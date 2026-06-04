ŽIVĚ: Ruské finále, nebo šok? Neskutečná bitva o každý míč! Polka podává na vítězství

DNES, 16:50
Aktuality 92
FRENCH OPEN - V letošním ročníku antukového grandslamu se schyluje k ryze ruskému finále. Do sobotního souboje o titul už po suverénním vítězství postoupila Mirra Andrejevová a doplnit ji může krajanka, kamarádka a deblová parťačka Diana Šnajderová. Ta se pokusí proti polské senzaci a kvalifikantce Maje Chwaliňské navázat na šokující skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové.
Profily hráčů
Chwalinska Maja
Shnaider Diana
Maja Chwaliňská zkusí překazit ruské finále (© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Šnajderová – Chwaliňská 6:7, 4:5 / hraje se

Kvůli nepříznivému počasí se utkání rozehrálo pod zataženou střechou. Chwaliňská dle očekávání spoléhala na pestrou hru plnou technických úderů a agresivnější Šnajderovou nutila k chybám. Hned první game nabídl bitvu o každý míč, trval sedm minut a senzace turnaje si servis uhájila. Ruska naopak Polku k brejkbolu pustila, ovšem po autu z rakety Chwaliňské hrozbu zažehnala a po boji srovnala na 1:1.

Neskutečně šikovnou ruku a přehled na kurtu ukázala Chwaliňská i za stavu 2:1. Šnajderovou třikrát v řadě přechytračila ve výměně a po chybě ruské tenistky slavila čistou hrou brejk na 3:1. Polka ale brejk nepotvrdila, měla slabší chvilku a soupeřka toho dokonale využila. Šnajderová mohla bleskově srovnat, ale udělala dvě chyby po sobě, následně prohrála maratonskou výměnu a nabídla Chwaliňské brejkbol. Ta však šanci neproměnila a ke srovnání skóre na 3:3 přece jen došlo. A to po 37 minutách.

Dost nečekaně následovaly dvě čisté hry na servisu a obě aktérky si ho suverénně uhájily. Za stavu 5:5 to vypadalo na další hladký game na podání, ale Šnajderová si došla na síť pro dva vítězné údery a srovnala na shodu. Poté měla postupně dva brejkboly, ale pokaždé udělala chybu z bekhendu. Chwaliňská nakonec game na podání vyválčila.

Po dlouhých 67 minutách plných maratonských výměn dospěl napínavý set do tie-breaku. Dlouho měla mírně navrch Šnajderová a strany se měnily při jejím vedení 4:2. Chwaliňská však sehrála vynikající čtyři body v řadě, vývoj otočila a měla jako první setbol. Rovnou dva v řadě. Stačil jí jeden, jelikož Šnajderová hned na ten první vyhodila bekhend. Po více než hodině a čtvrt tak urvala úvodní set Polka.

Šnajderová se po kruté porážce v prvním dějství vydala na několik minut na toaletu a hned po pauze i kvůli aktivní hře soupeřky ztratila podání. Ruska se ovšem odmítla vzdát a okamžitě si vzala podání zpátky.

Následovala bezproblémová hájení servisů až do stavu 3:3 a mezitím si Chwaliňská vyžádala na kurt lékaře a vzala si prášky na bolest. Při skóre 4:3 ze svého pohledu to naopak byla Šnajderová, kdo potřeboval návštěvu fyzioterapeuta, a to kvůli potížím se zády.

Chwaliňská se nenechala pauzou rozhodit a srovnala na 4:4. Bylo vidět, že obě aktérky už toho mají po dvou hodinách plné zuby. V kritickém devátém gamu byla odvážnější Polka a získala snadný brejk a možnost utkání dopodávat.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Včera byla Šnajderová kousek od vyřazení, když světová jednička Sabalenková podávala na vítězství. I díky totálnímu kolapsu největší adeptky na titul ale ruská tenistka postoupila do semifinále a má v něm jedinečnou šanci své grandslamové maximum znovu vylepšit a zajistit ryze ruské finále s kamarádkou Andrejevovou.

