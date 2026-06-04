ŽIVĚ: Ruské finále, nebo šok? Neskutečná bitva o každý míč! Polka podává na vítězství
Šnajderová – Chwaliňská 6:7, 4:5 / hraje se
Kvůli nepříznivému počasí se utkání rozehrálo pod zataženou střechou. Chwaliňská dle očekávání spoléhala na pestrou hru plnou technických úderů a agresivnější Šnajderovou nutila k chybám. Hned první game nabídl bitvu o každý míč, trval sedm minut a senzace turnaje si servis uhájila. Ruska naopak Polku k brejkbolu pustila, ovšem po autu z rakety Chwaliňské hrozbu zažehnala a po boji srovnala na 1:1.
Neskutečně šikovnou ruku a přehled na kurtu ukázala Chwaliňská i za stavu 2:1. Šnajderovou třikrát v řadě přechytračila ve výměně a po chybě ruské tenistky slavila čistou hrou brejk na 3:1. Polka ale brejk nepotvrdila, měla slabší chvilku a soupeřka toho dokonale využila. Šnajderová mohla bleskově srovnat, ale udělala dvě chyby po sobě, následně prohrála maratonskou výměnu a nabídla Chwaliňské brejkbol. Ta však šanci neproměnila a ke srovnání skóre na 3:3 přece jen došlo. A to po 37 minutách.
Dost nečekaně následovaly dvě čisté hry na servisu a obě aktérky si ho suverénně uhájily. Za stavu 5:5 to vypadalo na další hladký game na podání, ale Šnajderová si došla na síť pro dva vítězné údery a srovnala na shodu. Poté měla postupně dva brejkboly, ale pokaždé udělala chybu z bekhendu. Chwaliňská nakonec game na podání vyválčila.
Po dlouhých 67 minutách plných maratonských výměn dospěl napínavý set do tie-breaku. Dlouho měla mírně navrch Šnajderová a strany se měnily při jejím vedení 4:2. Chwaliňská však sehrála vynikající čtyři body v řadě, vývoj otočila a měla jako první setbol. Rovnou dva v řadě. Stačil jí jeden, jelikož Šnajderová hned na ten první vyhodila bekhend. Po více než hodině a čtvrt tak urvala úvodní set Polka.
Šnajderová se po kruté porážce v prvním dějství vydala na několik minut na toaletu a hned po pauze i kvůli aktivní hře soupeřky ztratila podání. Ruska se ovšem odmítla vzdát a okamžitě si vzala podání zpátky.
Následovala bezproblémová hájení servisů až do stavu 3:3 a mezitím si Chwaliňská vyžádala na kurt lékaře a vzala si prášky na bolest. Při skóre 4:3 ze svého pohledu to naopak byla Šnajderová, kdo potřeboval návštěvu fyzioterapeuta, a to kvůli potížím se zády.
Chwaliňská se nenechala pauzou rozhodit a srovnala na 4:4. Bylo vidět, že obě aktérky už toho mají po dvou hodinách plné zuby. V kritickém devátém gamu byla odvážnější Polka a získala snadný brejk a možnost utkání dopodávat.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Včera byla Šnajderová kousek od vyřazení, když světová jednička Sabalenková podávala na vítězství. I díky totálnímu kolapsu největší adeptky na titul ale ruská tenistka postoupila do semifinále a má v něm jedinečnou šanci své grandslamové maximum znovu vylepšit a zajistit ryze ruské finále s kamarádkou Andrejevovou.
V cestě stojí už jen největší senzace turnaje Chwaliňská. Polská tenistka se mezi nejlepší kvarteto probila z kvalifikace a s pomocí několika velmi cenných skalpů. Proti Šnajderové absolvuje své vůbec první semifinále na hlavním okruhu.
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Komentáře
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Bez jakychkoliv prehnanych gest, krasne, jednoduse, je radost se na to koukat.
Jinak nej pro me moment prvniho setu - Maja na returnu, odebira, a hned prechod na sako a winner... radost, radost sledovat co tam vse jeste nevymysli...
Maja x Diana 25 vs. 24 :-)))
Ja mam radost z famozniho retra...:-)))
potoooom paradni vcelkovej Drop&Lob yeah
a Maja sup BH winner lajna :-))
To moc hezke neni. teda :-D Rekl neco ve smyslu, je to jelito ani na pass nechod.
Neskutečný
Fans tenisove periferie maj svatek :-)))
je skvela... uzasna... neskutecna...
tak se prekonava handicap.
ale teda na superku platia
muze tu byt zajimava bitva na sacku :-)
lob and obhoz ze smece...
tady skouknem sirokou paletu retro uderu jak nic... :-D
Tohle bude pecicka....
No uzij si to a cekma dropshow... :-)