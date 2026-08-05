ŽIVĚ: Odveta za Valentovou? Bouzková vyzve Townsendovou

DNES, 18:00
Aktuality 1
WTA TORONTO - Hned dvojnásobnou motivaci má Marie Bouzková ve druhém kole Masters v Torontu proti Taylor Townsendové. S Američankou prohrála oba dva letošní duely, ta navíc v prvním kole vyřadila Terezu Valentovou. Jak se bude české tenistce dařit, sledujte v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Townsend Taylor
Bouzková Marie
Marie Bouzková vstupuje do turnaje v Torontu (© ČTK / Vondrouš Roman)

cca 18:45 Bouzková – Townsendová

Bouzková, která v prvních třech měsících sezony nedokázala vyhrát dva zápasy po sobě, zažila v posledních čtyřech měsících obrat. Vše začalo titulem na turnaji WTA 250 v Bogotě, následovaly minimálně třetí kola na Roland Garros a ve Wimbledonu a triumf v Nottinghamu.

Townsendová přehrála výše postavenou Terezu Valentovou, i když třikrát přišla o servis, a mladou Češku porazila 6:4, 7:5. Teprve popáté v sezoně se jí podařilo projít přes první kolo turnaje, i když ve čtyřhře je mnohem úspěšnější.

Ve vzájemné bilanci je stav vyrovnaný -  2:2. Obě tenistky se už letos utkaly dvakrát a v obou případech dokázala Townsendová překvapit a zvítězit jak v Indian Wells, tak v Římě bez ztráty setu.

Výsledky dvouhry na turnaji Masters 1000 v Torontu

 

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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Diabolique
05.08.2026 18:05
Odveta za Valentovou? Nevyradila nahodou Valentova Bouzkovou a neprekazila ji tak prunik na rank 20?
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