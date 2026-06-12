ŽIVĚ: Plíšková po boji získala druhý set, bitvu s Vekičovou rozhoduje závěrečné dějství
Plíšková – Vekičová 4:6, 6:4, hraje se 3. set
Do zápasu, který se hrál v poměrně silném větru, vstoupila Vekičová úspěšně, když si vyhrála úvodní podání. Problémy naopak měla Plíšková, která se nemohla trefit do prvního servisu, navíc vyprodukovala několik nevynucených chyb a prohrávala 0:2. Česká tenistka si ve třetí hře i díky „prasátku“ vypracovala první brejkbolovou možnost, její soupeřka si ale pomohla výborným servisem, vše vzápětí vylepšila parádním bekhendovým stopbalem a šla do vedení 3:0.
Plíšková si postupem času zvykala na složité podmínky a ve čtvrté hře si připsala svůj premiérový game. Vekičová ale nadále působila na kurtu jistějším dojmem, pomáhala si kvalitním prvním servisem a bez problémů držela třígamový náskok. Bývalá světová jednička dlouho hledala recept na výborné podání soupeřky. To se jí nakonec přeci jen povedlo. Za stavu 3:5 odvrátila dva setboly, poprvé v zápase vzala soupeřce servis a snížila na rozdíl jediné hry. Plíšková následně při svém podání vedla 40:15, game do vítězné koncovky ale dotáhnout nedokázala a první sadu ztratila za 41 minut 4:6.
Lounská rodačka vstoupila do druhého setu mnohem sebevědoměji. Okamžitě prolomila soupeřčino podání, sama to své, byť s problémy, obhájila a šla do vedení 2:0. Do velmi nepříjemné situace se Plíšková dostala za stavu 2:1, kdy prohrávala na podání 15:40. Oba brejkboly stihla díky servisu a agresivní hře odvrátit, následně ale lehkými chybami o servis přeci jen přišla a bylo vyrovnáno.
Dvojnásobná grandslamová finalistka se ale výrazně zlepšila na returnu, znovu prolomila rodačce z Osijeku podání a po potvrzeném brejku vedla už 4:2. Plíšková se do velmi složité situace dostala za stavu 5:4, kdy na vlastním podání prohrávala už 0:40. Pěti body v řadě ale dokázala špatně rozehranou hru otočit, set získala 6:4 a srovnala stav zápasu na 1:1.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře