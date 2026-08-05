ŽIVĚ: Bojovnice Bouzková odvrátila tři setboly, bitva s Townsendovou je vyrovnaná
Bouzková – Townsendová, hraje se 1. set
Townsendová vstoupila do pátého vzájemného zápasu velmi agresivně a své úvodní podání získala čistou hrou. Bouzková, která oba letošní zápasy s Američankou ztratila, se snažila odpovědět v podobném duchu. Vítězné míče však střídala s nevynucenými chybami, přesto nakonec svůj servis přes shodu získala a srovnala.
Trojnásobná grandslamová šampionka ve čtyřhře si i nadále pomáhala výborným podáním a velmi hladce získala i svůj druhý game na servisu. Bouzková měla přeci jen více starostí, ani ona ale soupeřku k brejkbolové možnosti nepustila a bylo vyrovnáno – 2:2.
Česká tenistka neměla problém v delších výměnách držet se soupeřkou krok. Townsendové útočila především do bekhendu a tato taktika se vyplácela. Na svém podání sice měla Češka více starostí než její soupeřka, přesto si i ona držela servis a po šesti hrách byl stav vyrovnaný.
Za stavu 4:3 pro světovou deblovou dvojku předvedla Townsendová svůj jasně nejlepší game utkání. Parádním lobem i povedeným obhozem si vypracovala dva brejkboly, ten druhý proměnila a za stavu 5:3 měla možnost úvodní sadu dopodávat. To se jí však nepovedlo. Američanka nevyužila tři setboly, Češce pomohla i dvojchybou a bylo sníženo. Bouzková si čím dál tím častěji pomáhala výborným bekhendem po čáře, dobře rozehrané výměny zakončovala přesnými voleji a srovnala na 5:5.
V této fázi utkání hrála 25. hráčka světa vynikající tenis, Townsendovou dokázala dostat pod tlak. Ta si přesto udržela podání a zajistila si minimálně tie-break.
Další informace průběžně doplňujeme.
Výsledky dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Ale ten break jsem vsadil