ŽIVĚ: Odveta za Valentovou? Bouzková vyzve Townsendovou
cca 18:45 Bouzková – Townsendová
Bouzková, která v prvních třech měsících sezony nedokázala vyhrát dva zápasy po sobě, zažila v posledních čtyřech měsících obrat. Vše začalo titulem na turnaji WTA 250 v Bogotě, následovaly minimálně třetí kola na Roland Garros a ve Wimbledonu a triumf v Nottinghamu.
Townsendová přehrála výše postavenou Terezu Valentovou, i když třikrát přišla o servis, a mladou Češku porazila 6:4, 7:5. Teprve popáté v sezoně se jí podařilo projít přes první kolo turnaje, i když ve čtyřhře je mnohem úspěšnější.
Ve vzájemné bilanci je stav vyrovnaný - 2:2. Obě tenistky se už letos utkaly dvakrát a v obou případech dokázala Townsendová překvapit a zvítězit jak v Indian Wells, tak v Římě bez ztráty setu.
Výsledky dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu
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