V cestě stojí už jen největší senzace turnaje Chwaliňská. Polská tenistka se mezi nejlepší kvarteto probila z kvalifikace a s pomocí několika velmi cenných skalpů. Proti Šnajderové absolvuje své vůbec první semifinále na hlavním okruhu.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

92
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Nola
04.06.2026 19:15
Maja hra bez akyhkolvek nervov, vobec neciti tlak, hra si svoje, to je fakt neuveritelne
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Diabolique
04.06.2026 19:12
JEZISMARJA ona hraje tak hezky ta Maja
Bez jakychkoliv prehnanych gest, krasne, jednoduse, je radost se na to koukat.
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Ondra979
04.06.2026 19:13
jj moc pekne, s touhle hrou ma sanci, snad uz to nepusti..
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tenisman1233
04.06.2026 19:14
Ten kraťas boží a Maja podává na vítězství.
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vojta912
04.06.2026 19:00
Tak jako dnes fandíme pšonce, aby nebylo russke finále, tak zítra fandit páru Dabrowski/Stefani, aby další ruská zůstala před branami finále
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Diabolique
04.06.2026 19:03
Nejaka porucha na tvem prijimaci?
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tenisman1233
04.06.2026 19:04
Spíš neznalost základních faktů.
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vojta912
04.06.2026 19:00
Tak jako dnes fandíme pšonce, aby nebylo russke finále, tak zítra fandit páru Dabrowski/Stefani, aby další ruská zůstala před branami finále
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:30
Skvely zapas... Maja ukazuje jak se da hrat, kdyz proste somatyp neni ten, ktery ted tenis potrebuje... skvela take ceska skola... stopa jasna...
Jinak nej pro me moment prvniho setu - Maja na returnu, odebira, a hned prechod na sako a winner... radost, radost sledovat co tam vse jeste nevymysli...
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Liverpool22
04.06.2026 18:39
Včelka Mája je Štírka - narozena 10. 11. a Štírky se např. jen tak nepodělají což dnes u Máji platí. Takhle věřím, že to jednou ulítne Lindě N. - taky Štírka a vyhraje vysněný GS titul.
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Nola
04.06.2026 18:41
mne ten kurt pride uplne iny, akoby ho stihli nejak spomalit, alebo maju obe slabucky servis, ktory sa da v pohode returnovat
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Nola
04.06.2026 18:28
Snajder to uz nebavi, co ta mala Polka vrati a umiestni je neuveritelne, uz verim preco Anna prehrala, otravi superku, ktora sa snazi zahrat winner, ale ona ho vrati, a este aj umiestni, no ten Andy sa prevtelil do Maji, ta vcelicka pracuje naplno
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Liverpool22
04.06.2026 18:32
Takhle to holt někdy je, že obranářka ubrání zápas - prostě Diana útočí, útočí, ale také dělá dost chyb.
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tenisman1233
04.06.2026 18:39
Nenechme se zmást,aktuálně Maja 24 winnerů,Diana 23.
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Liverpool22
04.06.2026 18:42
jo, jo Mája umí i zaútočit, přejít z obrany do útoku, hraje kreativně viz. parádní kraťasy
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:39
Winners
Maja x Diana 25 vs. 24 :-)))
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Liverpool22
04.06.2026 18:43
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:33
Diana si vede v porovnani s jinyma, co jsem videl hodne skvele... a dokonce zkousi ji oplcet vysoky lift, vysokym liftem... jde do dropu... a rozhodne bojuje... ty [red tim casto sly do psycho frustrace... Ale Diana je jiny kousek... hraje hodne dobre... a rozhodne neni jeste konec... ma na to to otocit, pokud ji trener necha bojovat, a nebude tam davat ty rady...
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Nola
04.06.2026 18:36
ta sa od nervov vyhadze, uz stratila na uvod servis.....
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pantera1
04.06.2026 18:27
Mája vybojovala první set, je to parádní bitva, jak se na SF sluší, tak ještě jeden set.
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misa
04.06.2026 18:27
Tenistka, která letos prohrála s Knutson a Viďmanovou, je set od finále grandslamu.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:27
malo se modlis :-))
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misa
04.06.2026 18:30
Na modlení kašlu, teď jdu hledat číslo na nejbližší psychiatrickou ambulanci
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:31
:-D To je tvuj boj...
Ja mam radost z famozniho retra...:-)))
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Diabolique
04.06.2026 18:28
Rikas ze Knutson a Vidmanova by te rusce daly kanara, jo?
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com
04.06.2026 18:26
Pohádka pokračuje
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Newcombe
04.06.2026 18:26
Super Polka!!! Jeď
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:25
Jooooo Majaaaaaa!!!! :-)))
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Diabolique
04.06.2026 18:25
MAJA je BUH!!!!!

