ŽIVĚ: Nosková je set od čtvrtfinále Wimbledonu! Ve druhé sadě zahodila luxusní náskok
Keysová – Nosková 4:6, 3:4 / hraje se
Dle očekávání došlo na okamžitou přestřelku na dvě až tři rány. Nosková i Keysová se snažily zahrát vítězný úder okamžitě z returnu a hned od první chvíle chtěly mít soupeřku pod tlakem. Jako první musela řešit potíže na podání Nosková ve třetím gamu a return Keysové se naštěstí pro Češku odrazil od pásky zpět na její stranu kurtu.
Zatímco Keysová si hlídala servis bez větších problémů, Nosková musela v páté hře už ve druhém gamu po sobě čelit brejkbolu. V tomto případě si pomohla esem a pak upravila skóre na 3:2. Zápas měl i nadále velmi rychlý průběh a po necelé půlhodině bylo srovnáno 4:4, přičemž Češka se vůbec nedokázala prosazovat na returnu.
Noskové se poprvé podařilo ohrozit podání Keysové až při vedení 5:4, když se překvapivě ze stavu 0:40 dostala i díky povedeným returnům na shodu. Po chybě Američanky v jedné z delších výměn přišel setbol pro českou tenistku a zároveň první brejkbol. A Nosková ho dokázala proměnit, když favorizovaná soupeřka umístila forhend do sítě.
Nosková dlouho marně hledala recept na servis Keysové, ovšem hned na začátku druhého dějství si při podání soupeřky po třech shodách zajistila další brejkbolovou příležitost a fantastickým forhendem ji dokázala proměnit. Následně brejk potvrdila, vedla už 3:0 a vyhrála pět gamů v řadě.
Keysová sérii prohraných gamů přerušila a Nosková jí pak dvojchybami doslova darovala dvě brejkbolové šance v řadě. Sice se včas zkoncentrovala a bleskově srovnala na shodu, jenže poté nabídla soupeřce další dvě možnosti a na tu čtvrtou v pořadí v této hře vyrobila další dvojchybu, celkově čtvrtou.
Američanka si možnost srovnání skóre ujít nenechala a upravila na 3:3. V ten moment Nosková sama utnula šňůru prohraných her a další ztrátu servisu zatím nepřipustila.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Preview pondělního programu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
No... ted bude muset Linda postrasit Madison na returnu, aby se nam uplne nerozjela... :-)
Mad ho nedokaze zatim zvratit... ve druhem setu vyhoda brejku...
a polsky komentator zahlasil... vubec bych se nedivil, kdyby tu bylo ceske finale.
Tohle neni vubec nerealne... cesky tady za posledni dobu vyhraly 2x... pak pripomnel plno cz uspechu...
Uz si toho vsimli :-D
Coz ale neni dobre...
Jeste ty nase holky dostanou pod zbytecnej tlak...
Takze pocitam, ze to zaridis.
At Te ani nenapadne z toho na posledni chvili slevit!
Hlavne bez servisniho propadu... klidne at to Madison odhaze...
ale je to jeste daleko...
jde mi jen jeden mizerný a ještě se seká
Joker banned by FBI nebo jakými čerty
https://en84.sportplus.live/tennis/wimbledon-women/8034606/
Uz je ted jasne, ze ve QF bude jedina hracka, ktera si zde zahrala finale... Jasmina velka fanynka Federera stastna, ze dnes byl na centru... hned se ji pry hralo lepe...
pro pripomenuti Jasmina 2 roky zpet po ceste do finale porazila tyto hracky od 4.kola v poradi: Keys, Navarro, Vekic a az ve finale padla s Barou...
len mi piecku nezrucaj, nezrucaj!
Mám rád obě, ale za vyřazení Swiatek si to dneska zaslouží víc Alex