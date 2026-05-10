ŽIVĚ: Plíšková po zázraku bojuje o osmifinále. V souboji veteránek okamžitě vede o brejk

DNES, 20:15
WTA ŘÍM - Karolína Plíšková se pokusí rozšířit počet českých tenistek v osmifinále na probíhajícím turnaji Masters v Římě. Bývalá šampionka, která musela oba poslední zápasy ve Foro Italico otáčet, a v tom posledním dokonce utekla z mečbolů, vyzve veteránku s otravným stylem Lauru Siegemundovou.
Karolína Plíšková bojuje na Masters v Římě o osmifinále (© OSCAR J BARROSO / SPAIN DPPI / DPPI VIA AFP)

Siegemundová – Plíšková 0:2 / hraje se

Plíšková měla nejlepší možný vstup do utkání. Po uhájeném servisu ze stavu 15:30 šla po skončení druhého gamu do vedení o brejk, když Siegemundová vyrobila v této hře čtyři chyby a uzavřela ji lacinou minelou z forhendu.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Plíšková ukazuje v Římě neskutečnou bojovnost. Bývalá šampionka musela otáčet z manka setu a brejku oba zápasy. Konkrétně proti Jessice Bouzasové a Jaqueline Cristianové, přičemž proti druhé jmenované dokonce likvidovala tři mečboly na returnu. Na kurtech strávila už přes pět hodin a proti Siegemundové ve třetím kole rozhodně potřebuje být v ideální kondici.

Němka je totiž hlavně na antuce nebezpečná a její otravný styl plný technických úderů a dlouhých prostojů mezi jednotlivými body není žádným tajemstvím. Hodně tak bude záležet na fyzické připravenosti bývalé světové jedničky. Šance jsou každopádně v tomto souboji veteránek naprosto vyrovnané.

Plíšková zatím hrála se Siegemundovou, která v prvním kole vyřadila Sáru Bejlek, dvakrát. Na antuce ve stuttgartské hale v roce 2017 padla ve třech setech a na Australian Open 2020 naopak snadno zvítězila. Pokud Plíšková uspěje, rozšíří české řady v osmifinále. Mezi nejlepší šestnáctku postoupily Linda Nosková a senzačně také lucky loser Nikola Bartůňková.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Mantra
10.05.2026 20:37
LS je dost v lese, tak snad jsem se mýlil.
com
10.05.2026 20:38
nedala si LSD?
Saulnier
10.05.2026 20:39
Lebo som down
LS down

Jaro Filip
Saulnier
10.05.2026 20:30
Pre Karolínu štýl Siegemund rozhodne otravný je
com
10.05.2026 20:35
ale uz vede 2:0, tak hlavne vydržat
Saulnier
10.05.2026 20:37
V kľude, veď súhlasím
Saulnier
10.05.2026 20:29
Trochu do tých prázdnych diváckych kulís doje..al dážď
Mantra
10.05.2026 20:27
skoro plnej dům, v pravo dole sedí TriplefaultMat
Mantra
10.05.2026 20:19
dneska KP padne
com
10.05.2026 20:24
spis az v dalsim kole proti Rybině
Mantra
10.05.2026 20:28
nene uvidiš
com
10.05.2026 20:29
jestli budou hrat 3 hodiny, tak prave neuvidim
Mantra
10.05.2026 20:30
to já taky ne, to bych nedal
Mac
10.05.2026 20:39
jedině, že by pliskova byla dnes bez servisu a měla den "kvitka- letiště"... podle mě siegmund na ni nemá zbraně...
jackiec
10.05.2026 20:18
To je zas nadpis, to můžete napsat i u Srba že hraje otravný vypinkávací styl
com
10.05.2026 20:25
náhodou to sedí uplne přesně smilesmile

smile otravný styl plný technických úderů a dlouhých prostojů mezi jednotlivými body smile
hanz
10.05.2026 20:17
Otravný styl, nebo otravná tenistka?
