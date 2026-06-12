ŽIVĚ: Plíšková po boji získala druhý set, bitvu s Vekičovou rozhoduje závěrečné dějství

DNES, 15:00
Aktuality 12
Karolína Plíšková bojuje ve čtvrtfinále turnaje v Queen´s Clubu s Donnou Vekičovou. Chorvatská tenistka v dnešním dohrávaném utkání porazila Marii Bouzkovou po setech 7:6, 6:3. S českou tenistkou se utká už po dvanácté, prozatím uspěla jen ve čtyřech případech. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Plíšková Karolína
Vekic Donna
Karolína Plíšková v zápase s Donnou Vekičovou (@ Adrian Dennis / AFP / AFP / Profimedia)

Plíšková – Vekičová 4:6, 6:4, hraje se 3. set

Do zápasu, který se hrál v poměrně silném větru, vstoupila Vekičová úspěšně, když si vyhrála úvodní podání. Problémy naopak měla Plíšková, která se nemohla trefit do prvního servisu, navíc vyprodukovala několik nevynucených chyb a prohrávala 0:2. Česká tenistka si ve třetí hře i díky „prasátku“ vypracovala první brejkbolovou možnost, její soupeřka si ale pomohla výborným servisem, vše vzápětí vylepšila parádním bekhendovým stopbalem a šla do vedení 3:0.

Plíšková si postupem času zvykala na složité podmínky a ve čtvrté hře si připsala svůj premiérový game. Vekičová ale nadále působila na kurtu jistějším dojmem, pomáhala si kvalitním prvním servisem a bez problémů držela třígamový náskok. Bývalá světová jednička dlouho hledala recept na výborné podání soupeřky. To se jí nakonec přeci jen povedlo. Za stavu 3:5 odvrátila dva setboly, poprvé v zápase vzala soupeřce servis a snížila na rozdíl jediné hry. Plíšková následně při svém podání vedla 40:15, game do vítězné koncovky ale dotáhnout nedokázala a první sadu ztratila za 41 minut 4:6.

Lounská rodačka vstoupila do druhého setu mnohem sebevědoměji. Okamžitě prolomila soupeřčino podání, sama to své, byť s problémy, obhájila a šla do vedení 2:0.  Do velmi nepříjemné situace se Plíšková dostala za stavu 2:1, kdy prohrávala na podání 15:40. Oba brejkboly stihla díky servisu a agresivní hře odvrátit, následně ale lehkými chybami o servis přeci jen přišla a bylo vyrovnáno.

Dvojnásobná grandslamová finalistka se ale výrazně zlepšila na returnu, znovu prolomila rodačce z Osijeku podání a po potvrzeném brejku vedla už 4:2. Plíšková se do velmi složité situace dostala za stavu 5:4, kdy na vlastním podání prohrávala už 0:40. Pěti body v řadě ale dokázala špatně rozehranou hru otočit, set získala 6:4 a srovnala stav zápasu na 1:1.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

12
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PTP
12.06.2026 18:11
Tak Donno, jak to bylo tenkrát s tím Kokkinakisem? (Snad jí to rozhodí)
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:09
doufám, že taktika, jak Veku nahlodat otočkou z 0:40 na zisk setu, Káje vyjde.
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tommr
12.06.2026 18:11
jj tohle by mohlo Vekicovou nalomit ...
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com
12.06.2026 18:13
ja už měl teda nahnáno
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Tomas_Smid_fan
12.06.2026 18:12
tak asi nic...
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frenkie57
12.06.2026 18:12
To byla pěkná otočka z těch 0:40, Vekina musí být pěkně frustrovaná.
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subaru
12.06.2026 17:39
Zklamání pro mne zatím velké.
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Kapitan_Teplak
12.06.2026 17:27
Bóže, takhle ten závěr setu zeslonit
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tommr
12.06.2026 17:33
pokonila to ještě víc než Marie Bouzková ...
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tommr
12.06.2026 16:20
Karolína je z dlouhodobýho hlediska jasně lepší hráčka ale to neznamená že je dneska jasná favoritka. Čekám urputnej boj a doufám že se štěstí přikloní na stranu Karolíny ...
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com
12.06.2026 15:19
smile
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3ryba16
12.06.2026 15:53
Taky se těším!
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