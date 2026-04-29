ŽIVĚ: Bojovnice Plíšková odvrátila tři mečboly, bitva s Potapovovou míří do finiše
Plíšková – Potapovová 1:6, 7:6, hraje se 3. set
Potapovová nastoupila po šokujícím skalpu Rybakinové do zápasu proti Plíškové plná sebevědomí, což potvrdila na svém podání, a šla do vedení. Ruská tenistka reprezentující Rakousko se opírala o agresivní hru a často měnila rytmus hry. Ve druhé hře si vypracovala první brejkbol, který po nevynucené forhendové chybě soupeřky využila, a šla do vedení 2:0.
Rodačka ze Saratova nadále pokračovala ve velmi jisté hře, čistou hrou potvrdila předcházející brejk a po devíti minutách vedla už o tři gamy. Potapovová ani nadále nedávala nohu z plynu. Aktivní hrou držela svou rivalku pod tlakem. Plíškové nepomohlo ani vedení 40:15 na svém servisu, i podruhé přišla o podání a nabrala ztrátu už 0:4. Rakušanka se opírala především o vynikající bekhend, bez problémů potvrdila i druhý brejk a po čtvrthodině hry vedla už o pět gamů.
Přemožitelka grandslamových šampionek Rybakinové či Ostapenkové se dopouštěla jen minima chyb, Plíškovou držela především na její slabší bekhendové straně, a tato taktika jí výborně vycházela. Až za prakticky rozhodnutého stavu se bývalá světová jednička dostala k prvnímu zápisu na výsledkovou tabuli, když poprvé obhájila své podání. Rozjetá Potapovová už set dovedla k bezproblémovému konci, za pouhých 23 minut ho získala jasně 6:1 a šla do vedení.
Do druhého setu vstoupila vítězka 17 turnajů mnohem jistěji, mohla se na rozdíl od úvodního dějství opřít o servis a bez větších problémů si držela své podání. Ani Potapovová ale jinak neslevila z úrovně své hry. I ona produkovala kvalitní podání, i především výborný bekhend, a po čtyřech hrách tak byl stav nerozhodný 2:2.
První brejk si tak za stavu 3:3 vypracovala rakouská reprezentantka. Bez nervů hrající Potapovová ani dál neměla na svém podání vůbec žádné starosti, brejk opět potvrdila bez ztráty fiftýnu a vedla už 5:3. Rakušanka za stavu 5:4 podávala na vítězství. Vypracovala si dva mečboly, ani jeden však neproměnila. Sama navíc Češce pomohla dvěma dvojchybami v řadě, poprvé v zápase přišla o servis, a bylo vyrovnáno.
Plíškovou ale nabídnutá šance nenabudila. Hned následující game na servisu ztratila čistou hrou a opět se dostala do kritické situace. Za stavu 5:6 a 30:40 ze svého pohledu však odvrátila Plíšková po aktivní hře třetí mečbol, hru získala a poslala sedu do tie-breaku. Divoký set pokračoval i ve zkrácené hře. Plíšková rychle vedla 3:0, stejně bleskově ale o náskok přišla a bylo vyrovnáno. Druhá polovina ale přeci jen patřila lounské rodačce, kterého ho získala 7:4 a poslala utkání do rozhodující sady.
Rozklížená Potapovová vstoupila do závěrečného dějství velmi nervózně, dvěma dvojchybami se postarala hlavním dílem o to, že ztratila svůj úvodní servis a prohrávala 0:1. Plíšková ale zareagovala prakticky stejně, velmi nervózní hrou plnou chyb umožnila soupeřce získat ztracený servis zpět a bylo vyrovnáno.
Naturalizovaná Rakušanka ale ani počtvrté nedokázala udržet výhodu podání a znovu nabrala ztrátu 1:2. Dvojnásobná grandslamová finalistka ale vedení neudržela, Potapovová náskok Češky smazala a bylo vyrovnáno – 3:3.
Tak to je sila... moc si stale neveri... ale i tak zase brejk... pomuze??? :-D
to je otazka do pranice... Kaja ma ale stesti, ze se Potapka jeste nevynorila z te frustrace koncovky 2. setu... no doufejme ze se hned tak nevynori...
neskutecne, ze ho trefila jak potrebovala... se hned tak jen nevidi.
Tohle proste tu Potapku musi potopit... uz byla zfrustrovana na konci TB.
je az neuveritelne, dnes Kaja bez FH... ale jak je na MB, nebo pred, tak ho zahraje skvele... :-)))
vrhla se do propasti.
...jak ji to jde na fh, tak trnu... nastesti ji fh vysel v tom nej. momente zapasu.
A jsem zase tam kde jsme byli... :-)))
P.S. aligo nastup:-D
Modelinda DF a prvni brejk zapasu promeneny. No aspon dramo nakonec...
Modelka zatim na servisu bezchybna... to ji prece nemuze vydrzet :-)))
z Potápky ale bude stará rajda.
Výhra se zdá býti jasnou,
Stázky pysky rychle splasknou.