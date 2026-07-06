ŽIVĚ: Nosková je set od čtvrtfinále Wimbledonu! Ve druhé sadě zahodila luxusní náskok

DNES, 16:45
Aktuality 91
WIMBLEDON - Linda Nosková jako poslední může doplnit Karolínu Muchovou ve čtvrtfinálové fázi ženské dvouhry v letošním ročníku slavného Wimbledonu. Rozjetá česká tenistka ovšem čelí na londýnském pažitu velmi těžké výzvě. Do cesty se jí postaví zkušená grandslamová šampionka Madison Keysová, která je mírnou favoritkou. Zápas vám nabídneme živě v reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Keys Madison
Nosková Linda
Linda Nosková bojuje o čtvrtfinále ve Wimbledonu (© KENTARO TOMINAGA / YOMIURI / THE YOMIURI SHIMBUN VIA AFP)

Keysová – Nosková 4:6, 3:4 / hraje se

Dle očekávání došlo na okamžitou přestřelku na dvě až tři rány. NoskováKeysová se snažily zahrát vítězný úder okamžitě z returnu a hned od první chvíle chtěly mít soupeřku pod tlakem. Jako první musela řešit potíže na podání Nosková ve třetím gamu a return Keysové se naštěstí pro Češku odrazil od pásky zpět na její stranu kurtu.

Zatímco Keysová si hlídala servis bez větších problémů, Nosková musela v páté hře už ve druhém gamu po sobě čelit brejkbolu. V tomto případě si pomohla esem a pak upravila skóre na 3:2. Zápas měl i nadále velmi rychlý průběh a po necelé půlhodině bylo srovnáno 4:4, přičemž Češka se vůbec nedokázala prosazovat na returnu.

Noskové se poprvé podařilo ohrozit podání Keysové až při vedení 5:4, když se překvapivě ze stavu 0:40 dostala i díky povedeným returnům na shodu. Po chybě Američanky v jedné z delších výměn přišel setbol pro českou tenistku a zároveň první brejkbol. A Nosková ho dokázala proměnit, když favorizovaná soupeřka umístila forhend do sítě.

Nosková dlouho marně hledala recept na servis Keysové, ovšem hned na začátku druhého dějství si při podání soupeřky po třech shodách zajistila další brejkbolovou příležitost a fantastickým forhendem ji dokázala proměnit. Následně brejk potvrdila, vedla už 3:0 a vyhrála pět gamů v řadě.

Keysová sérii prohraných gamů přerušila a Nosková jí pak dvojchybami doslova darovala dvě brejkbolové šance v řadě. Sice se včas zkoncentrovala a bleskově srovnala na shodu, jenže poté nabídla soupeřce další dvě možnosti a na tu čtvrtou v pořadí v této hře vyrobila další dvojchybu, celkově čtvrtou.

Američanka si možnost srovnání skóre ujít nenechala a upravila na 3:3. V ten moment Nosková sama utnula šňůru prohraných her a další ztrátu servisu zatím nepřipustila.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Preview pondělního programu