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frenkie57
04.06.2026 18:27
Otočila ten TB naprosto rutinersky. Moc pěkné .Ten ležérní lob.
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Liverpool22
04.06.2026 18:27
Maja kraťas, lob.......a tohle jí vyhrálo TB
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:24
wow... stopball jak vysitej...
potoooom paradni vcelkovej Drop&Lob yeah
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tenisman1233
04.06.2026 18:26
5 bodů v řadě v TB a 1.set končí.
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EllNino
04.06.2026 18:19
Bajin: Zahrála jediný winner BH po lajně za celý zápas ... Maja o dvě výměny později
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:21
:-)) jj
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:18
Rada trenera Diane prd TB... ona nehraje BH lajny... cekej na bh crossy...
a Maja sup BH winner lajna :-))
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Nereknu
04.06.2026 18:23
Bajin trenér roku :-). Maja to možná slyšela, škodolibá :-).
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:27
Jako promin, ale rvat nahlas, ze to hraje furt tam a ani necekej ze jinam...
To moc hezke neni. teda :-D Rekl neco ve smyslu, je to jelito ani na pass nechod.
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Nereknu
04.06.2026 18:41
No jo, Maja těží z toho, že jí všichni podceňují.
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tenisman1233
04.06.2026 18:09
Neuvěřitelná obrana Maji ,teď dohnala rusku k šílenství.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:13
Skvel bitva... ted v tb - return a beh na sako ... jsem vubec necekal... Maja bojuje nadherne...
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:14
sorry uz jsem byl mentalne v tb, na servu Diany pochopitelne ;-)
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Vlk-v-trave
04.06.2026 18:15
uz je tb ;-)
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Serpens
04.06.2026 17:52
Že by druhá Raducanu? Chwalinská už není tak mladá, takže po případném triumfu nehrozí nosánek nahoru
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com
04.06.2026 18:16
ale do krásky É-myčky má daleko
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frenkie57
04.06.2026 18:29
Ale ošklivá také není. Prostě včelka Mája.
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Sinuhet1
04.06.2026 17:50
vidim Chwalinskou dnes poprve a docela me jeji tenis bavi, nic stereotypniho, pekne to strida - jak tu nekdo psal - sachy
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tenisman1233
04.06.2026 17:47
Ten prohoz Maji
Neskutečný
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:48
jj parada... jsem si i vzpomnel na Muru na trave :-D
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:31
Maja me opravdu bavi uz nekolik zapasu...
Fans tenisove periferie maj svatek :-)))
je skvela... uzasna... neskutecna...
tak se prekonava handicap.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:32
brejk...:-D
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Nola
04.06.2026 17:32
tie vysoke lopty
ale teda na superku platia
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misa
04.06.2026 17:34
To má nacvičené z ITF okruhu.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:36
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tenisman1233
04.06.2026 17:36
Spíš z deblu.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:40
Spis to je jeji sance jak tim liftem eliminovat ty supy co ji prichazeji, de facto od kazde... ale strida to se vsim co dokaze... libi se mi jeji trener Vachovsky, zajimavy rozhovor o tom jak ji pripravuji jiz mnoho let, a obecne o ni...
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tenisman1233
04.06.2026 17:42
Maja před touto sezónou se vykašlala na debl ,aby si vylepšila singl a zaměřila se na něj,hrála 125 a vyšvihla se až sem.
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Nola
04.06.2026 17:43
beha teda statocne, vsetko vrati, Andy Murray v sukni
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:47
no ale ted fh obhoz... jak od Mury na trave v jeho topu :-)))
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:44
sorry Machovsky...samozrejme...;-)
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:46
Macháčovsky?
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EllNino
