ti podařilo Igušku skvěle vypakovat, to by ten dnešek začal moc pěkně.

Step it ap, step it ap, its ol rajt

https://youtu.be/cCfpK2tQzbI?is=WvdcPxral7LybOZv
Mantra
27.05.2026 11:58
dostane kartáč, bohužel, Iga pojede jak pila aby ukázala, že je silná
Diabolique
27.05.2026 11:50
Strategie na Igu je jasna. Ukolebat ji prvnim setem 0:6. A od zacatku druhyho makat, drit, dotahnout to do tie breaku a vyhrat 7:6. Pak se ve tretim uplne rozlozi.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