Výsledky dvouhry žen ve Wimbledonu

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

92
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Diabolique
06.07.2026 18:19
Nejsilnejsi stranka Lindy ... v momentu, kdy se v zapase uplne zmeni momentum ... a pulka tenistek na okruhu by se sesypala ... Linda s jeji flegmatickou povahou si odfoukne ... a jede dal, beze zmeny, jako buldok. A uplne s klidem si to necha az do rozhodujiciho setu.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:13
Je srovnano... uvidime, jestli to Madison nakopne... bohuzel na servisu u lindy propad... ktery nakonec neodvratila a tech DF bylo moc...
No... ted bude muset Linda postrasit Madison na returnu, aby se nam uplne nerozjela... :-)
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:14
No Mad se nasla... ale zase necekal jsem, ze to pujde jen tak easy...
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farr
06.07.2026 18:12
4DF v gemu no... Keys doteď v lese dostává dáreček. Lindo, Lindo...
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Kuba4Win
06.07.2026 18:11
A brejk je fuč
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chlebavevaju
06.07.2026 18:11
Krásně jsi tu kobylu vrátila zpátky do zápasu, 4 DF v jednom gamu, to se jen tak nevidí.
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Kuba4Win
06.07.2026 18:11
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Kuba4Win
06.07.2026 18:11
Mělo být
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Liverpool22
06.07.2026 18:12
škoda no, ale furt vede 3:2 - fandíme dál smile
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Diabolique
06.07.2026 18:10
Stejne tak nejak cekam ze Linda vyhraje treti set.
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Astarin
06.07.2026 18:08
Ajaj, Lindě odešel servis.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:08
Madison se ted dostala z krize... uhrala prvni servis gem... a naopak Linda jde do propadu na servisu... tahle strilecka bude jeste dramo...
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:08
prvni ve druhem setu... pochopitelne... ale odvracene SB, to je dalsi dulezity moment zapasu :-)
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medvi
06.07.2026 18:08
Nezakřiknout!
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medvi
06.07.2026 18:11
A je po brejku
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zfloyd
06.07.2026 18:01
zatím jako po másle , žádné dráma jako se Soranou a to je jen dobře
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Krisboy
06.07.2026 18:00
Woe pojď Pupíčku, poooojď!!!!!!!
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misa
06.07.2026 18:03
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:00
Silne momentu na strane Lindy... od prolomeni servisu v zaveru prvniho setu...
Mad ho nedokaze zatim zvratit... ve druhem setu vyhoda brejku...
a polsky komentator zahlasil... vubec bych se nedivil, kdyby tu bylo ceske finale.
Tohle neni vubec nerealne... cesky tady za posledni dobu vyhraly 2x... pak pripomnel plno cz uspechu...
Uz si toho vsimli :-D
Coz ale neni dobre...
Jeste ty nase holky dostanou pod zbytecnej tlak...
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Diabolique
06.07.2026 18:03
V ceskem finale Te tu od zacatku podporuju.
Takze pocitam, ze to zaridis.
At Te ani nenapadne z toho na posledni chvili slevit!
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:07
:-)) ja neslevuji, dnes jsem to psal Ondrovi, ale hlavne aby nepolevila na servisu Linda do konce druheho setu :-)))
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Liverpool22
06.07.2026 18:00
Linda smile dnes zatím hraje suprově a jde do trháku 3:0 smile Nyní už stačí držet servis smile
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George_Renel
06.07.2026 17:58
Linda musi využívat dnes slabý backhand Keys.
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Vlk-v-trave
06.07.2026 18:06
No pokud k te vymene dojde, a ma prilezitost tak to i udela:-))
Hlavne bez servisniho propadu... klidne at to Madison odhaze...
ale je to jeste daleko...
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Diabolique
06.07.2026 17:58
Linda je hvezda, Linda je nase hvezda, Linda je nejlepsi, hej hej!
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Liverpool22
06.07.2026 18:00
smile LINDA smile
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Otmar
06.07.2026 17:50
Poslední gam, no to teda by dílo! Kolikrát se to povede!?
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Oin
06.07.2026 17:49
Pupík je pupík je pupík
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Vlk-v-trave
06.07.2026 17:49
Prvni set vystrileny :-))
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horska.kraslice
06.07.2026 17:47
Linda kde se vzal tu se vzal - první set
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EllNino
06.07.2026 17:47
Z ho*na bič, Lindina klasika :))
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chlebavevaju
06.07.2026 17:47
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Liverpool22
06.07.2026 17:47
smile smile Linda smile smile paráda smile
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com
06.07.2026 17:47
smile smile
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zfloyd
06.07.2026 17:54
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Serpens
06.07.2026 17:46
To je ironie. Celý set Linda returnuje pod psa, a teď z 0:40 je tu set. No, proč ne.
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com
06.07.2026 17:46
ze 40:0 otočka v poslednim gamu, tak tohle zaslouzi smilesmile
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Liverpool22
06.07.2026 17:47
smile smile
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Diabolique
06.07.2026 17:45
LINDAAAA A LINDAAAA A LINDAAAAA!!!!!
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chlebavevaju
06.07.2026 17:46
Americká kobyla se splašila
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LiJ
06.07.2026 17:47
gól
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com
06.07.2026 17:48
tohle je tenis ty jelito
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LiJ
06.07.2026 17:49
Set, no
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Liverpool22
06.07.2026 17:47
smile
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tommr
06.07.2026 17:42
5:4. Jestli chce Linda vyhrát tak musí soupeřku brejknout. Ted nebo nikdy ...
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Diabolique
06.07.2026 17:43
Myslim ze nema sanci, tohle vypada na tri tie breaky.
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chlebavevaju
06.07.2026 17:43
Klíčová jede na rekord, dneska bude kolem 30 es.
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elsky
06.07.2026 17:46
Teď
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tommr
06.07.2026 17:48
poslechla mě ...
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chlebavevaju
06.07.2026 17:38
Můžeme sledovat jeden z nejhorších zápasů letošního Wimbledonu.
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Diabolique
06.07.2026 17:38
To rikas u kazdyho zapasu, kde hraje Ceska, ze?
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chlebavevaju
06.07.2026 17:39
U tohoto jednoznačně.
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tommr
06.07.2026 17:33
Zatím se bojuje jen o podání Lindy ...
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Liverpool22
06.07.2026 17:35
Ale zatím Lindu servis drží 4:3 smile
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tommr
06.07.2026 17:37
zaváhání ale dřív nebo později příjde ...
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com
06.07.2026 17:38
kdo zaváhá, nežere
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Liverpool22
06.07.2026 17:41
smile 5:4 smile
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com
06.07.2026 17:45
že by to bylo 6:4
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Liverpool22
06.07.2026 17:48
a je to smile zaváhání přišlo smile
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tommr
06.07.2026 17:51
to zaváhání jsem sice čekal na opačný straně ale rozhodně si nestěžuju ...
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Serpens
06.07.2026 17:32
No tak Lindo, zaber na tom returnu trochu
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 17:23
streamy
jde mi jen jeden mizerný a ještě se seká
Joker banned by FBI nebo jakými čerty
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chlebavevaju
06.07.2026 17:26
Bůh ví, na který streamy koukáš.
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com
06.07.2026 17:30
na Snehurku a 7 trpasliku smile
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chlebavevaju
06.07.2026 17:40
Aby to nebyla dívka od bobří řeky.
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hanz
06.07.2026 17:29
Ani Freeporn minule nešel...
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Liverpool22
06.07.2026 17:29
https://www.viprow.sx/wimbledon/court-1-madison-keys-vs-linda-noskova-online-stream-1

