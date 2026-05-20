ŽIVĚ: O finále kvalifikace French Open hrají Fruhvirtová, Šalková i Kolář. Svrčina už slaví
Přehled středečních zápasů českých tenistů ve druhém kole kvalifikace French Open 2026:
Fruhvirtová - Ponchetová 6:1, hraje se
Fruhvirtová měla proti Ponchetové výborný vstup do utkání, když se velmi rychle ujala vedení 3:0. Domácí tenistka marně hledala na agresivní hru Češky zbraň. Za stavu 1:4 podruhé v zápase přišla o servis a o osudu úvodní sady bylo prakticky rozhodnuto. Fruhvirtová se sice v sedmé hře dostala do stavu 0:40, průběh gamu ale dokázala otočit a sadu získala hladce 6:1.
Dominika Šalková (12) – Susan Bandecchiová (Švýc.) 3:6, 6:4, hraje se
Dominice Šalkové start druhého zápasu v paříži vůbec nevyšel. Své švýcasrké soupeřce darovala všechna tři svá podání a až od stavu 1:5 začala dohánět ztrátu. Razantně a přesně servírující Bandecchiová ale odpor Češky odrazila a první dějství pro sebe získala poměrem 6:3.
Ve druhém setu si obě tenistky držely svá podání až do stavu 3:2 pro Češku, kdy o něj přišla Bandecchiová. Šalková ale brejk potvrdit nedokázala a vedla jen 4:3. Nervózní duel ale pokračoval. Ve zbytku druhého setu si ani jedna z hráček svůj servis neudržela, což Šalkové stačilo k výhře 6:4 a srovnání stavu na 1:1.
Dalibor Svrčina (8) – Federico Augustin Gómez 7:6, 6:2
První set zápasu mezi Kopřivou a Gomezem byl festivalem ztracených podání, rivalové prohráli na servisu dohromady osmkrát z 12 možností. Pevnější nervy měl nakonec český tenista, který úvodní dějství získal v tiebreaku poměrem 7:3.
Ve druhé sadě už Svrčina svou hru zpřesnil a rivala z Argentiny pustil jen do jediného brejkbolu, který hned odvrátil. Úspěch slavila trpělivá hra českého tenisty, který v průběhu druhého dějství udělal jen 4 nevynucené chyby proti 20 Gomézovým. Za 93 minut bylo rozhodnuto. Svrčina se o hlavní soutěž střetne s domácím Thomasem Faurelem.
Karolína Plíšková (20) – Marina Bassolsová (Šp.) 3:6, 2:6
Karolína Plíšková si hlavní soutěž French Open nezahraje. Ve druhém kvalifikačním kole nestačila na Marinu Bassolsovou a prohrála hladce 3:6, 2:6. Španělka se ve finálovém kole utká s vítězkou zápasu mezi Aliaksandrou Sasnovičovou a domácí Oceane Dodinovou. Více informací najdete v článku.
Zdeněk Kolář – Coleman Wong (4-Hong.) (13:45)
Kuby performance rating 6,3 vyvolává otázku, proč do Hamburku vlastně jezdil. Stačilo mu k přípravě jedno kolo? Vypadá trochu s hlavou v oblacích a nevím, jestli to dnešní prohra spraví.
Ignacio se už díky předchozím zápasům stal mým oblíbencem. V pohodě má na top20 i výš, podle toho, jak se vybrousí. Snad se práce povede. Sympatický hráč s atraktivní hrou, svěží vítr...