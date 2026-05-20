ŽIVĚ: Pět českých nadějí bojuje v kvalifikaci French Open, na kurtu je Svrčina

DNES, 09:53
ROLAND GARROS – Hned pět českých tenistů a tenistek se pokusí v průběhu středy probojovat do posledního kola kvalifikace antukového grandslamu v Paříži. Jako první se na kurtu objeví Dalibor Svrčina, jehož čeká střet s Federicem Augustinem Gomezem z Argentiny. Do hry půjdou i Zdeněk Kolář, Karolína Plíšková, Dominika Šalková a Linda Fruhvirtová.
Dalibor Svrčina v kvalifikaci Roland Garros (@ Matthieu Mirville / Zuma Press / Profimedia)

Přehled středečních zápasů českých tenistů ve druhém kole kvalifikace French Open 2026:

Dalibor Svrčina (8) – Federico Augustin Gómez 7:6, hraje se

První set zápasu mezi Kopřivou a Gomezem byl festivalem ztracených podání, rivalové prohráli na servisu dohromady osmkrát z 12 možností. Pevnější nervy měl nakonec český tenista, který úvodní dějství získal v tiebreaku poměrem 7:3.

Zdeněk Kolář – Coleman Wong (4-Hong.) (13:00)

Karolína Plíšková (20) – Marina Bassolsová (Šp.)

Dominika Šalková (12) – Susan Bandecchiová (Švýc.) (13:00)

Linda Fruhvirtová – Jessika Ponchetová (Fr.) (14:30)

Tomáš Rambousek, TenisPortal.cz
Diabolique
20.05.2026 11:08
Svrcina prvni set nedopodaval, ale v tie breaku OK. Tak snad i druhej set.