https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8034606/
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Diabolique
06.07.2026 17:19
Vypada to, ze dnes trochu zvysili sit a Linda si toho jeste nevsimla, takze vsechno dava do site. Ale jak se tomu prizpusobi, rozjede se.
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elsky
06.07.2026 17:23
Strašná hra zatím. Linda úplně mimo.
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Diabolique
06.07.2026 17:27
Presne, uplne Keysovou valcuje!
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zfloyd
06.07.2026 17:16
1 game teda hodně špatný return
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Vlk-v-trave
06.07.2026 17:14
Jedno je jiste tohle bude strilecka :-)
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Liverpool22
06.07.2026 17:17
smile
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pantera1
06.07.2026 17:12
Lindice začala, no tak do toho a vyhrej prosím
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com
06.07.2026 17:29
Lindice je Fruhvirtka
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pantera1
06.07.2026 17:44
Tak Nosík Pupík kroužkovaný, spokojený?
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pantera1
06.07.2026 17:53
Vydrž holka, škoda že to nevidím. Pošly Naomi na přehlídkový molo .
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pantera1
06.07.2026 18:00
Pardon Klíčnici vyřad. S Naomi hraje Muška .
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 17:08
na Lindu si radši vezmu kraťasy
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Vlk-v-trave
06.07.2026 17:06
Jasmina se profajtovala do QF, a tak se maji vsechny na co tesit... :-))
Uz je ted jasne, ze ve QF bude jedina hracka, ktera si zde zahrala finale... Jasmina velka fanynka Federera stastna, ze dnes byl na centru... hned se ji pry hralo lepe...
pro pripomenuti Jasmina 2 roky zpet po ceste do finale porazila tyto hracky od 4.kola v poradi: Keys, Navarro, Vekic a az ve finale padla s Barou...
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tommr
06.07.2026 17:08
nebyl bych proti kdyby si to letos zopakovala (myslím tu prohru ve finále s Češkou) ...
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Diabolique
06.07.2026 17:15
Nene, ve finale porazi Musku Linda!
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tommr
06.07.2026 17:22
obávám se že Linda skončí už dneska ...
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Diabolique
06.07.2026 17:26
Tommruj, tommruj, vykrucaj, vykrucaj,
len mi piecku nezrucaj, nezrucaj!
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misa
06.07.2026 17:01
Paolini výborně Teď ještě potřebujeme dvě výhry Lindy.
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com
06.07.2026 16:50
Džasmínka - Alexandra

Mám rád obě, ale za vyřazení Swiatek si to dneska zaslouží víc Alex smile
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 17:05
přesně, zasloužila by si to víc, ale nadělala moc chyb a i trochu štěstíčka chybělo.
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com
06.07.2026 17:06
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pantera1
06.07.2026 16:49
Makarón převálcoval Klokana ve třech, hm
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Vlk-v-trave
06.07.2026 16:50
Makaron tu hraje dobre... nedivim se ani...
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Tomas_Smid_fan
06.07.2026 17:06
3:0, pěkné klokaní steaky
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pantera1
06.07.2026 17:11
On je z té svatby s Bultikem vydivočelej, že se nemůže soustředit na tenis, už delší dobu .
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