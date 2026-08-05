ŽIVĚ: Bojovnice Bouzková odvrátila tři setboly, bitva s Townsendovou je vyrovnaná

DNES, 18:00
Aktuality 9
WTA TORONTO - Hned dvojnásobnou motivaci má Marie Bouzková ve druhém kole Masters v Torontu proti Taylor Townsendové. S Američankou prohrála oba dva letošní duely, ta navíc v prvním kole vyřadila Terezu Valentovou. Jak se bude české tenistce dařit, sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Townsend Taylor
Bouzková Marie
Marie Bouzková vstupuje do turnaje v Torontu (© ČTK / Vondrouš Roman)

Bouzková – Townsendová, hraje se 1. set

Townsendová vstoupila do pátého vzájemného zápasu velmi agresivně a své úvodní podání získala čistou hrou. Bouzková, která oba letošní zápasy s Američankou ztratila, se snažila odpovědět v podobném duchu. Vítězné míče však střídala s nevynucenými chybami, přesto nakonec svůj servis přes shodu získala a srovnala.

Trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře si i nadále pomáhala výborným podáním a velmi hladce získala i svůj druhý game na servisu. Bouzková měla přeci jen více starostí, ani ona ale soupeřku k brejkbolové možnosti nepustila a bylo vyrovnáno – 2:2.

Česká tenistka neměla problém v delších výměnách držet se soupeřkou krok. Townsendové útočila především do bekhendu a tato taktika se vyplácela. Na svém podání sice měla Češka více starostí než její soupeřka, přesto si i ona držela servis a po šesti hrách byl stav vyrovnaný.

Za stavu 4:3 pro světovou deblovou dvojku předvedla Townsendová svůj jasně nejlepší game utkání. Parádním lobem i povedeným obhozem si vypracovala dva brejkboly, ten druhý proměnila a za stavu 5:3 měla možnost úvodní sadu dopodávat. To se jí však nepovedlo. Američanka nevyužila tři setboly, Češce pomohla i dvojchybou a bylo sníženo. Bouzková si čím dál tím častěji pomáhala výborným bekhendem po čáře, dobře rozehrané výměny zakončovala přesnými voleji a srovnala na 5:5.

V této fázi utkání hrála 25. hráčka světa vynikající tenis, Townsendovou dokázala dostat pod tlak. Ta si přesto udržela podání a zajistila si minimálně tie-break.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

10
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Mantra
05.08.2026 19:19
O ou.
Ale ten break jsem vsadil
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Frick
05.08.2026 19:12
https://hnutinasepraha.cz/praha-5/#kandidati Jednou to posunte doprava od toho Blažka a budete asi prekvapeni koho uvidite. A s tenisem to určitě souvisí.
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GaelM
05.08.2026 19:05
Zachytil někdo info, proč TT vůbec nehraje debla? Nechala ji Serena do poslední chvíle čekat a pak to odřekla?
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tommr
05.08.2026 18:25
Já bych to jako odvetu nebral. Chtělo by to ale aby Marie ukončila tu černou sérii proher českých hráček s Townsendovou. Letos s ní Češky prohrály všech 5 vzájemných zápasů a z toho dvakrát se o to přičinila právě Marie ...
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Blondie
05.08.2026 18:20
Prosím, máte někdo ty streamy? Nějak se mi nechytají :(
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paprikovygulas_
05.08.2026 18:33
chytaju
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frenkie57
05.08.2026 19:37
https://partner.nonamejose.sx/e5ff9508/5f866e2e/6663a1c2
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pantera1
05.08.2026 19:40
Vždycky čtu panter místo partner .
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Diabolique
05.08.2026 18:05
Odveta za Valentovou? Nevyradila nahodou Valentova Bouzkovou a neprekazila ji tak prunik na rank 20?
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tommr
05.08.2026 18:21
to si ale Marie zavinila sama a nemůže to Tereze vyčítat ...
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