04.06.2026 18:15
Od Marušky
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misa
04.06.2026 18:18
Kdyby měla Maruška podobnou obranu, je v žebříčku výš. U ní jsou některé výměny úplně nesmyslně zahrané...
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EllNino
04.06.2026 18:19
Maja hraje skvěle, Maruška by takhle taky mohla hrát, ale tenisová inteligence někdy poklhává
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misa
04.06.2026 18:35
Marie by takovou hru fyzicky moc dlouho nevydržela.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:36
Ale ted Diana skvele na returnu a svihla ji tam take paradni drop...
muze tu byt zajimava bitva na sacku :-)
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Diabolique
04.06.2026 18:27
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:27
Vcelka :-D
lob and obhoz ze smece...
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Liverpool22
04.06.2026 17:31
Zatím super zápas - obě jsou v zápase a tak můžeme očekávat bitvu a pěkný tenis
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chlebavevaju
04.06.2026 17:23
Sascha Bajin musí být z vosku, není možné aby byl z masa a kostí.
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:22
To jsou panečku šachy! Tohle mě baví mnohem víc než ten předchozí zápas
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:23
Polská Su-Wei Hsieh, ale s liftem
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tenisman1233
04.06.2026 17:25
a levačka.
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:25
Reagovat
tenisman1233
04.06.2026 17:24
Jsme na tom stejně Ondro,to bude krásný zápas.
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:25
Aby ale vůbec stihnul skončit do těch 21:00, kdy končím směnu
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hanz
04.06.2026 17:27
Teda pane Jirásku, Vás zajímá akorát ten konec rachoty...
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:28
Samozřejmě. Shrábnout peníze a jít do ......
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com
04.06.2026 18:16
kecá, ve 21:00 má večerku smile
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:29
Tak v predchozim vyhazovacka...
tady skouknem sirokou paletu retro uderu jak nic... :-D
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Ondřej.Jirásek
04.06.2026 17:30
Je to nádhernej technickej tenis. A docela začínám věřit, že Maje se podaří Dianu vydeptat
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Liverpool22
04.06.2026 17:33
Mája hlavně chytla začátek a nepodělala se z velkého zápasu smile
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:22
A je to tu drop and cross :-D
Tohle bude pecicka....
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:23
Jo a ted Diana ten uhel na fh ... koukam... jedou holky
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chlebavevaju
04.06.2026 17:19
Ruské finále. Kdy asi bude české finále? Na AO 19 stačilo málo, ale Karča z Loun nestačila na japonskou MATKU. I po X letech zůstává slza v oku.
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misa
04.06.2026 17:24
České finále max. na turnaji kategorie 250.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:18
A je tu nadherny pekny dropik;-) To pude...;-)
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:15
Vcelka gem ! :-)))
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:10
Vcelka Maja si uz od prvniho kola hlavniho turnaje prodluzuje pobyt v hotelu... po kazdem zapase, musi zase prodluzovat :-))) Uz si pry s ni tam delaji srandu... a jednoduche to pry obcas neni...:-))) Hotel ma pochopitelne zabookovany do dneska... jako obvykle... jako obvykle vyhru neceka, je pry videt, ze to neni nejaka silova plejerka, takze doufa, ze si to zase uzije :-D
No uzij si to a cekma dropshow... :-)
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tenisman1233
04.06.2026 17:18
Zatím to vypadá na koukatelnější tenis než Arnaldi-Berretini + Andreeva -Kostyuk.
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Vlk-v-trave
04.06.2026 17:19
Tak zatim jsou opatrne ... soustredene, obe levacky, ale take citim, ze by to mohlo byt zajimavejsi nez ty zapasy, ktere zminujes...
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pantera1
04.06.2026 16:54
Mája by se mohla postarat o senzaci a rozbít bank . Tak do toho
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