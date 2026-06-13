ŽIVĚ: Ostré výměny na úvod. Krejčíková jako první přichází o servis, Linetteová má navrch
Krejčíková – Linetteová, hraje se 1. set
Krejčíková vstoupila do zápasu v duchu svých předcházejících duelů. Agresivní hrou zatlačila na svém úvodním podání Linetteovou do defenzivy a esem uzavřela úvodní hru. Stejnou kartu vytáhla i polská tenistka. Výborný první servis podpořila i hrou na síti a velmi rychle bylo vyrovnáno – 1:1.
Utkání se hrálo v poměrně silném větru, což dělalo oběma hráčkám nemalé problémy. Ty měla ve třetí hře i česká tenistka, která na svém servisu prohrávala 15:40. Maximálně agresivní hrou i povedeným kraťasem ale srovnala. Vzápětí však dvojchybou poskytla soupeřce třetí brejkbol a ten už Linetteová díky nečistě trefenému úderu Krejčíkové využila a šla do vedení 2:1.
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Komentáře
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Nejvetsi specifika tohoto turnaje je prave povrch... trava behem dopoledne nema nejaky spec odraz, rychla... lifty ktere Bara hraje nejsou nejlepsi... cestou... perfekcionistka Baruska bude muset hodne zpestrit uderovou paletu, aby postoupila...
Na priklad takova Robinka tu ne jednou dokazal spinem s horni rotaci a tesne nad sakem dat tzv smrtici uder... ne az v rychlosti...ale micek po dopadu nemel odraz a jen se odkutalel...take v rannich hodninach...
Jinak receno - jeden z prikladu velkeho omylu arogantnich fans B3, ze drive to bylo jako easy, ze jeden povrch... jeeenze neni trava jako trava :-)
Uvidime jak si Baruska poradi s ranni travickou, ale zatim je videt, ze to uz nebude takova pohodinda...jak drive.... toz uvidime :-) Magdicka je tu v laufu. Holandsko ji sedlo...
# We wil make tennis grass again...!