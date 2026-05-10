ŽIVĚ: Plíšková po zázraku bojuje o osmifinále. V souboji veteránek okamžitě vede o brejk
Siegemundová – Plíšková 0:2 / hraje se
Plíšková měla nejlepší možný vstup do utkání. Po uhájeném servisu ze stavu 15:30 šla po skončení druhého gamu do vedení o brejk, když Siegemundová vyrobila v této hře čtyři chyby a uzavřela ji lacinou minelou z forhendu.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Plíšková ukazuje v Římě neskutečnou bojovnost. Bývalá šampionka musela otáčet z manka setu a brejku oba zápasy. Konkrétně proti Jessice Bouzasové a Jaqueline Cristianové, přičemž proti druhé jmenované dokonce likvidovala tři mečboly na returnu. Na kurtech strávila už přes pět hodin a proti Siegemundové ve třetím kole rozhodně potřebuje být v ideální kondici.
Němka je totiž hlavně na antuce nebezpečná a její otravný styl plný technických úderů a dlouhých prostojů mezi jednotlivými body není žádným tajemstvím. Hodně tak bude záležet na fyzické připravenosti bývalé světové jedničky. Šance jsou každopádně v tomto souboji veteránek naprosto vyrovnané.
Plíšková zatím hrála se Siegemundovou, která v prvním kole vyřadila Sáru Bejlek, dvakrát. Na antuce ve stuttgartské hale v roce 2017 padla ve třech setech a na Australian Open 2020 naopak snadno zvítězila. Pokud Plíšková uspěje, rozšíří české řady v osmifinále. Mezi nejlepší šestnáctku postoupily Linda Nosková a senzačně také lucky loser Nikola Bartůňková.
