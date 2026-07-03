ŽIVĚ: Prodlouží Bouzková výbornou sérii? O osmifinále Wimbledonu hraje s Ruskou
cca 12:10 Samsonová - Bouzková
Samsonovová přijela na Wimbledon bez toho, aby od čtvrtfinále v Abú Zabí dokázala na jakémkoli turnaji vyhrát dva zápasy po sobě. Ruska, která navíc na posledních pěti akcích vyhrála jen jeden zápas a propadla se mimo TOP 40, zatím svůj pokles v All England Clubu zastavila. Samsonovová si v prvním kole poradila s Polinou Kuděrmetovovou 6:3, 6:3 a následně zvládla třísetovou bitvu s Dianou Šnajderovou. Má tak šanci poprvé od loňského wimbledonského čtvrtfinále vyhrát tři zápasy v řadě.
Bouzková natáhla svou vítěznou sérii na travnatých površích už na sedm zápasů poté, co porazila vycházející hvězdu Talii Gibsonovou ve třech setech a osmnáctiletou Tyru Caterinu Grantovou bez ztráty setu. Prožívá tak zatím nejúspěšnější travnaté léto kariéry, které zahrnuje i titul z Nottinghamu.
Po pomalém vstupu do sezony, kdy v prvních třech měsících nedokázala vyhrát dva zápasy po sobě, Bouzková od začátku dubna nasbírala už 18 vítězství. V tomto období získala dva tituly a dvakrát za sebou se probojovala do třetího kola grandslamu.
Samsonovová vede ve vzájemné bilanci 3:2, když ovládla poslední dva duely na US Open 2024 a v Adelaide 2025. Poslední tři vzájemné zápasy vždy dospěly do rozhodujícího setu, přičemž Bouzková vyhrála jejich jediný duel na trávě v Birminghamu v roce 2019.
Výsledky ženské dvouhry ve Wimbledonu
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