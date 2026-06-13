ŽIVĚ: Ostré výměny na úvod. Krejčíková jako první přichází o servis, Linetteová má navrch

DNES, 10:45
Aktuality 1
WTA HERTOGENBOSCH - Barbora Krejčíková si zatím na turnaji v nizozemském Hertogenboschi počíná na výbornou. Ve třech odehraných zápasech neměla žádné problémy a bez ztráty sady prolétla do semifinále. V něm se utká se zkušenou polskou tenistkou Magdou Linetteovou. Utkání vám nabídneme od 11:00 na Tenisportálu v podrobné reportáži.
Profily hráčů
Linette Magda
Krejčíková Barbora
Barbora Krejčíková během turnaje v Hertogenboschi (@ ČTK / imago sportfotodienst / kolbert-press/Markus Verwimp)

Krejčíková – Linetteová, hraje se 1. set

Krejčíková vstoupila do zápasu v duchu svých předcházejících duelů. Agresivní hrou zatlačila na svém úvodním podání Linetteovou do defenzivy a esem uzavřela úvodní hru. Stejnou kartu vytáhla i polská tenistka. Výborný první servis podpořila i hrou na síti a velmi rychle bylo vyrovnáno – 1:1.

Utkání se hrálo v poměrně silném větru, což dělalo oběma hráčkám nemalé problémy. Ty měla ve třetí hře i česká tenistka, která na svém servisu prohrávala 15:40. Maximálně agresivní hrou i povedeným kraťasem ale srovnala. Vzápětí však dvojchybou poskytla soupeřce třetí brejkbol a ten už Linetteová díky nečistě trefenému úderu Krejčíkové využila a šla do vedení 2:1.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Hertogenboschi

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

1
Přidat komentář
Vlk-v-trave
13.06.2026 11:19
Magde se tu dari na servisu... dost variuje, dokonce nasazela v minulym 9 es... a sympaticka turkyne si na cast servisu jen sahla, tezko ji bylo na returnu ten serv odhadnout...

Nejvetsi specifika tohoto turnaje je prave povrch... trava behem dopoledne nema nejaky spec odraz, rychla... lifty ktere Bara hraje nejsou nejlepsi... cestou... perfekcionistka Baruska bude muset hodne zpestrit uderovou paletu, aby postoupila...
Na priklad takova Robinka tu ne jednou dokazal spinem s horni rotaci a tesne nad sakem dat tzv smrtici uder... ne az v rychlosti...ale micek po dopadu nemel odraz a jen se odkutalel...take v rannich hodninach...

Jinak receno - jeden z prikladu velkeho omylu arogantnich fans B3, ze drive to bylo jako easy, ze jeden povrch... jeeenze neni trava jako trava :-)

Uvidime jak si Baruska poradi s ranni travickou, ale zatim je videt, ze to uz nebude takova pohodinda...jak drive.... toz uvidime :-) Magdicka je tu v laufu. Holandsko ji sedlo...

# We wil make tennis grass again...!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist