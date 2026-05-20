ŽIVĚ: O finále kvalifikace French Open hrají Fruhvirtová, Šalková i Kolář. Svrčina už slaví

DNES, 09:53
ROLAND GARROS – Hned pět českých tenistů a tenistek se pokusí v průběhu středy probojovat do posledního kola kvalifikace antukového grandslamu v Paříži. Jako první si postup zajistil Dalibor Svrčina, který si poradil Federicem Augustinem Gomezem z Argentiny. Ze hry je naopak Karolína Plíšková, když nestačila na Španělku Marinu Bassolsovou. Do hry půjdou ještě Zdeněk Kolář, Dominika Šalková a Linda Fruhvirtová.
Dalibor Svrčina v kvalifikaci Roland Garros (@ Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia)

Přehled středečních zápasů českých tenistů ve druhém kole kvalifikace French Open 2026:

Fruhvirtová - Ponchetová 6:1, hraje se

Fruhvirtová měla proti Ponchetové výborný vstup do utkání, když se velmi rychle ujala vedení 3:0. Domácí tenistka marně hledala na agresivní hru Češky zbraň. Za stavu 1:4 podruhé v zápase přišla o servis a o osudu úvodní sady bylo prakticky rozhodnuto. Fruhvirtová se sice v sedmé hře dostala do stavu 0:40, průběh gamu ale dokázala otočit a sadu získala hladce 6:1.

Dominika Šalková (12) – Susan Bandecchiová (Švýc.) 3:6, 6:4, hraje se

Dominice Šalkové start druhého zápasu v paříži vůbec nevyšel. Své švýcasrké soupeřce darovala všechna tři svá podání a až od stavu 1:5 začala dohánět ztrátu. Razantně a přesně servírující Bandecchiová ale odpor Češky odrazila a první dějství pro sebe získala poměrem 6:3.

Ve druhém setu si obě tenistky držely svá podání až do stavu 3:2 pro Češku, kdy o něj přišla Bandecchiová. Šalková ale brejk potvrdit nedokázala a vedla jen 4:3. Nervózní duel ale pokračoval. Ve zbytku druhého setu si ani jedna z hráček svůj servis neudržela, což Šalkové stačilo k výhře 6:4 a srovnání stavu na 1:1.

Dalibor Svrčina (8) – Federico Augustin Gómez 7:6, 6:2

První set zápasu mezi Kopřivou a Gomezem byl festivalem ztracených podání, rivalové prohráli na servisu dohromady osmkrát z 12 možností. Pevnější nervy měl nakonec český tenista, který úvodní dějství získal v tiebreaku poměrem 7:3.

Ve druhé sadě už Svrčina svou hru zpřesnil a rivala z Argentiny pustil jen do jediného brejkbolu, který hned odvrátil. Úspěch slavila trpělivá hra českého tenisty, který v průběhu druhého dějství udělal jen 4 nevynucené chyby proti 20 Gomézovým. Za 93 minut bylo rozhodnuto. Svrčina se o hlavní soutěž střetne s domácím Thomasem Faurelem.

Karolína Plíšková (20) – Marina Bassolsová (Šp.) 3:6, 2:6

Karolína Plíšková si hlavní soutěž French Open nezahraje. Ve druhém kvalifikačním kole nestačila na Marinu Bassolsovou a prohrála hladce 3:6, 2:6. Španělka se ve finálovém kole utká s vítězkou zápasu mezi Aliaksandrou Sasnovičovou a domácí Oceane Dodinovou. Více informací najdete v článku.

Zdeněk Kolář – Coleman Wong (4-Hong.) (13:45)

Dominika Šalková (12) – Susan Bandecchiová (Švýc.) (13:45)

Linda Fruhvirtová – Jessika Ponchetová (Fr.) (15:15)

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Komentáře

23
Diabolique
20.05.2026 15:50
FruLinde dnes neco prelitlo pres nos a hraje moc pekne. Proti domaci hracce i publiku.
Liverpool22
20.05.2026 15:56
Linda zatím dobrý 6:1 smile Má 10 vítězných míčů a jen 4 chyby smile
tenisman1233
20.05.2026 15:56
Linda zatím skvěle.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:13
mno, možná jste ji přechválili. Kontrukce bodů kolikrát krkolomná nebo naivní, po téhle stránce tam bohužel od kouče posun nevidím. Dřív hrávala nápaditější tenis. Ale možná je to částečně tou antukou, která jí prostě nesedí.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:15
teď ale odehrála opravdu pěkný game na returnu
tenisman1233
20.05.2026 15:18
Zatím zdenda Kolář hraje s tím Wongem z HKG velmi pěkný antukový tenis.
tenisman1233
20.05.2026 15:41
Šálková hraje zatím to co vždy,každý gem/bod může dopadnout jakkoliv.
tenisman1233
20.05.2026 16:05
A právě se doreturnovala k zisku 2.sady.
Diabolique
20.05.2026 16:08
s velkym stestim ... snad to zvladne, ve tretim kole neceka Andreescu
tenisman1233
20.05.2026 16:09
Aby to nezapadlo, tak Adam P. S Patrikem Riklem navázali na 1.kolo a smetli nizozemce Arendse s Pelem a v Ženevě jsou v SF.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 16:14
Liverpool22
20.05.2026 16:15
smile
Diabolique
20.05.2026 14:58
holkam - pliskova, salkova - to zatim nejde ...
frenkie57
20.05.2026 15:08
Karolína je gem od prohry. Ta Ribera hraje téměř bez chyb a asi to urve.
frenkie57
20.05.2026 15:11
Karolína out.
Liverpool22
20.05.2026 15:12
Hrála "tužku" smile
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 14:34
Ignacio převálcoval Kubu, tak doufám, že se nezastaví...
Kuby performance rating 6,3 vyvolává otázku, proč do Hamburku vlastně jezdil. Stačilo mu k přípravě jedno kolo? Vypadá trochu s hlavou v oblacích a nevím, jestli to dnešní prohra spraví.

Ignacio se už díky předchozím zápasům stal mým oblíbencem. V pohodě má na top20 i výš, podle toho, jak se vybrousí. Snad se práce povede. Sympatický hráč s atraktivní hrou, svěží vítr...
Diabolique
20.05.2026 14:57
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 15:43
na Wiki jsem vyšťáral, že daviscupový stadion v Limě se jmenuje po jeho dědečkovi a prastrýci a táta je tenisový trenér, takže tenisová rodina...
PTP
20.05.2026 14:20
To se to Svrčinovi vyhrává, když se na soupeře prostřídá s Kopřivou.
Tomas_Smid_fan
20.05.2026 14:36
Vítek oddřel černou práci v prvním a Dalík už jen slízl smetanu ve druhém
The_Punisher
20.05.2026 12:00
Gratulace! Myslím, že i třetí kolo by měl zvládnout
Diabolique
20.05.2026 11:08
Svrcina prvni set nedopodaval, ale v tie breaku OK. Tak snad i druhej set.
